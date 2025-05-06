Бум! Чемпионы НБА попали под раздачу в плей-офф

На табло — меньше полутора минут до финальной сирены. Джейсон Тейтум против размена, слева — пустыня, вся защита «Никс» ждёт его прохода. Но, вопреки ожиданиям, он заряжает «трёху» с нулевого ритма. Мимо. Проходит всего несколько секунд — и снова дежавю: та же сцена, тот же бросок, тот же результат. Один из самых надёжных стрелков плей-офф превращается в главного промахивающегося. Не попал ни в кольцо, ни в игру.

Первый полуфинал Востока между «Бостоном» и «Нью-Йорком» был не столько битвой нервов, сколько мастер-классом по баскетбольному абсурду. Когда лидеры хозяев застряли в пробке, «Селтикс» переписали историю — 45 кирпичей из-за дуги, 60 попыток за матч, и это новый антирекорд плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал «Хьюстону» из «пузыря» — 58 бросков. Они тоже тогда проиграли.

«Бостон» держал игру за горло почти три четверти. После рывка 30:14 во втором отрезке — «+20» на табло, Карл-Энтони Таунс с тремя фолами на банке, атака «Никс» в коме, всё будто бы под контролем. Но стоило «Селтикс» решить добить соперника «трёшками», как началось шоу мазил. Из 60 дальних — всего 15 в цель. Остальные — в никуда, без движения, без борьбы за отскок. «Нью-Йорк» не только восстал из пепла, но и врубил свой главный козырь — физику и энергию.

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Третью четверть «Никс» закончили так, будто вспомнили, что плей-офф — не время для сочувствия. Рывок 20:9 — и у «Бостона» начинает ехать крыша: провалы на вбрасывании, проигранный щит, защита в режиме энергосбережения. О Джи Ануноби дважды наказал дальними, потом пошёл напролом, и вот уже преимущество хозяев тает до девяти очков перед четвёртой — 84:75. Через пару минут — и вовсе испаряется. Причём всё это — без Брансона на паркете. Майлз Макбрайд вставляет «трёху» без сопротивления, Ануноби убегает в отрыв и с данком сравнивает счёт — 86:86.

Стоило Брансону вернуться, как игра перевернулась. Он сравнял при 91:91, потом всадил две «трёшки» подряд — и вот уже «Никс» впервые за долгое время впереди. Концовка основного времени, правда, вышла комом: Ануноби мажет средний, Брансон не попадает из-под кольца, но в овертайме гости собрались как на последний бой.

Ануноби открывает овертайм проходом с фолом, Микал Бриджес отвечает «трёшкой», Таунс выгрызает важнейший подбор и превращает его в два очка. «Бостон» банально не находит ответов: Брауну даже не дают бросить издали — фолят заранее. Сирена фиксирует шокирующую победу «Никс» — команды, которую в регулярке учили жизни все топы лиги. До этого у них было 0-10 против «Бостона», «Кливленда» и «Оклахомы». В «Ти-Ди Гардене» эта позорная серия осталась в прошлом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тейтум выдал, пожалуй, свой худший кусок баскетбола за всю карьеру: за четвёртую четверть и овертайм — жалкие четыре очка, попадание одно из девяти, из-за дуги — полный ноль (0 из 5). В концовке его просто не было — растворился, как сахар в чае. И это не только его личная катастрофа, но и диагноз для всей системы «Селтикс»: без Порзингиса, с практически хромающим Брауном и нападением без намёка на план в решающие минуты, команда превращается в набор уязвимостей.

У «Никс» всё крутилось вокруг Ануноби и Брансона — по 29 очков на двоих. Харт набрал всего 14, зато выцарапал пять подборов на чужом щите — каждый из которых был на вес золота. Гости клали почти 46% «трёшек», но штрафные — откровенный позор: чуть больше половины (54,8%). Тем не менее даже так они разобрали «Селтикс», действующих чемпионов — ту самую команду, что держала игру под контролем до середины третьей четверти. Следующий раунд схватки — уже в ночь на четверг, снова в «Ти-Ди Гарден». Пока же — 1:0 в пользу «Никс». И это уже не просто наглый грабёж, а звонкая пощёчина претенденту №1 на финал.