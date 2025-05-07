«Локо» был очень близок, но этот «Зенит» вошёл в историю!

Лучшая команда регулярного чемпионата доказала своё превосходство в первой встрече полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 106:79. Но краснодарцы славятся тем, что умеют делать выводы из ошибок. Что происходило во второй игре, кто стал X-фактором и на чьей стороне была удача — всё самое интересное в материале «Чемпионата».

«Зенит» в первой атаке уже был готов набрать очки, но Андрей Мартюк явно был против этого — центровой «Локо» оформил красивый блок-шот. Таджер Макколл реализовал трёхочковый бросок, а Дуэйн Бэйкон ответил двумя точными штрафными. Игроки боролись за каждый мяч: Винс Хантер боролся под кольцом и неудачно упал на спину. Американца сразу же заменили. Краснодарцы воспользовались отсутствием одного из лидеров и оформили рывок 5:0, где 2+1 набрал Айзея Уэйли и быстрым проходом отметился Патрик Миллер. Правда, счастье гостей длилось недолго — Фрейзер отправил в цель «трёшку», а на Бэйконе сфолили в быстром отрыве. После этого игра раскрылась: команды стали обмениваться результативными атаками. «Локо» чувствовал себя великолепно, когда скорости возросли. При счёте 19:12 в пользу гостей Хавьер Паскуаль взял тайм-аут. После возобновления матча Сергей Карасёв реализовал «трёшку», но Владислав Емченко ответил тем же. Защитник «Локо» затем поймал на два фола в нападении капитана «Зенита». Гости очень уверенно забрали четверть — 28:15.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Во второй четверти «Зенит» переключил своё внимание на трёхочковые, и это сработало! Фрейзер и Георгий Жбанов реализовали по одному броску из-за дуги, а Андрей Ведищев взял тайм-аут, чтобы внести коррективы в игру своих подопечных. Особо не помогло, так как сине-бело-голубые усилиями Хантера, Бэйкона и Фрейзера улетели вперёд — рывок 17:4. Эта троица набирала очки с разных дистанций, полностью сократив отставание — 32:32. К середине четверти «Локо» наконец-то пришёл в себя. Антониус Кливленд стал выделяться на обеих сторонах паркета, а партнёры помогали ему своими действиями. За дело взялся и Миллер, который был точен в проходе и со штрафной линии. В концовке отрезка все свелось к частым фолам с обеих сторон. В итоге «Зенит» оказался сильнее со счётом 30:22.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Началась третья четверть с удачного действия под кольцом от Кирилла Елатонцева. Следом игру на себя взяли лидеры Миллер и Кливленд. Тем не менее «Зенит» не собирался сдаваться. Бэйкон, Карасёв и Окаро Уайт сократили отставание до минимума — 8:8. Защита вышла на первый план, но без ярких моментов не обошлось: Уэйли нашли свободного на дуге, американец реализовал свой бросок, Алексей Швед после нахождения контакта с Емченко моментально отшагнул назад и послал мяч в корзину. «Зенит» с небольшим преимуществом забрал десятиминутку — 17:15.

Георгий Жбанов и Владислав Емченко Фото: Единая лига ВТБ

Старт заключительного отрезка остался за «Локомотивом-Кубань» — Уэйли в этом матче отказывался мазать — реализовал ещё две «трёшки» кряду. Ещё два очка на свой счёт записал Миллер. Гости хорошо активизировались (8:2), а Паскуаль решил вмешаться в игру своим тайм-аутом. Стягивал на себя тонну внимания, когда на него выходили несколько соперников, он отдавал передачи на свободных напарников. Таким образом, Дуэйн нашёл Жбанова на дуге, три очка в корзине. На этом «Зенит» не остановился: Макколл сфолил на всё том же Бэйконе, а затем решил высказать свое недовольство судье. Рефери дал Таджеру неспортивный фол, из-за которого американец завершил своё выступление во встрече.

Бэйкон положил в цель два штрафных, третий — оказался неточен, но подбор взял Хантер, который сразу же добавил лэй-ап. У «Локо» в проходе отличился Емченко, однако «трёшка» Жбанова и два очка от Фрейзера вывели хозяев вперёд — 78:77. За две с половиной минуты до конца матча на Миллере сфолили. Патрик вышел на штрафную линию, и… смазал обе попытки. Разыгрывающий исправился, взяв подбор, но затем мяч каким-то невообразимым образом перехватил Жбанов. Георгий улетел к кольцу, оформив красивейший слэм-данк. Ведищев отреагировал тайм-аутом. После возобновления игры Миллер на этот раз дважды оказался точен со штрафной, но самым важным попаданием в игре отметился не кто иной, как Жбанов. Защитник в невероятно ответственный момент взял инициативу в свои руки и реализовал «трёшку». Счёт стал 83:79 в пользу «Зенита», последовали фолы и довольно долгая концовка, однако хозяева завершили матч победой — 85:80.

Самым результативным игроком матча стал Миллер — 22 очка, девять подборов и четыре передачи. Патрик был сегодня великолепен, и его четыре собранных отскока в нападении говорят о его настрое на сегодняшнюю встречу. К тому же разыгрывающий с большим отрывом стал лучшим по эффективности (28 очков). Если продолжаем говорить о «Локо», то отлично проявил себя Уэйли, который до определённого момента вообще не мазал с игры. В итоге американец закончил игру с 15 очками и пятью подборами. В составе «Зенита» ярче остальных смотрелись лидеры — Фрейзер — 14 очков и три подбора – и Бэйкон — 20 очков, шесть подборов и пять передач. Однако героем встречи смело можно считать Жбанова, который реализовал все четыре броска из-за дуги, в итоге записав на свой счёт 14 очков, три подбора, две передачи и столько же перехватов.

Матч получился очень ярким. «Локо» ошарашил противника в первой четверти, но «Зенит» нашёл в себе силы ответить во второй. Третья четверть получилась очень равной, а в четвёртой Жбанов и Бэйкон принесли победу хозяевам. Георгий набрал 11 очков в самом важном игровом отрезке, а Дуэйн — восемь. Игра этой парочки сделала разницу. «Локо» заслуживал победы, однако «Зенит» на характере переломил ход встречи. Во второй половине игра гостей во многом сбивалась на индивидуальные действия игроков. Ведищев пытался это изменить в тайм-аутах, говоря: «Используйте больше пик-энд-роллы», но всё равно в большинстве своём игроки «Локо» действовали один в один с соперником. «Зенит» же полагался на командное взаимодействие, которое в итоге и принесло победу.

«Зенит» одержал 25-ю победу подряд в этом сезоне. Команда из Санкт-Петербурга превзошла достижение московского ЦСКА, который в сезоне-2022/2023 выиграл 24 матча кряду. Теперь сине-бело-голубые переписали рекорд Единой лиги! Серия переезжает в Краснодар. «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете всегда представляет из себя грозную силу. Команда под руководством Ведищева показала, что готова бороться и умеет делать выводы из ошибок. Настало время для реванша или же такой «Зенит» не остановить? Увидимся 11 мая в 14:00.