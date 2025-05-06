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Плей-офф НБА — 2025, Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс, 119:121: результат матча от 6 мая, невероятный победный бросок Гордона

Мощнейший матч в плей-офф НБА! Такие моменты нужно видеть своими глазами. Концовка — чума
Артемий Берстенев
Мощнейший матч в плей-офф НБА!
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После подобных игр невольно начинаешь задумываться: «Можно ли сделать что-то лучше?»

Если бы эту концовку засунули в трейлер, никто бы не купился на такой сценарий — слишком уж сказочно. Человек, которого уже давно вычеркнули из списка героев, вдруг выдаёт ключевой пас. Игрок, про которого говорят «не шутер», берёт и бросает из-за дуги. Мяч летит, как будто время замерло, и — бац! — ровно в цель за 2,8 до сирены. Всё это — в первой же игре серии, где фавориты были совсем другие парни. Выглядит, как голливудская постановка, пока не осознаёшь: это настоящая НБА, плей-офф, и один из самых безумных финалов четверти последних лет.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Вроде бы главным сюжетом должен был стать новый взлёт оклахомской молодёжи, но всю сцену забрал себе один человек — Рассел Уэстбрук. Впервые в жизни он выходит в плей-офф на паркете Оклахома-Сити, но уже в чужой форме. И не просто в чужой форме — а в майке команды, которой срочно нужно чудо. И вот оно случается: именно Уэстбрук выдаёт тот самый пас Аарону Гордону, который выводит «Денвер» вперёд. Взрыв оваций смешивается с секундой полной тишины — редкое мгновение, когда арена одновременно в восторге и в шоке.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Гордон снова тянет на героя — это уже второй его победный выстрел в этих плей-офф, но суть не в этом. Суть в Уэстбруке. Он не только отдал решающий ассист, но и продолжает бросать вызов стереотипам: в этом плей-офф он вдруг стал снайпером, попадая «трёхи» с нереальной для себя точностью — 41,9% до сегодняшнего дня. Для человека, над которым годами потешались из-за кривого броска, это — переворот в сознании.

Пока все ловили хайп от концовки, чуть в тени остался Йокич и его настоящее баскетбольное волшебство. Его матч — не про хайлайт, а про монументальную работу: 42 очка, 22 подбора, шесть передач и два блока — такого в плей-офф не делал никто. Причём ключевое случилось не в самом конце: в середине второй четверти, когда «Денвер» плыл и уступал 39:46, камеры поймали Йокича в момент эмоциональной встряски — он буквально взорвал партнёров, требуя проснуться. Помогло? Видимо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Не стоит забывать и про общий фон. Перед стартом серии 86% экспертов были уверены: «Тандер» без проблем выйдут в финал конференции. Молодые, заряженные, свежие, плюс домашний паркет — идеальная комбинация для успеха. Но цифры и прогнозы — это красиво на бумаге. На деле «Денвер», который еле отдышался после семиматчевой мясорубки с «Клипперс», приехал в Оклахому измотанным, но с таким огнём в глазах, что все эксперты могли выбрасывать свои таблички на помойку уже после первой игры.

Всё шло по сценарию хозяев: за 6:39 до конца «Тандер» ведут 108:95, полное доминирование, трибуны ликуют. Но тут начинается методичный и беспощадный камбэк. Маррей хладнокровно рулит атакой, Йокич — выгрызает каждый подбор и вскрывает защиту соперника, будто забыл, что усталость вообще существует. За 11 секунд до сирены «Денвер» уже в одном очке от хозяев — 118:119. Следующий момент — Холмгрен дважды мажет с линии. И вот оно: пас Уэстбрука, бросок Гордона, и зал замирает в немой паузе.

Последний шанс — «трёха» в отчаянии от Джейлена Уильямса. Мяч не заходит. Только после этого становится ясно: «Денвер» вырывает первую победу в серии. Финальный счёт — 121:119. Но куда важнее, как это получилось: дерзко, непредсказуемо, с такими нервами и такой развязкой, что к этому матчу ещё не раз вернутся в обсуждениях всего плей-офф. 1-0 в пользу «Наггетс».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Карузо - 20, Уильямс - 16, Дорт - 14, Холмгрен - 12, Хартенштайн - 12, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Джонс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 22, Маррей - 21, Уэстбрук - 18, Браун - 11, Уотсон - 3, Портер - 2, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
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