Почему матчи ЦСКА и УНИКСа — лучшее, что есть в Единой лиге?

Финалисты прошлого розыгрыша плей-офф ЦСКА и УНИКС без особых проблем пробились в полуфинал в этом сезоне, обыграв «Пари Нижний Новгород» и «Автодор» соответственно. Пока ещё действующим чемпионам и вице-чемпионам предстоит побороться за выход в самую главную серию этого года в Единой лиге. Кто фаворит в этом противостоянии, у кого какие плюсы и минусы — в материале «Чемпионата».

Начнём с УНИКСа. Казанцы в серии с «Автодором» смотрелись на голову выше во всех матчах серии. Подопечные Велимира Перасовича проиграли лишь две четверти из 12, и то с отставанием в одно владение (23:26 и 21:23). Команда из столицы Татарстана выделялась прежде всего своей игрой в обороне. В нужные моменты УНИКС включает свой прессинг по всей площадке, а соперник попросту не может найти правильное продолжение атаки под давлением. Практически каждый в составе казанцев любит и умеет защищаться. Из тех, кто слаб в этом компоненте, можно выделить лишь Маркуса Кина и с небольшой натяжкой Девона Акун-Пёрселла. Правда, эти двое невероятно полезны в атаке. Дмитрий Кулагин, Исмаэль Бако, Джален Рейнольдс, Маркос Найт, Андрей Лопатин, Михаил Беленицкий и Дэрран Хиллиард — все добротные защитники, а некоторые из них и вовсе элитные.

В обороне УНИКС не боится размениваться. По ходу серии с «Автодором» Белиницкий не раз защищался против центрового Артёма Клименко, к слову, очень успешно. Михаил обладает большой универсальностью и может закрыть любого оппонента. В целом клуб действует невероятно слаженно на своей половине площадки. Когда на паркете находятся Рейнольдс и Бако, то в «краску» лезть не хочется совсем. Их пытаются выманить к трёхочковой дуге — подальше от кольца, но оба для своих габаритов очень неплохо действуют на ногах. Нельзя забывать и о подстраховке, которая налажена до автоматизма.

Исмаэль Бако и Джален Рейнольдс Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Перасович выстроил очень сильную защитную команду, тем не менее без набора очков не обойтись. За это в команде отвечают Акун-Пёрселл, Рейнольдс, Найт, Хиллиард и Кин. Конечно, остальные помогают чем могут, однако эта пятёрка игроков выделяется своими атакующими умениями. Много комбинаций команды рассчитано на Девона. Обычно до снайпера доставляют мяч либо в угол, либо дают ему возможность совершить проход, в котором, если на него стягивается дополнительная подстраховка, он отдаёт передачу на свободного игрока. Форвард привлекает на себя огромное количество внимания, тем самым помогая напарникам на паркете.

Кроме того, Рейнольдс в серии с «Автодором» был лучшим в составе УНИКСа. Причём не только в атаке или обороне, а на обеих сторонах паркета. Центровой буквально уничтожал своих оппонентов в «краске». Если за ним не хотели подниматься на дугу, он спокойно штамповал «трёшки» — по ходу серии реализовал семь из восьми бросков издали. Джален в четвертьфинале в среднем набирал 21 очко и 5,7 подбора — внушает страх. Кин отлично вписался в состав. Маркус взял на себя розыгрыш, когда находится на паркете, тем самым сняв нагрузку с Найта или Кулагина, которые постоянно таскали мяч. Прибывший перед стартом плей-офф разыгрывающий может отлично руководить игрой команды, а также в нужный момент взять всё в свои руки. Его 18 очков во втором матче говорят сами за себя.

Хиллиард пока менее стабилен, но понемногу начинает раскрываться. Дэрран набрал 20 очков в третьей встрече, реализовав пять из шести «трёшек». УНИКС очень опасен на обеих сторонах паркета и обладает обоймой из девяти топовых игроков.

Велимир Перасович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Что же касается ЦСКА, команда лишь в одной четверти серии с «Пари НН» испытала огромные проблемы. В третьей десятиминутке заключительной игры армейцы уступили со счётом 14:20. Нижегородцы стали прессинговать москвичей по всему паркету, спровоцировав несколько потерь, а также подняли щиты в обороне так, что подойти к кольцу практически было невозможно. В двух других матчах ЦСКА к четвёртой четверти уже вёл с огромным преимуществом, поэтому за результат можно было не беспокоиться.

Но эта пресловутая третья четверть показала, что ЦСКА не любит, когда его прессингуют. Этим как раз и знаменит УНИКС, способный выдерживать дикий темп на протяжении всей встречи. Возможно, это и станет X-фактором серии. В целом у армейцев проблем практически нет. Андреас Пистиолис грамотно руководил игровым временем своих игроков, давая отдыхать лидерам, когда результат в матче уже был сделан, а также правильно подстраивался под оппонента, делая перестановки. Мело Тримбл, Ливио Жан-Шарль, Каспер Уэйр, Амат М’Бай, Тони Джекири и Алекса Аврамович находятся в великолепной форме, играя на пределе возможностей. В глазах каждого игрока видны желание и страсть.

Мело Тримбл Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

У ЦСКА очень качественный состав и длинная скамейка. Что уж говорить, если Аврамович выходит со скамейки и проводит не так много времени по сравнению с Уэйром или Тримблом, а он — лучший защитник Олимпийских игр и баскетболист, поигравший в Евролиге. Может, в серии с УНИКСом Алексе будет уготована другая, более весомая роль, но в противостоянии с «Пари НН» он получал меньше времени, чем его партнёры по позиции. Нельзя не отметить и Жан-Шарля. Французский центровой был главным героем четвертьфинала наряду с Тримблом. Ливио не ощущал сопротивления в «краске», разбиравшись с оппонентами в «посте» и вблизи кольца.

Также хорошо себя показали россияне: Никита Курбанов, Иван Ухов, Антон Астапкович и Семён Антонов. Например, Ухов в первом матче реализовал все свои пять «трёшек», набрав в итоге 17 очков, Астапкович с Антоновым набрали на двоих 28 очков и 10 подборов во второй встрече, оказавшись полезными и в заключительной игре серии — 18 очков и восемь подборов на двоих. Курби хоть и не блистал с точки зрения статистики, но, как обычно, был полезен в обороне.

Основную ставку ЦСКА делает на легионеров, правда, нельзя сказать, что наших обделяют. Россияне играют важную роль в составе московского клуба. Так чем сильны армейцы? Тримбл, Уэйр и Аврамович способны обыграть многих своих визави по позиции за счёт шикарного владения телом и дриблинга. Однако ЦСКА больше полагается на командную игру, прибегая к индивидуальным действиям лишь тогда, когда этого требует ситуация. Подопечные Пистиолиса часто используют в «посте» Жан-Шарля и М’Бая. Французы хорошо умеют играть спиной к кольцу, продавливая своих оппонентов за счёт габаритов. Правда, теперь у них в соперниках будут куда более мощные оппоненты из УНИКСа. Впрочем, Ливио и Амат сканируют паркет глазами, находя свободных партнёров, забегающих в свободные зоны.

Московский клуб в играх с нижегородским показывал какую-то запредельную реализацию с трёхочковой дистанции — 57,1%, 39,3% и 50,0%. Команда великолепно двигает мяч, не зацикливаясь на том, чтобы довести его только до лидера и никак иначе. В ЦСКА доверяют каждому игроку — это огромный плюс, который держит в правильных моральных кондициях всех баскетболистов в обойме.

Алекса Аврамович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В этом сезоне ЦСКА лишь раз проиграл УНИКСу (78:86). Случилось это в последнем матче регулярного чемпионата. Тогда казанцы выступали без Беленицкого, Кулагина и ещё не приехавших в Россию Кина и Хиллиарда. Сейчас же, по идее, УНИКС стал ещё сильнее. К тому же Перасовича и его команду явно задевает тот факт, что ЦСКА в прошлом сезоне лишил их чемпионства, а в этом — огорчал слишком часто. Можно отдать должок, но получится ли? Армейцы очень сильны. Расслабленность в одной четверти — не показатель слабости. Даже наоборот — подкинет пищи для размышлений Пистиолису и его парням, что в полуфинале нельзя выключаться ни на минуту, иначе это чревато плохими последствиями.

Преимущество домашнего паркета — на стороне ЦСКА. Армейцы провели сезон более стабильно — без перепадов и скачков. К тому же полностью сохранили чемпионский костяк, добавив лишь очень полезного Аврамовича. На наш взгляд, москвичи являются фаворитами в серии с УНИКСом за счёт более сбалансированного состава, который играет друг с другом уже долгое время, чего нельзя сказать о казанцах, которые перед плей-офф решили подписать Кина и Хиллиарда. На победу армейцев в полуфинале мы бы дали 65%, а казанцев — 35%. Но, как и в любом противостоянии топовых команд, всё будут решать малейшие детали.

ЦСКА и УНИКС встречались в финале Единой лиги пять раз в истории. Больше армейцы играли лишь с «Химками» — шесть раз. А матчей в различных стадиях плей-офф между московским клубом и казанским — ещё больше. Мало кто вообще в нашем чемпионате мог что-то противопоставить ЦСКА, но УНИКС — как раз та команда, которая чаще остальных бросала вызов. В последнее время прибавился ещё «Зенит», однако казанцы дольше находятся на пьедестале лучших в чемпионате, как ни крути. Поэтому именно ЦСКА — УНИКС — жемчужина нашего баскетбола. Во многом благодаря истории, которая всегда имеет огромное значение. Первый матч серии состоится в Москве 6 апреля в 20:00 мск, удастся ли хозяевам начать полуфинал на хорошей ноте?