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Единая лига ВТБ, Зенит — Локомотив Кубань: текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча от 5 мая 2025, где смотреть и составы

Самые жаркие матчи в Единой лиге. Сегодня стартуют полуфиналы! LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Самые жаркие матчи в Единой лиге — LIVE
Комментарии
«Зенит» и «Локомотив-Кубань» — с них и начнём.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 5 мая, стартуют полуфинальные матчи плей-офф Единой лиги ВТБ. Откроют серию встреч «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань» — матч пройдёт на площадке санкт-петербуржцев. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры и делиться всеми ключевыми моментами.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Запланированный матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
Комментарии
Новости. Баскетбол
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