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19:00 Мск
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Единая лига ВТБ, ЦСКА — УНИКС: текстовая онлайн-трансляция матча от 6 мая 2025, где смотреть трансляцию и во сколько начало

Полуфиналы Единой лиги выходят на полную мощность. Топ-вывеска: ЦСКА — УНИКС. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Топ-вывеска: ЦСКА — УНИКС. LIVE
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Такое пропускать — преступление.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 6 мая, продолжаются полуфинальные баталии плей-офф Единой лиги ВТБ — 2025. Накануне борьбу за выход в финал начали «Зенит» и «Локомотив-Кубань» — и победу в первой встрече одержали петербуржцы. А сегодня внимание баскетбольных болельщиков будет приковано к другому противостоянию: на домашней арене московский ЦСКА встретится с казанским УНИКСом. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча и делиться самыми яркими моментами встречи.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Запланированный матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
Комментарии
Новости. Баскетбол
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