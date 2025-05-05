Перестройка пошла, а стабильность исчезла — как «Енисею» вернуться в топ-6 Единой лиги?

Вот мы и дождались кульминации сезона в Единой лиге ВТБ — плей-офф стартовал, команды вовсю борются за медали, и всё самое интересное ещё впереди. И пока турнир постепенно подходит к финишной прямой, «Чемпионат» запустил серию материалов, посвящённых итогам сезона-2024/2025. Мы начнём с конца турнирной таблицы и поговорим о тех, кому не посчастливилось сыграть в стадии на вылет. Третий наш материал посвящён красноярскому «Енисею», который завершил выступление на стадии плей-ин. Почему не получилось пройти дальше? И в чём причина непостоянных результатов? Ответы на насущные вопросы найдутся в этой статье.

Общая оценка

После того как в межсезонье «Енисей» покинули все легионеры, красноярский клуб пошёл по пути перестройки, и повторения прошлогоднего успеха с выходом в плей-офф от него никто особо не ожидал. «Енисей» собрал команду, которая была одной из самых молодых на турнире, усилился парой иностранцев и начал потихоньку продвигаться по календарю. Без ярко выраженного лидера и широкой ротации коллектив, само собой, смотрелся совсем иначе и на протяжении всего сезона продолжал искать свою игру. Было несколько проблем, которые никак не получалось решить. На половине «Енисея» соперники часто оставались открытыми, в нападении остро стоял вопрос реализации, нередко наблюдались погрешности при движении мяча. Казалось, будто игроки долго привыкали друг другу после масштабных перестановок в составе. Конечно, были и положительные моменты, однако о них мы ещё поговорим поподробнее.

С точки зрения результата имели место как более, так и менее успешные отрезки, хотя что в первой, что во второй половине сезона «Енисей» записал на свой счёт всего по семь побед. Но это только начало пути, которое обновлённой команде предстоит пройти под руководством Йовицы Арсича. В апреле контракт с тренером был продлён на два года, что означает, что у него наверняка есть план, которого «Енисей» будет придерживаться на данном этапе становления. С самоотдачей у подопечных Арсича проблем нет: в этом году они показали, что готовы выкладываться на полную во благо команды. И пускай итоговое 10-е место и вылет в первом матче плей-ин станут для них своеобразной отправной точкой, откуда начнётся постепенное возвращение в шестёрку лучших российского баскетбола.

Что удивило

Калеб Агада («Автодор») и Виктор Сандерс Фото: Единая лига ВТБ

Как часто оппоненты набирали 30 или более очков именно во встречах с «Енисеем». В матчах с красноярской командой этот рубеж преодолели аж девять человек: Калеб Агада («Автодор», 31 очко), Маркелл Джонсон («Астана», 31), Девон Акун-Пёрселл (УНИКС, 31), Джеремайя Мартин («Уралмаш», 31), Керем Кантер («Автодор», 32), Зак Наталл («Пари НН», 31), Ройс Хэмм («Парма», 30), Андрей Лопатин (УНИКС, 30) и Хэйден Далтон («Уралмаш», 32). Владислав Трушкин из МБА приближался к этой отметке дважды, набрав 29 и 27 очков. Получается, примерно в каждой пятой встрече сезона «Енисей» пропускал «30» от одного из игроков противника. Это наглядный пример того, как много подопечные Йовицы Арсича позволяли соперникам в нападении. При этом нельзя сказать, что в обороне они не прикладывали достаточных усилий. Просто где-то не хватило опыта, где-то — сил. И это точно стоит учесть при формировании состава на будущий сезон.

Что разочаровало

«Енисей» в матче с МБА-МАИ Фото: Единая лига ВТБ

Несмотря на не самое выгодное турнирное положение, у «Енисея» был шанс продолжить выступление в постсезоне, пройдя через стадию плей-ин. Там первым соперником красноярского клуба стала МБА-МАИ. Увы, к матчу коллектив Йовицы Арсича подходил в неполном составе: из-за травм до конца сезона выбыли легионеры Виктор Сандерс (перелом ноги) и Алекса Степанович. Небольшие повреждения накануне встречи также получили Сергей Балашов и Роман Загретдинов. В первой половине «Енисей» не выдержал давления москвичей — преимущество последних достигало отметки в 10 очков. Зато после большого перерыва красноярской команде удалось вернуться в игру благодаря волевым усилиям Тимофея Герасимова, Влада Перевалова и остальных.

Равный счёт был установлен ещё на отметке 8:53, когда Герасимов реализовал штрафной бросок. Вот только в последующие 67 секунд ни одного очка набрано не было — встреча закономерно перешла в овертайм, первый в истории плей-ин Единой лиги. И вот тут на «Енисее», к сожалению, и сказалось отсутствие глубины. Ситуацию усугубил и перебор персональных нарушений у ключевых игроков. Красноярцы провели самый результативный матч в сезоне, набрав 102 очка, однако дожать МБА-МАИ в дополнительное время всё-таки не получилось. Хотя такой уровень игры в отсутствие двух важных легионеров всё равно заслуживает уважения.

Лучшая история сезона

Тимофей Герасимов Фото: Единая лига ВТБ

11 января российский разыгрывающий «Енисея» Тимофей Герасимов провёл лучшую игру в своей карьере. В матче с «Пари НН» он набрал 34 очка, в сумме реализовав 17 из 20 бросков, включая пять из шести трёхочковых. Таким образом, Герасимов установил собственный рекорд по результативности и коэффициенту полезности (42), а также стал 11-м россиянином в истории турнира, которому удалось преодолеть отметку в 30 очков. Тогда Тимофей принёс «Енисею» важную домашнюю победу, а по итогам регулярного сезона стал единственным отечественным игроком, номинированным на награду «Перформанс года».

Вообще, для Герасимова сезон-2024/2025 получился просто потрясающим. С точки зрения его индивидуального прогресса решение покинуть «Зенит» прошлым летом оказалось правильным. 14,8 очка, 5,6 передачи и 3,9 подбора при 30 минутах в среднем за игру — это очень убедительная статистическая линейка. Вернувшись в Красноярск, Тимофей наконец оказался в роли лидера, что поспособствовало раскрытию его потенциала. Многочисленные карьерные рекорды и три дабл-дабла с 10 результативными передачами также помогли Герасимову попасть в заявку на Матч всех звёзд. А по итогам опроса среди баскетболистов Единой лиги он стал одним из двух россиян, вошедших в десятку лучших игроков чемпионата. Заслуженное признание для достойного спортсмена.

Как стать лучше

Игроки БК «Енисей» Фото: БК «Енисей»

Как уже было упомянуто, основной проблемой «Енисея» в нынешнем сезоне была глубина состава. Это первое, над чем стоило бы поработать в предстоящий перерыв. Бывало такое, что ведущим игрокам не хватало энергии в концовках, а полноценной замены им попросту не было. К тому же в условиях нового формата проведения чемпионата и возросшего количества встреч вопрос ротации стоит особенно остро. Ещё в ноябре Йовица Арсич говорил, что составу недостаёт пяти-шести человек, чтобы демонстрировать стабильное и, как следствие, более успешное выступление.

Как показал опыт сезона-2023/2024, даже при далеко не самом высоком бюджете можно собрать достойный ростер, способный бороться за плей-офф. Тогда в распоряжении команды были скромные, по меркам Единой лиги, 338 млн рублей, однако и этого «Енисею» хватило, чтобы в конечном счёте напрямую выйти в 1/8 финала с шестого места. Так что в идеале хотелось бы увидеть в заявке двух-трёх новых игроков, способных стабильно набирать очки и завершать атаки. Ведь в минувшем сезоне больше восьми очков в среднем за игру набирали только Герасимов и Сандерс — этого, конечно, недостаточно, чтобы соперничать с сильнейшими командами Единой лиги.

Герасимов, по слухам, может покинуть «Енисей» в ближайшее время. В каком виде после серьёзной травмы вернётся Сандерс и останется ли он вообще в команде, пока неизвестно. Но для красноярцев кадровые перестановки — дело привычное, и в последние несколько лет их работу на трансферном рынке можно оценить довольно высоко. Посмотрим, что на этот раз придумает штаб тренера Арсича. Команде ещё предстоит найти баланс между опытом и перспективностью, который позволил бы развивать молодёжь без ущерба для результатов.

Цитата

Владимир Петроковский Фото: БК «Енисей»

В декабре генеральный директор «Енисея» Владимир Петроковский сказал:

«Хотелось бы, чтобы прогресс наших ребят был более быстрым. Но у каждого игрока свой путь. Поэтому будем надеяться, что этот сезон даст им уверенности в дальнейшей карьере. Наверное, это такой волшебный пинок, которого многие давно ждали. Мы находимся в режиме ожидания. Возможно, у клуба появится новый партнёр. Тогда рассмотрим возможность взять ещё одного легионера на рынке свободных агентов. Пока, к сожалению, мы одну игру выдаём на высоком уровне, в следующей проваливаемся. Эту нестабильность можно объяснить тем, что мы одна из самых молодых команд Лиги ВТБ. Игрокам надо заматереть и поверить в себя до конца. Потому что у нас или все одновременно выдают хорошую игру, или все её коллективно проваливают. В такой ситуации тренеру тяжело найти баланс, средний вектор движения».