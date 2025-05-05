Насыщенное 6 мая: «Шанхай» Слуцкого в Китайской Суперлиге, «Флорида» Бобровского в Кубке Стэнли, а ещё жара в Евролиге и в плей-офф НБА!

Топ-матчи вторника: «Интер» — «Барса» в ЛЧ, ЦСКА — УНИКС в ЕЛ и полуфинал Кубка Гагарина

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, первый матч

Интрига: кто станет победителем первой встречи в четвертьфинальной серии?

«Бостон» в пяти матчах расправился с «Орландо» в первом раунде плей-офф НБА. «Нью-Йорк» же затянул серию с «Детройтом» до шести встреч, и если бы не Джейлен Брансон, который в концовках проявлял себя, как Майкл Джордан в лучшие годы, то у «Никс» были бы большие проблемы. Тем не менее чемпионы движутся к своей главной цели — взятию второго титула.

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: Мэттьюс станет решающим фактором?

«Торонто» в первом раунде прошёл «Оттаву», хоть и немного осёкся в конце серии. У «листьев» хорошо играет вратарь, защита стабильна, а звёздная атака решает вопросы. Немного в тени остаётся только Остон Мэттьюс, который пока забросил лишь одну шайбу. «Флорида» же в очередной раз задавила своей мощью «Тампу», не дав ей ничего сделать. Пройдёт ли такой трюк с «Торонто»?

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, первый матч

Интрига: дуэль за MVP, но уже в плей-офф

Ни для кого не секрет, что звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата получит либо Шей Гилджес-Александер, либо Никола Йокич. Два лидера вывели свои команды в четвертьфинал. Правда, «Оклахоме» потребовалось четыре матча, а «Денверу» — семь. Остались ли силы у «самородков» или же длительный отдых пойдёт не на пользу «Тандер»?

⚽️ 14:00: «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шэньхуа», Китайская Суперлига, 11-й тур

Интрига: «Шэньхуа» исправится за поражение в прошлом туре?

«Шанхай Шэньхуа» оступился в прошлом туре чемпионата Китая, уступив «Чэнду» — 0:1. Команда Леонида Слуцкого потеряла лидерство. Но впереди ещё огромная часть сезона, поэтому всё можно наверстать. Впереди — выезд к «Мэйчжоу Хакка» с 10-го места в таблице. Хороший соперник, чтобы исправиться за осечку.

Оборвалась мощная серия команды Слуцкого: «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в китайской Суперлиге впервые с августа 2024 года

🏒 17:00: «Трактор» — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/2 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Трактор» закроет серию?

«Трактор» имел отличную возможность закончить серию в Москве и начать готовиться к финалу, но «Динамо» вместе с Подъяпольским выдержали град опасных моментов челябинцев и одержали первую победу в серии. Примечательно, что сделано это было без двух легионеров – Комтуа и Пакетт пропускали встречу. Вернёт ли их в пятом матче Кудашов или победный состав не меняют?

🏒 18:00: «Россия 25» — Беларусь, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли наша сборная сломить сопротивление системных белорусов?

Встречи сборной России и Беларуси ввиду отсутствия крупных международных турниров теперь принимают статус особо важных и принципиальных. Команда Квартальнова уже не первый матч доставляет большие проблемы команде Ротенберга: белорусы играют активно, системно и чётко. Одного ярко выраженного звена лидера у нашей команды нет, кто станет героем в этот раз?

🏀 19:00: «Монако» — «Барселона», Евролига, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: кто больше достоин «Финала четырёх»?

Пока в этой серии плей-офф Евролиги побеждали лишь хозяева. Первые два матча остались за «Монако», вторые — за «Барселоной». Решающая встреча пройдёт на домашнем паркете монегасков, тенденции указывают на победу «Монако», но всё ли так просто? В отдельно взятой игре проявить себя может любой. Ждём равной битвы, и пусть победит сильнейший!

🏀 20:00: ЦСКА — УНИКС, Единая лига, 1/2 финала, первый матч

Интрига: смогут ли казанцы поправить неудачную статистику матчей с ЦСКА в этом сезоне?

В этом сезоне УНИКС всего лишь раз обыграл ЦСКА. На одну победу пришлось аж четыре поражения, если брать в расчёт Суперкубок. Тем не менее под конец регулярки казанцы смогли отдать должок. Была ли это разовая акция или же вице-чемпион понял, как играть с чемпионом? Узнаем в первой встрече полуфинальной серии.

🏀 21:45: «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес», Евролига, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: чемпион не упадёт в грязь лицом?

Действующий чемпион Евролиги «Панатинаикос» продолжает бороться за выход в «Финал четырёх». Греческой команде не удается сломить сопротивление «Анадолу Эфес». Турки на каждую победу соперника отвечали незамедлительно, в итоге доиграв до решающего пятого матча. Кому достанется путёвка в самую важную стадию сезона?

⚽️ 22:00: «Интер» — «Барселона», Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто станет первым финалистом Лиги чемпионов?

«Барселона» и «Интер» выдали настоящее шоу в первом матче. Команды забили друг другу по три мяча, каждый — шедевр! Но результат первой встречи оставил огромную интригу: кто же в итоге окажется в финале? В пользу «Интера» — фактор домашнего поля, за «Барсу» — нынешняя форма команды. Ситуация 50/50. Тем больше ожиданий, что мы увидим великий футбол!