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ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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17:00 Мск
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Единая лига ВТБ, ЦСКА — УНИКС: текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча от 8 мая, где смотреть и во сколько начало

ЦСКА и УНИКС — в полуфинале Единой лиги. Казань, пора удивлять! LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
УНИКС, пора удивлять! LIVE
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Второй матч серии.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 8 мая, Единая лига продолжает радовать болельщиков отечественного баскетбола полуфиналами плей-офф. В этот раз ЦСКА и УНИКС сыграют второй матч серии — сейчас армейцы ведут 1-0. Начало — 17:00 мск. Для команды из Казани это очень важная игра. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всех главных событиях встречи.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Запланированный матч ЦСКА — УНИКС будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
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Новости. Баскетбол
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