«Зенит» и «Локомотив-Кубань» — с них и начнём.

Самые жаркие матчи в Единой лиге. Сегодня стартуют полуфиналы! LIVE

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Сегодня, 5 мая, стартуют полуфинальные матчи плей-офф Единой лиги ВТБ. Откроют серию встреч «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань» — матч пройдёт на площадке санкт-петербуржцев. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры и делиться всеми ключевыми моментами.