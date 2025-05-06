Это уже не спорт. Игроки и фанаты пошли убивать друг друга. Кровь, реанимация и полиция

В четыре утра Белград похож сам на себя: пустота улиц, тени у круглосуточных киосков, такси с водителями, которые ещё не проснулись, и эхо ночи, бродящее между домами. Всё вроде бы по сценарию — если бы не всполохи сирен, полицейские мигалки и тревожные новости: драка, в центре которой оказались три игрока «Партизана». Клуб тут же выкатил официальную версию: самооборона, мол.

Всё началось возле модного ночного клуба сразу после дерби, где «Партизан» обыграл «Мегу». Игроки решили расслабиться, но получили жёсткий урок: даже победители не застрахованы от уличной травли. Компания мужчин, заметив баскетболистов с девушками, перешла на расистские оскорбления и «поздравила» девушек с неподобающим выбором. Словесный яд быстро превратился в кулаки — и вот уже на асфальте крутится уличное мясо с участием профессиональных спортсменов.

Итог — один из нападавших в больнице с тяжёлой травмой головы, на видео мелькает игрок с бутылкой в руке. Полиция фиксирует троих пострадавших: двое отделались царапинами, третий — в реанимации. Баскетболисты, вероятно, исчезли с места событий, однако клуб обещает: парни скоро расскажут свою версию, теперь уже не на паркете, а перед следователем.

Официальная линия «Партизана» выглядит так: наши парни защищались от расистских выпадов и провокаций. Внутреннее расследование будет, но клуб играет в осторожность — осудили сам факт драки, пообещали сотрудничать, однако ни пальцем не грозят, ни героев из игроков не лепят. Такая позиция — не новость для сербского баскетбола, который давно живёт в режиме «ни нашим, ни вашим» на фоне регулярных драк, оскорблений и хаоса вокруг матчей.

Три игрока «Партизана» подверглись нападению на улице:

Этот эпизод — далеко не первый. В 2023-м фанат «Партизана» угодил в испанскую полицию после встречи с «Басконией»: набросился на женщину, никак не связанную с баскетболом, но скандал опять прилип к клубу. Руководство спешно отмежевалось, болельщика осудили, однако хейт в сторону клуба не стихает — слишком уж часто возле сербских команд вспыхивает всякое, что к спорту отношения не имеет.

Вспомним и 2019-й: тогда игрок «Будучности» Эдвин Джексон жаловался на расистские выкрики и плевки от фанатов «Црвены Звёзды» прямо во время финала АБА-лиги. Матч едва не сорвался — трибуны бушевали, спортом там и не пахло, больше напоминало митинг. Итог — пара штрафов и скучное осуждение для галочки. С тех пор ничего не поменялось: расизм и агрессия в и вокруг баскетбольных арен остаются темой, которую все предпочитают обходить по широкой дуге.

В сербском баскетболе любят говорить о страсти — и, честно говоря, её тут хоть отбавляй: дерби на раз-два забивают полные залы, фанаты превращают матчи в электрическое шоу, а команды — чуть ли не символ нации. Но эта страсть давно вырвалась за границы адекватности. Сейчас речь уже не о шумных поддержках и фаерах на трибунах, а о том, как спорт может переставать быть безопасным пространством — и для игроков, и для тех, кто оказался не в том месте и не в то время.

Что делать, когда на бумаге все вроде бы чисты перед законом, а на деле — кто-то отбивается от откровенного насилия, а кто-то растворяется в темноте без последствий? Почему снова крайними становятся спортсмены, которым пришлось отвечать за себя и за других? Почему именно они оказываются под прицелом, когда на самом деле защищались?

Пока полиция ковыряется в деталях, интернет больше обсуждает не драку, а молчание тех, кто годами делал вид, что проблемы нет. Да, страсть — отличная штука, когда она заводит трибуны, но, когда она становится ядовитой, это уже не спорт. И в сегодняшнем сербском баскетболе всё сложнее понять, где заканчиваются эмоции и начинается банальная угроза для жизни.