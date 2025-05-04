«Милуоки» — дорогой труп с пульсом. Кажется, уход Адетокунбо будет неизбежным

Иногда команды не умирают — они просто гниют заживо, теряя всякую суть. Вот и «Милуоки» сейчас — это не здоровый коллектив, а призрак былого величия: на бумаге всё красиво — суперзвезда, жирные контракты, тренер, громкие цели. А на деле — организм в агонии, где сердце ещё бьётся, однако каждый новый день только ускоряет конец. Пора признать очевидное: мы смотрим не на претендента, а на клуб, чьи лучшие дни остались в пыльных архивах, а впереди — только вечный повтор ошибок, провалов и дорогостоящих просчётов. У «Бакс» есть фундаментальные болячки, каждая из которых способна развалить даже стабильную организацию. Вместе же они превращают поражение в вопрос времени.

Вылет от «Индианы» в первом раунде выглядел неприятно, но не фатально — пока не всплыла травма Лилларда. Порванный ахилл в 34 года — приговор. История знает всего пару героев — Дюранта и Арчибальда — которые после такого возвращались на уровень звезды, и то после полутора лет реабилитации. Лилларду будет ещё тяжелее: у него свежая история с тромбозом, что только добавляет риска. Ждать от него статуса суперзвезды теперь — чистая наивность. А ведь именно он должен был стать вторым столпом рядом с Яннисом. В итоге — мёртвый груз на $ 58,5 млн в следующем сезоне и игрок опцией на $ 63 млн через год. С такими ставками нельзя промахиваться. А «Милуоки» промахнулся.

Финансовая и игровая катастрофа после потери Лилларда выглядит особенно болезненно, если вспомнить, что за него «Бакс» отвалили не только Джру Холидэя, но и будущие драфт-пики, причём без всякой защиты. Один из них уже через год с большой вероятностью окажется в лотерее — подарок для соперников. Теперь следующий шанс на полноценный драфт у «Милуоки» появится только в 2028-м. Всё остальное время — «свапы» или уже утраченные активы. Это значит, клуб прикован к нынешнему составу: ни усилиться на драфте, ни «уйти в танк» ради перезагрузки не получится. Для сравнения: «Оклахома-Сити» купается в 15 пиках первого раунда до 2031-го, у «Бруклина» — четыре только в 2025-м. У «Бакс» — жалкий 47-й выбор в этом году. Вся философия франшизы строилась на принципе «здесь и сейчас», только вот «здесь» уже рассыпалось, а «сейчас» — момент, когда поезд ушёл.

Вся эта конструкция держится на одной опоре — Яннисе. И именно он следующий кандидат на выход. За закрытыми дверями уже прошли серьёзные разговоры с владельцами и боссами клуба. По слухам, Адетокунбо не верит в нынешнее направление развития. И у него есть на это все основания: партнёр-звезда вычеркнут минимум на год, свежей крови с драфта не будет, ветераны стареют или просто уходят. Яннис снова отыграл сезон на уровне MVP: 30,4 очка, 11,9 подбора, 6,5 ассиста — однако ему уже 30. Это идеальный возраст для доминирования, а не для очередной перестройки или жизни в ожидании, что когда-нибудь всё наладится. Яннис не может позволить себе закопать ещё пару сезонов в болоте нерешительности и проваленных решений.

Яннис Адетокунбо, сезон-2024/2025 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Возможный обмен Янниса — землетрясение, способное перекроить весь ландшафт лиги. Если он действительно попросит обмен, «Бакс» окажутся в эпицентре самой масштабной охоты за суперзвездой, какую только знала НБА. Уже сейчас на горизонте маячат жирные предложения (теоретические — это важно понимать): «Орландо» может вывалить Франца Вагнера, Джетта Говарда и семь (!) драфт-пиков вплоть до 2031 года. «Хьюстон» в состоянии закинуть в котёл Джейлена Грина и Алперена Шенгюна. «Тандер» с их 15 пиками вообще могут купить себе кого угодно — хоть Янниса, хоть пол-лиги впридачу. Если греческий фрик действительно сменит адрес, это станет точкой невозврата для «Милуоки». После такого жизнь делится на «до» и «после».

А даже если Яннис останется, смотреть на текущий ростер без грусти невозможно. На лето у «Бакс» шесть потенциальных потерь: главный столп защиты Брук Лопес уже не продлил контракт и может упорхнуть. Два ключевых ролевика — Торин Принс и Гэри Трент-младший — тоже выходят на рынок. У Портиса, Коннотона и Портера — опции игроков, и как минимум двое из них, по слухам, уже пакуют чемоданы в поисках контракта пожирнее. Потеря хотя бы половины этой обоймы превратит и без того дырявый состав в решето, где дыры затыкать придётся минималками и ветеранами с приветом. Это путь не к перерождению, а к окончательной и бесповоротной деградации.

На фоне кадрового развала ушла в небытие и фирменная защитная философия «Бакс». Ещё совсем недавно, с 2019 по 2021 год, команда железно держалась в топ-5 обороны, выстраивая редуты вокруг Янниса, Холидэя и Лопеса. Сейчас — унылое 13-е место, 113 пропущенных очков в среднем за матч и позорная беспомощность в играх с «Индианой». Уход Холидэя, стареющий Лопес и дырявый периметр выставили напоказ все системные болезни. Даже Яннис уже неспособен затыкать эти дыры в одиночку. Команда, которая когда-то давила соперника, теперь сама задыхается от скорости и снайперов нового поколения.

И финальный гвоздь — тренер. Док Риверс влетел в разгар прошлого сезона вместо Гриффина с задачей навести порядок, а в итоге выдал 66 побед на 54 поражения за полтора года и ворох провалов в плей-офф. Итог очевиден: вдохнуть жизнь в команду он не сумел. Репутация Риверса давно утонула в позоре камбэков 3-1, а его стиль устарел ещё до появления тиктоков и прочей нечисти. За увольнение ему положены $ 40 млн, и боссы вряд ли осмелятся просто так сжечь такие деньги. Но каждый месяц с этим тренером — ещё один шаг к болоту стагнации. Когда корабль тонет, нужен капитан, а не балласт. Док давно перестал быть лидером (а был ли?) — клубу срочно нужен кто-то, кто вытащит их из этого дрейфа в никуда.

Если посмотреть на лигу шире, становится ясно: «Милуоки» — далеко не единственные, кто увяз в собственных ошибках. Вот «Финикс» — раздал пики до 2030-го, а теперь их «супертрио» Дюрант, Букер и Билл стареет и не выигрывает. У «Лейкерс» — только 55-й пик на драфте и зависимость от практически 40-летнего Леброна. Только вот у этих ребят есть как минимум одно преимущество — огромные рынки, способные заманить свободных агентов и поддерживать интерес к клубу. А у «Бакс» такого козыря нет: они не могут позволить себе роскошь быть плохими, потому что у них просто нет путей к быстрой перезагрузке.

Команда, где есть Яннис и Лиллард, обязана была рвать всех на пути к титулу (или около того). Итог? Вылет в первом раунде, убойные контракты, травмированные звёзды, утекающая в никуда глубина и тренер, который не тянет уровень. Каждый из этих провалов сам по себе был бы тревожным звоночком. Все вместе они превращают «Бакс» в клуб-призрак: застряли между приятным прошлым и туманным будущим, а в настоящем — пустота. В такой ситуации цепляться за старый статус нет смысла. Гораздо честнее признать: проект выдохся. «Милуоки» пора отпустить.