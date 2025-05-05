«Я — победитель». Стефен Карри красиво отправил «Хьюстон» на каникулы

В каждом плей-офф у «Хьюстона» обязательно найдётся свой личный демон. Иногда им притворяется Дюрант, чаще — Клэй Томпсон, но настоящий дирижёр их весенних страданий в 2025 году — Стефен Карри. Без лишних понтов, без огненных MVP-статов, зато с ледяной хладнокровностью, идеальными решениями и ощущением, будто он держит игру за горло. В решающем матче он снова сделал ровно столько, чтобы «Рокетс» задохнулись — то есть слишком много для них.

Старт встречи — как трейлер всей серии: «Уорриорз» срываются с места, Дрэймонд Грин разносит всё на пути, броски летят, но тут же — откат. «Хьюстон» встряхивается, ловит свой ритм, начинает гнуть свою линию. Только чем дольше длится драка, тем очевиднее — это сцена имени Карри. Даже если он тихонько молчит.

Пока Стеф экономил патроны, в роли снайпера выступил Бадди Хилд. Вернувшись в старт, он сразу зарядил сложную «трёху» с передачи Карри, а следом — выстрелил практически с центра площадки на сирене четверти. В первой половине Хилд был безупречен: 22 очка за 16 минут, точность — как у хирурга. Его попадания порвали оборону «Рокетс» и разбудили всё нападение «Голден Стэйт».

А Стеф в это время продолжал быть главным невидимкой-полезняшкой на паркете: подборы, передачи, перехваты, ни одной потери. На перерыв ушёл с тремя очками, но с лидерством, которое нельзя не почувствовать. Грин давил в лоб, Джимми Батлер молча набирал своё, а построенная на зоне защита душила соперника.

«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» Фото: Tim Warner/Getty Images

Во второй половине «Хьюстон» решил качнуть энергией молодёжи. Амен Томпсон — ни страха, ни сомнений — просто рвётся к кольцу напролом. Защита «Уорриорз» дала слабину, преимущество стало таять прямо на глазах. Томпсон набрасывает 24 очка, и, кажется, вот-вот игра повиснет на волоске. Однако в такие моменты выживают не те, у кого больше эмоций, а те, кто держит ритм. Старой гвардии не до паники.

Третью четверть закрывает важный выстрел Батлера, возвращая всё под контроль. А дальше — четвёртая, и это уже зона имени Карри. Здесь он просто безупречен: первое владение — проход сквозь Джабари Смита, следующее — «трёха» поверх смены, потом — ещё один акцентированный проход и подборы. Всё, теоретический хьюстонский камбэк остался в прошлом.

За 10 минут Карри штампует 14 очков и три подбора, TS% в четверти — какие-то космические 101,7%. Всё, что было в первой половине, уже неважно: он вышел на сцену в нужный момент. Когда Томпсон вернулся после спазма, «Рокетс» попытались зацепиться, но защита «Голден Стэйт» не шелохнулась. Ещё одна «трёха» Хилда, очередной проход Карри — и сопротивление сломлено. Молодость не выдержала темпа, где каждая ошибка тут же превращается в очки на обратном конце паркета.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Карри закрыл этот матч как настоящий босс: 22 очка, 10 подборов, семь ассистов, два перехвата, два блока и всего две потери. Бросок наконец проснулся — 8 из 16, «трёхи» летят 4 из 10. Батлер — свой вклад: 20 очков, восемь подборов, семь передач. Грин набрал 16 и снова почувствовал вкус игры. Но самым-самым стал Хилд: 33 очка, 12 из 15 с игры, 9 из 11 — из-за дуги. Вероятно, лучшая встреча в его жизни.

И только после финальной сирены прозвучала интересная фраза, которую Карри посчитал нужным озвучить в ответ на вопрос о хьюстонской публике:

«Я — победитель».

Без эмоций. Просто факт. Ему больше ничего доказывать не нужно.

«Голден Стэйт» забрал седьмую игру 103:89 и идёт дальше — полуфинал Запада, где уже ждёт «Миннесота». Первая битва — в ночь на среду — сразу в гостях. Отдыха — 0, однако у «Уорриорз» есть то, чего не купишь ни за какие деньги: привычка выживать там, где остальные тонут.