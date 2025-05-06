Полуфиналы Единой лиги выходят на полную мощность. Топ-вывеска: ЦСКА — УНИКС. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 6 мая, продолжаются полуфинальные баталии плей-офф Единой лиги ВТБ — 2025. Накануне борьбу за выход в финал начали «Зенит» и «Локомотив-Кубань» — и победу в первой встрече одержали петербуржцы. А сегодня внимание баскетбольных болельщиков будет приковано к другому противостоянию: на домашней арене московский ЦСКА встретится с казанским УНИКСом. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча и делиться самыми яркими моментами встречи.