«Бостон» — антиреклама баскетбола. Чемпионы НБА дважды отдали победу, держа её в руках

В Бостоне всё будто идёт по давно заезженной пластинке. Только это не плей-офф-саундтрек, а какой-то сбой в матрице, который команда упрямо не желает ни видеть, ни чинить. 20 очков разницы, полный контроль ритма, доминирование на щитах, разнос из-под кольца — и вроде бы «Селтикс» снова примеряют корону чемпиона. Но — бац! — что-то опять ломается. Ключевое слово — опять.

«Никс» в этой серии не блистают красотой игры, не удивляют виртуозностью и даже не поражают идеальной командной «химией». Они просто давят. Лезут напролом. Гнут до хруста. Особенно в четвёртой четверти — там, где ценится только характер и холодная кровь. У нью-йоркцев в этих концовках уже 226 очков за плей-офф — ближайших преследователей не видно даже в бинокль. В обеих встречах с «Бостоном» они не разносили соперника по ходу матча — они душили в решающие моменты, когда нервы на пределе, а цена ошибки максимальна.

Для «Селтикс» эти последние 12 минут превращаются в зону тотального бессилия. Джейсон Тейтум в четвёртых четвертях выглядит призраком: 1 из 12 с игры, 0 из 7 с дуги, шесть очков за два матча. TS% — жалкие 21,8. А ведь этот парень в регулярке клал «Никс» по 33,5 за игру. Во втором матче начал с двух очков за первую половину, мазал даже из-под кольца, не забивал открытые «трёшки» и, как вишенка на торте, отдал решающий мяч сопернику.

Но дело не только в Тейтуме — у «Бостона» всё трещит по швам. Команда бросает «трёшки», будто впервые увидела линию: 10 из 40, всё те же жалкие 25%, что и в первой игре. Это не временная яма — это фундамент их нападения, который сейчас рассыпается при первом же толчке. С каждым точным броском соперника их уверенность тает прямо на глазах.

«Нью-Йорк Никс» Фото: Maddie Meyer/Getty Images

На фоне этого хаоса «Никс» выглядят как хладнокровные убийцы. У них тоже бывают провалы, они могут мазать, терять мячи пачками, но паники — ноль. Когда приходит их момент, они включаются на полную. Микал Бриджес? Три четверти — пусто, зато в четвёртой — 14 очков и очередной ключевой момент в защите. В первой игре он закрыл матч блоком, во второй — перехватом. Два матча, два финиша, одна подпись: Бриджес.

Джош Харт — сама надёжность, 23 очка во втором матче. Таунс выходит и показывает, зачем его брали: 21 очко, 17 подборов — такого «Никс» не видели с времён Кармело Энтони в 2011-м. Ну а Брансон? Он не летает через троих, не творит цирка с мячом — просто хладнокровно решает каждый важный эпизод. В концовке второй игры — снова его броски, снова под давлением, снова ровно там, где команде это нужно.

Сейчас «Бостон» больше похож не на чемпиона, а на команду, которую забыли разбудить к плей-офф. Решения — смазанные, броски — дрожащие, характер — где-то остался в регулярке. Там можно проиграть сегодня и исправиться завтра. В плей-офф такого люфта нет: здесь каждое отданное преимущество весит, как весь сезон на кону.

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Клуб, который строил свою игру на свободном пространстве и серийных «трёшках», внезапно стал беспомощным, когда мяч перестал залетать. Они по-прежнему ищут лёгкие пути, хотя пора бы уже учиться выживать под давлением, держать удар и отвечать на вызовы. Пока же они только пятятся назад. И снова остаются в роли догоняющих.

Результат — на табло: «Никс» берут вторую победу подряд в гостях, снова отыгравшись с «-20». Теперь серия переезжает в «Мэдисон Сквер Гарден» при счёте 2-0 — Нью-Йорк рулит. Для «Селтикс» одной победы уже может быть мало, чтобы вернуться в игру. Им срочно нужно менять темп, психологию и вообще всю архитектуру баскетбола. Пока же они ходят по кругу собственных ошибок.