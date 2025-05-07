А может, сразу перейдём к финалу? Старт второго раунда плей-офф Единой лиги разочаровал

Настало то самое время, которого ждали все — полуфинальные серии Единой лиги, где команды топ-4 вновь выясняют, кто больше достоин титула. Всё, что было до этого, теперь кажется лишь репетицией, чем-то второстепенным. Конечно, я немного преувеличиваю — скорее иронизирую над ситуацией, когда состав полуфиналистов у нас будто предопределён и из года в год остаётся неизменным.

Как бы то ни было, сейчас начинается самое интересное. Триллеры, драматические концовки каждый день — звучит заманчиво, правда? Пока, увы, с этим не слишком везёт. Или, может быть, мы увидели баскетбол высочайшего уровня? Местами — да, но и разочарований хватало. Так что старт у полуфиналов получился не самым захватывающим — если смотреть глазами нейтрального болельщика. Тем не менее о матчах всё равно стоит поговорить, чем мы сейчас и займёмся.

«Локомотив» не смог ничего противопоставить звёздам «Зенита»

Дуэйн Бэйкон оформляет данк в матче с «Локо» Фото: Единая лига ВТБ

Полуфинальная стадия стартовала в Петербурге, где «Зенит», занявший первое место в регулярном чемпионате, принимал «Локомотив-Кубань» — единственный клуб из топ-4, которому пришлось серьёзно побороться в четвертьфинале. У хозяев было куда больше времени и сил на восстановление. Обычно в первых встречах серий побеждает тот, кто легче прошёл предыдущий раунд, и эта встреча не стала исключением: команда Хавьера Паскуаля уверенно переиграла краснодарцев.

«Зенит» не собирался ввязываться в перестрелку и беготню — именно такой стиль скорее удобен «Локомотиву». С первых минут хозяева навязали вязкий и медленный темп, в котором их индивидуальное мастерство даёт серьёзное преимущество. Изоляции, пост-апы, простые комбинации с заслоном — всё это работает, когда в составе есть настоящие звёзды. А у сине-бело-голубых они есть.

Дуэйн Бэйкон в очередной раз доказал, что является одним из самых талантливых атакующих игроков за пределами НБА. И это не преувеличение: американец способен реализовывать броски высочайшей сложности, обнуляя любую выстроенную защитную схему. В этом матче форвард набрал 33 очка.

Андрей Мартюк, Трент Фрейзер и Владислав Емченко Фото: Единая лига ВТБ

Ну ладно, когда в команде есть один такой игрок, с этим ещё можно как-то справиться. Однако Бэйкону решил подыграть и Трент Фрейзер — баскетболист уровнем чуть пониже, но в рамках Единой лиги это тоже настоящая звезда. Он завершил встречу с 24 очками — впечатляющий результат для второй атакующей опции. Кто из команд Единой лиги может похвастаться таким высоким атакующим потенциалом звёзд?

В итоге всё закончилось разгромом. У «Локо» попросту нет такого набора индивидуально сильных исполнителей, чтобы ответить на подобный перформанс. Лучшим снайпером краснодарцев стал Патрик Миллер с 17 очками. Андрею Ведищеву и его подопечным остаётся надеяться, что звёзды «Зенита» не будут устраивать подобное шоу в каждом матче. Только в этом случае можно рассчитывать на борьбу.

А какие у вас ощущения от этого полуфинала? Будет ли здесь вообще интрига? Ладно, не станем спешить с выводами — очные встречи команд в регулярке получались очень захватывающими. Но если «Зенит» не выйдет в финал, это будет воспринято как большая неудача. С таким подбором звёзд команда должна проходить дальше.

Классическая серия для всего российского баскетбола началась с аномального матча в Москве

Иван Ухов, Маркос Найт и Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Вот такого мы точно давно не видели. ЦСКА и УНИКС — две сильнейшие оборонительные команды страны, но не до такой же степени! Если бы не относительно результативная четвёртая четверть, счёт мог бы выглядеть просто аномально.

Ладно, давайте по порядку. За первые шесть минут встречи команды набрали всего по пять очков. УНИКС в итоге завершил первую десятиминутку с девятью очками. Девять! Это всего три быстрые атаки с точными трёхочковыми — в НБА такое нередко набирают за минуту, а не за целую четверть.

Нельзя сказать, что и ЦСКА был безупречен в атаке, однако в концовке первого отрезка защитники армейцев сумели реализовать несколько важных бросков. А во второй четверти хозяева и вовсе выглядели уверенно на обеих сторонах площадки. Это позволило им создать комфортное преимущество, которое они сохранили до финальной сирены.

Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

Атака УНИКСа по-настоящему проснулась только тогда, когда было уже поздно — в четвёртой четверти. До этого казанцы, пожалуй, проводили свой самый неэффективный матч сезона в нападении. В итоге гости реализовали лишь 5,6% трёхочковых! Вы вообще помните, когда в последний раз видели такие цифры?

Скорее всего, УНИКС у большинства ассоциируется с главным оборонительным монстром лиги — хотя, если смотреть на статистику, ЦСКА не сильно уступает. И именно армейцы в этой встрече показали защиту высочайшего класса. А что касается казанцев — уверен, вчера фанаты команды не раз ловили себя на мысли: «Эх, будь у нас Ненад Димитриевич…». Звёздный македонец вряд ли бы допустил такое бессилие в атаке. Он умеет и набирать очки, и раздавать передачи — хотя бы в одном из этих компонентов он наверняка помог бы команде наладить игру даже в такой вязкой встрече.

Девон Акун-Пёрселл Фото: Единая лига ВТБ

Но Ненада больше нет. А ведь казалось, что команда уже научилась действовать без него — особенно по той уверенной игре, которую УНИКС демонстрировал во второй половине регулярки. Однако под подобным давлением без игрока уровня суперзвезды справляться действительно тяжело. Возможно, Димитриевич ещё вернётся в команду, но это вопрос будущего. А что в настоящем? Велимиру Перасовичу придётся внести серьёзные тактические коррективы, чтобы раскрыть атакующий потенциал команды. Иначе армейцы снова победят — просто за счёт большего количества качественных скореров.

Вот такие полуфиналы мы увидели после довольно скучных четвертьфиналов. Так когда же начнётся настоящий боевик? Неужели только в финале? Очень не хотелось бы. Поэтому ждём, что и «Локомотив», и УНИКС в следующем матче сделают сильный, нестандартный ход в этих тактических шахматах. Иначе шансов будет совсем мало.