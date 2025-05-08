«Оклахома» не пощадила «Денвер». Никола Йокич сыграл так, что страшно вспоминать

Когда на сцене плей-офф сталкиваются гегемоны, здесь любой момент — как спичка к пороху. Порой даже случайный дальний бросок в дебюте первой четверти может сильно повлиять на игру. Но Лу Дорт не просто попал — он закопал «Денвер» уже на второй минуте. Этот трёхочковый был не везением, а началом разгона катка, который смёл чемпионов 2023 года. С этого броска «Оклахома» не отдала лидерство ни на миг и дальше диктовала правила так, будто первой встречи и не было вовсе.

Марк Дэйгнолт и его банда сделали выводы: они поменялись так, что «Денвер» не понял, кто перед ним. Провалы на подборах и в концовке? Не в этот раз. Во втором матче «Оклахома» зацементировала щит и закрыла вопрос ещё до большого перерыва. Жёстче в обороне, грязнее в атаках, быстрее с мячом, агрессивнее без него — «Тандер» вышли с одной целью: показать хозяевам, кто теперь тут альфа. Они навязали «Наггетс» темп и контакт, на которые у тех не оказалось ни плана, ни характера.

Самым уязвимым вдруг стал тот, кто обычно неприкасаем. Никола Йокич выглядел не просто сдержанным — его выключили из игры подчистую. Зоны закрыты, передачи отрезаны, ритм не навязывается — серб остался статистом. За 32 минуты — 17 очков, но «-36» полезности — худший показатель в его жизни. А за минуту до конца третьей четверти Йокич хлопнул дверью после перебора фолов.

У «Денвера» всё пошло наперекосяк гораздо раньше, чем Йокич удалился. Их проблемы стартовали ровно в тот момент, когда «Оклахома» включила турборежим и устроила разнос — 30:9, не сбавляя оборотов ни на секунду. Первая четверть закончилась разгромными 45:21, и дальше «Наггетс» были не в роли догоняющих — они пытались бежать марафон с завязанной ногой. «Тандер» подчистили щит, выключили главные опции соперника, выдирали мяч из рук и наглухо закрыли быстрый переход «Денвера». Всё, что у «Оклахомы» хоть как-то получалось в первой встрече, во втором матче было выведено на максималку.

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После такого у «Денвера» вопросов стало в разы больше, чем ответов. В плей-офф подобного калибра с 20 потерями и дырявой обороной рассчитывать на успех — самоубийство. Особенно когда с другой стороны паркета разгуливает Шей Гилджес-Александер. За два матча серии он набирает в среднем 33,5 очка при 59% с игры — космическая эффективность, ледяное спокойствие и никаких лишних телодвижений. Для «Наггетс» он отдельная головная боль, от которой у них пока нет ни малейшего рецепта. За 70 минут на паркете — 16 передач, всего три потери. Если у «Денвера» не найдётся хоть какого-то антивируса против Шея, про контроль над серией им лучше забыть сразу.

После финальной сирены исполняющий обязанности главного тренера «Денвера» Дэвид Адельман даже не стал искать эвфемизмы: «Нас просто унизили». Обычно такие вещи высказывают шёпотом под душем, а тут — публично, на всю прессу. Видимо, другого способа объяснить состояние своей команды у него не нашлось. «Наггетс» выглядели как потерянные туристы в новой реальности: усталые, сонные и абсолютно не готовые к той плотности и наглости, которую «Оклахома» вывалила на них с первых минут. Хромающее движение мяча и тотальная неразбериха — полноценный крах. Если в срочном порядке не придумать план B, серия может для «Денвера» закончиться раньше, чем они успеют понять, что вообще произошло.

А вот «Тандер» в этот раз вписали своё имя в историю. 149 очков — новый максимум клуба в плей-офф. И впервые за всю историю лиги команда дважды побеждает с разницей в 40+ очков в одном розыгрыше плей-офф. Они сделали это с таким размахом, что «Наггетс» теперь нужно не только тактику пересобирать, но и собирать по кускам уверенность и самооценку. На табло ничья — 1:1, однако по ощущениям «Оклахома» уже устроила эмоциональное цунами.