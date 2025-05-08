ЦСКА и УНИКС — в полуфинале Единой лиги. Казань, пора удивлять! LIVE
Второй матч серии.
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Сегодня, 8 мая, Единая лига продолжает радовать болельщиков отечественного баскетбола полуфиналами плей-офф. В этот раз ЦСКА и УНИКС сыграют второй матч серии — сейчас армейцы ведут 1-0. Начало — 17:00 мск. Для команды из Казани это очень важная игра. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всех главных событиях встречи.
Live Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Запланированный матч ЦСКА — УНИКС будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
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