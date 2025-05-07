Стефен Карри — без плей-офф? «Голден Стэйт» забрали матч, который должны были проиграть

В одной из старых тренировок «Голден Стэйт» Стеф Карри бросил в зал фразу: «Мы не можем держаться на одном броске или одном человеке. Так титулы не берут». Тогда это звучало банально, как из методички для юных баскетболистов. Но вот прошло время, и эти слова вдруг ожили — не где-то в теории, а прямо здесь и сейчас. Второй раунд плей-офф, чужой зал, короткая скамейка, Карри в первой половине — и «Уорриорз» оказываются один на один с реальностью. Но, наперекор всему, вместо того чтобы развалиться, команда собралась и вытащила этот матч из огня.

Травма случилась во втором отрезке. Карри начал, как заведённый: дальние броски, проходы, ускорения — всё по учебнику MVP. Однако потом что-то сломалось. Пробил через Макдэниелса, зажмурился, покосился на скамейку, показал: «Меняйте». Через пару минут стало ясно: на паркет он сегодня не вернётся. Диагноз — растяжение задней поверхности бедра. И это уже не просто синяк.

Известный спортивный врач Эван Джеффрис без прикрас озвучил приговор: либо неделя-две вне игры, либо месяц-полтора, если не повезёт. Для регулярки — неприятно, однако пережить можно, а вот в плей-офф это удар под дых. После игры Стив Керр аккуратно, но откровенно дал понять: на Карри в ближайшей встрече не рассчитывайте. «Сложно представить, что он выйдет на паркет уже через день», — сказал тренер, и в этих словах не было ни капли тумана.

Однако, вопреки всему, команда не сдалась и не развалилась. Первый матч серии стал бенефисом той самой глубины, которую «Голден Стэйт» годами выращивал, как редкую породу. Как только Карри ушёл с площадки, команду за шиворот вытащил Дрэймонд Грин — и это было не только про оборону. За первую половину он насыпал 16 очков, а из пяти первых «троек» промахнулся лишь раз. Для «Миннесоты» такой финт был явно не по сценарию.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На третью четверть Керру пришлось включить режим фокусника. Вместо Карри выпустил Гэри Пэйтона — тот сразу зарядил с угла, будто ничего необычного не произошло. Бадди Хилд, начавший встречу с восьми кирпичей подряд, вдруг отыскал прицел и положил две «бомбы» кряду, отправив разницу в счёте за двадцатку. Но думать, что дело сделано, было рано. Наз Рид оформил первую трёшку «Тимбервулвз» в матче, Эдвардс начал разгоняться, а защита хозяев включила режим «ломай, но не пускай».

Самое мясо началось в начале четвёртой четверти, когда у Грина уже висело пять фолов, а Эдвардс продолжал долбить в лоб. Форой в 10 очков уже никто не мог дышать спокойно — контроль начал ускользать. И вот тогда из тени вышел Джимми Батлер — парень, которого весь сезон держали на дальнем плане. Спасителем он не притворялся, но сделал ровно то, что нужно: уложил средний, раздал ассисты Пэйтону и Хилду, которые попали ключевые «трёшки». В обороне Батлер не стеснялся контакта, балансируя на грани фола, однако шестого так и не схватил — и помог дожать темп до финальной сирены.

Батлер закрыл эту встречу почти трипл-даблом: 20 очков, 11 подборов, восемь передач и два перехвата — и это при скромной реализации (7 из 20). Но когда пашешь везде и сразу, процент уже не главное. Топ-скорером стал Хилд: 24 очка, пять из восьми из-за дуги, плюс, что особенно важно, он грамотно сдерживал Эдвардса в защите. Грин добавил свою порцию универсальности: 18 очков, восемь подборов, шесть ассистов. Куминга, Пэт Спенсер, Кевон Луни — все не остались в стороне. Луни вообще был незаменим: выиграл пару ключевых подборов, в концовке хлопнул Гобера по рукам и не дал тому забить. Даже Брэкстон Ки выкроил пару минут, чтобы команда дотянула до следующей остановки.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А что там «Миннесота»? Вот уж к кому вопросов больше всего. Идеальный момент, чтобы поймать соперника ослабленным, но в решающей фазе не сработал ни один из козырей. Энтони Эдвардс вроде бы набрал 23 очка, однако процент — ниже плинтуса, а первую половину вообще провалил, отметившись только одним очком. Рид, Гобер и Макдэниелс в сумме наскребли 40, но остальные будто испарились. Были попытки догнать, однако до реального перелома дело так и не дошло.

В ситуации, когда у Карри всё туманно, команда Криса Финча обязана была хватать этот матч зубами — соперник без главной звезды, с короткой ротацией, бери и пользуйся. Но не справились. Теперь весь фокус — на вторую игру. Да, формально «Миннесота» всё ещё фаворит без Карри напротив, однако сам факт такого поражения — это серьёзная трещина в уверенности. Тут речь уже не о проигранной встрече, а о потерянном шансе сразу перехватить контроль над серией.

Стив Керр снова сделал ставку на глубину — и банк сорвал. Но теперь на повестке вопрос поострее: а хватит ли этой глубины, если Стеф так и останется вне игры? Ответа нет — только ожидание и нервный твиттер-скроллинг. Шакил О'Нил уже подлил масла в огонь: «Похоже, Карри начал сдавать. Для 37 лет он слишком много бегает. Я бы ему дал спокойно пропустить вторую игру и не дёргал до третьей». Времени на выдох — 0. Уже в ночь на пятницу в Миннеаполисе — вторая схватка. Вот тогда и увидим, насколько у «Уорриорз» длинная скамейка и сколько стоит потеря Карри в этом раскладе. Пока же табло говорит само за себя: 99:88, «Голден Стэйт» впереди в серии — 1-0.