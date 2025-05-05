Самые жаркие матчи в Единой лиге. Сегодня стартуют полуфиналы! LIVE
«Зенит» и «Локомотив-Кубань» — с них и начнём.
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Сегодня, 5 мая, стартуют полуфинальные матчи плей-офф Единой лиги ВТБ. Откроют серию встреч «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань» — матч пройдёт на площадке санкт-петербуржцев. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры и делиться всеми ключевыми моментами.
Live Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Запланированный матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
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