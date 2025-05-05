Восточный топ унижен. Рекорд Джордана пал, но «Кливленду» всё равно нечем гордиться

На разогрев времени не было — игра стартовала очень бодро. Никаких разведок, никаких «прощупываний» — «Индиана» вылетела на паркет так, словно собиралась не просто выиграть, а стереть саму идею разницы между собой и «Кливлендом». Пока «Кавальерс» хлопали глазами, пытаясь осознать, что вообще творится, гости уже разрывали их защиту, накидывали свободные броски и выбивали ритм из хозяев. Если кого-то до сих пор удивляет дерзость «Пэйсерс», просто включите запись этого матча.

Темп встречи говорил сам за себя. «Кливленд» обычно душит соперника вязкой обороной и тормозит игру, но против тех, кто не собирается ждать — этот номер не проходит. «Индиана» вламывалась в каждое владение, будто это их последний шанс, двигалась без мяча и сыпала открытыми бросками. Результат? За первую половину — 60% попаданий с игры, и с дуги — те же 60 — 9 из 15.

«Кавальерс» выглядели не столько уставшими, сколько просто медленными и потерянными. Даже простые взаимодействия давались через силу: в первой же четверти дважды игроки хозяев столкнулись друг с другом в проходах. А «Индиана» двигалась как единый организм. Когда Аарон Несмит сначала выдал блок Доновану Митчеллу, а потом с той же точки вколотил «трёху» — это была тотальная атака на оба конца площадки.

Одна из главных интриг — отсутствие Дариуса Гарлэнда. Когда против команды, которая бежит, как угорелая, у тебя нет мозгового центра, последствия не заставляют себя ждать: атака буксует, решения рождаются с задержкой, а вариантов впереди — кот наплакал. В концовке «Кливленд» пытался тащить за счёт Митчелла, но если оборона вешает на тебя табличку «главная угроза», 33 очка превращаются в красивую, но бесполезную статистику.

Донован Митчелл и Оби Топпин Фото: Jason Miller/Getty Images

Кстати, Митчелл вписал своё имя в историю — стал первым в НБА, кто забивал 30+ в восьмом подряд старте серии плей-офф. Даже величайшему Майклу Джордану такое было не по зубам. Но рекорды — не всегда броня. Особенно если твоя команда мажет всё подряд: 9 из 38 с дуги и отставание в «трёхах» на 30 очков. Для коллектива, который весь сезон считался снайперской элитой, это провал.

А вот контраст особенно бросался в глаза на финише. В четвёртой четверти Тайриз Халибёртон окончательно сел за руль и не собирался притормаживать. 22 очка, 13 передач и — главное — хладнокровие в решающие секунды. За две минуты до сирены он влепил блок важнейшему броску соперника, а тут же сам отправил свою команду в отрыв. Его уверенность на финише — без вопросов, без оговорок. И это не случайность: когда Халибертон набирает 20+ очков, «Индиана» проиграла всего трижды за весь сезон и плей-офф (28-3).

Но вся соль — не только в звёздах. «Пэйсерс» взяли своё за счёт глубины. Нембард, который уже навёл шороху против «Милуоки», не сбавил обороты: 23 очка, шесть передач и постоянное давление на «Кливленд» — парень просто не давал защите передохнуть. Несмит добавил 17 очков и восемь подборов, причём взял своё не талантом, а бешеной энергией и своевременными врывами, даже имея проблемы с перебором фолов. У «Индианы» не один герой — их команда играет так, будто им нечего терять — и они прекрасно знают, как этим пользоваться.

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А вот хозяева выглядели так, будто готовились к совсем другому фильму: ни темпа, ни единства, ни малейшей попытки подстроиться под скорость гостей. Дыры в защите на дуге, потерянные эпизоды в опеке, никакой страховки и вся атака — на плечах одного Митчелла. Это даже не технические огрехи, а реальный диагноз. «Кливленд» просто не был готов к такому баскетболу. А в плей-офф это смертный грех.

В итоге — «Индиана» врывается в серию с первой победой — 121:112 — и захватывает лидерство — 1-0. 19 трёхочковых — второй результат за всю историю франшизы в плей-офф. У «Кливленда» же — худший матч с периметра за многие месяцы. Титул фаворита Востока, родные стены, геройства Митчелла? В этот раз всё это не стоило и ломаного гроша.