Топ-матчи вторника: «Интер» — «Барса» в ЛЧ, ЦСКА — УНИКС в ЕЛ и полуфинал Кубка Гагарина

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Посмотреть все события 6 мая в Матч-центре
- 🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, первый матч
- 🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч
- 🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, первый матч
- ⚽️ 14:00: «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шэньхуа», Китайская Суперлига, 11-й тур
- 🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/2 финала, пятый матч
- 🏒 18:00: «Россия 25» — Беларусь, товарищеский матч
- 🏀 19:00: «Монако» — «Барселона», Евролига, 1/4 финала, пятый матч
- 🏀 20:00: ЦСКА — УНИКС, Единая лига, 1/2 финала, первый матч
- 🏀 21:45: «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес», Евролига, 1/4 финала, пятый матч
- ⚽️ 22:00: «Интер» — «Барселона», Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч
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Время в материале указано по Москве.
🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, первый матч
Интрига: кто станет победителем первой встречи в четвертьфинальной серии?
«Бостон» в пяти матчах расправился с «Орландо» в первом раунде плей-офф НБА. «Нью-Йорк» же затянул серию с «Детройтом» до шести встреч, и если бы не Джейлен Брансон, который в концовках проявлял себя, как Майкл Джордан в лучшие годы, то у «Никс» были бы большие проблемы. Тем не менее чемпионы движутся к своей главной цели — взятию второго титула.
🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч
Интрига: Мэттьюс станет решающим фактором?
«Торонто» в первом раунде прошёл «Оттаву», хоть и немного осёкся в конце серии. У «листьев» хорошо играет вратарь, защита стабильна, а звёздная атака решает вопросы. Немного в тени остаётся только Остон Мэттьюс, который пока забросил лишь одну шайбу. «Флорида» же в очередной раз задавила своей мощью «Тампу», не дав ей ничего сделать. Пройдёт ли такой трюк с «Торонто»?
🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, первый матч
Интрига: дуэль за MVP, но уже в плей-офф
Ни для кого не секрет, что звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата получит либо Шей Гилджес-Александер, либо Никола Йокич. Два лидера вывели свои команды в четвертьфинал. Правда, «Оклахоме» потребовалось четыре матча, а «Денверу» — семь. Остались ли силы у «самородков» или же длительный отдых пойдёт не на пользу «Тандер»?
⚽️ 14:00: «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шэньхуа», Китайская Суперлига, 11-й тур
Интрига: «Шэньхуа» исправится за поражение в прошлом туре?
«Шанхай Шэньхуа» оступился в прошлом туре чемпионата Китая, уступив «Чэнду» — 0:1. Команда Леонида Слуцкого потеряла лидерство. Но впереди ещё огромная часть сезона, поэтому всё можно наверстать. Впереди — выезд к «Мэйчжоу Хакка» с 10-го места в таблице. Хороший соперник, чтобы исправиться за осечку.
🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/2 финала, пятый матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Трактор» закроет серию?
«Трактор» имел отличную возможность закончить серию в Москве и начать готовиться к финалу, но «Динамо» вместе с Подъяпольским выдержали град опасных моментов челябинцев и одержали первую победу в серии. Примечательно, что сделано это было без двух легионеров – Комтуа и Пакетт пропускали встречу. Вернёт ли их в пятом матче Кудашов или победный состав не меняют?
🏒 18:00: «Россия 25» — Беларусь, товарищеский матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли наша сборная сломить сопротивление системных белорусов?
Встречи сборной России и Беларуси ввиду отсутствия крупных международных турниров теперь принимают статус особо важных и принципиальных. Команда Квартальнова уже не первый матч доставляет большие проблемы команде Ротенберга: белорусы играют активно, системно и чётко. Одного ярко выраженного звена лидера у нашей команды нет, кто станет героем в этот раз?
🏀 19:00: «Монако» — «Барселона», Евролига, 1/4 финала, пятый матч
Интрига: кто больше достоин «Финала четырёх»?
Пока в этой серии плей-офф Евролиги побеждали лишь хозяева. Первые два матча остались за «Монако», вторые — за «Барселоной». Решающая встреча пройдёт на домашнем паркете монегасков, тенденции указывают на победу «Монако», но всё ли так просто? В отдельно взятой игре проявить себя может любой. Ждём равной битвы, и пусть победит сильнейший!
🏀 20:00: ЦСКА — УНИКС, Единая лига, 1/2 финала, первый матч
Интрига: смогут ли казанцы поправить неудачную статистику матчей с ЦСКА в этом сезоне?
В этом сезоне УНИКС всего лишь раз обыграл ЦСКА. На одну победу пришлось аж четыре поражения, если брать в расчёт Суперкубок. Тем не менее под конец регулярки казанцы смогли отдать должок. Была ли это разовая акция или же вице-чемпион понял, как играть с чемпионом? Узнаем в первой встрече полуфинальной серии.
🏀 21:45: «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес», Евролига, 1/4 финала, пятый матч
Интрига: чемпион не упадёт в грязь лицом?
Действующий чемпион Евролиги «Панатинаикос» продолжает бороться за выход в «Финал четырёх». Греческой команде не удается сломить сопротивление «Анадолу Эфес». Турки на каждую победу соперника отвечали незамедлительно, в итоге доиграв до решающего пятого матча. Кому достанется путёвка в самую важную стадию сезона?
⚽️ 22:00: «Интер» — «Барселона», Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто станет первым финалистом Лиги чемпионов?
«Барселона» и «Интер» выдали настоящее шоу в первом матче. Команды забили друг другу по три мяча, каждый — шедевр! Но результат первой встречи оставил огромную интригу: кто же в итоге окажется в финале? В пользу «Интера» — фактор домашнего поля, за «Барсу» — нынешняя форма команды. Ситуация 50/50. Тем больше ожиданий, что мы увидим великий футбол!