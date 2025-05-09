«Мы теряем целое поколение». Как 33-летний Зубков спасал сезон для МБА-МАИ

Вот мы и дождались кульминации сезона в Единой лиге ВТБ — плей-офф в самом разгаре, команды вовсю борются за медали, и совсем скоро мы узнаем, кому достанется путёвка в финальную серию. И пока турнир выходит на финишную прямую, «Чемпионат» запустил серию материалов, посвящённых итогам сезона-2024/2025. Мы начали с конца турнирной таблицы и продолжаем говорить о тех, кому не посчастливилось сыграть в стадии на вылет. Четвёртый наш материал посвящён столичной МБА-МАИ, которой во второй год подряд не посчастливилось пройти плей-ин. Почему у москвичей не получается повторить успех дебютного сезона? И почему открытием сезона стал их 33-летний новичок? Ответы на насущные вопросы найдутся в этой статье.

Общая оценка

Несмотря на бодрую концовку сезона-2023/2024, прошлым летом московская МБА-МАИ претерпела серьёзные кадровые перестановки. Команду покинули сразу несколько перспективных россиян, включая Андрея Лопатина (УНИКС) и Александра Хоменко («Пари НН»), а среди новоприбывших единственным опытным игроком оказался Андрей Зубков. В таком составе москвичи провели довольно неудачную первую половину нынешнего сезона, одержав всего пять побед в 22 матчах. Молодые игроки не справлялись с конкуренцией уровня Единой лиги, у ветеранов наблюдался спад, были серьёзные проблемы с набором очков и количеством потерь. Единственным положительным моментом, пожалуй, был прогресс вышеупомянутого Зубкова, о котором мы ещё поговорим поподробнее.

В декабре главный тренер Василий Карасёв говорил, что этот сезон стал для него самым трудным за время работы в МБА. Однако в новый календарный год клуб вошёл куда более уверенно. Благодаря усилиям Зубкова, который стал чуть ли не лучшим российским игроком на турнире, а также внезапно разыгравшегося Максима Барашкова, в январе и феврале команде удалось одержать несколько важных побед над прямыми конкурентами в борьбе за плей-ин. При этом, улучшив своё турнирное положение, москвичи даже сохраняли шансы на прямой выход в стадию плей-офф. Однако повторить успех прошлого года, когда МБА подряд выиграла заключительные 10 матчей в регулярном сезоне, всё же не удалось. В условиях напряжённого расписания с Кубком России и отсутствия глубины ротации столичному коллективу просто не хватило сил под конец чемпионата. С начала марта МБА-МАИ уступила в 8 из 12 встреч, но, само собой, удержалась в зоне плей-ин. Там в первом раунде в напряжённом овертайме был обыгран «Енисей». В решающем матче соперником москвичей стала «Парма», которая в итоге оказалась сильнее и завоевала путёвку в плей-офф.

В целом это получился сезон, в котором у МБА-МАИ время от времени не получалось оправдать даже собственные ожидания. При этом не стоит забывать, что у организации имеется чёткий план развития ­— по окончании сезона уже были продлены контракты с Барашковым и тренером Карасёвым. Молодёжи в этом году также довелось набраться опыта — хочется верить, что в следующем сезоне восходящее поколение наконец начнёт обретать уверенность и мы наконец увидим амбициозный проект МБА-МАИ во всей красе.

Что удивило

Андрей Зубков Фото: ПБК МБА-МАИ

В сезоне-2023/2024 Андрей Зубков, выступая за «Зенит», в среднем набирал скромные 3,1 очка за 17 игровых минут. В МБА-МАИ всё изменилось: форвард переезжал в Москву с пониманием, что команде требуется надёжный лидер, который будет проводить много времени на площадке и вести за собой молодёжь. Для 33-летнего Зубкова это был шанс дать новую жизнь карьере, которая, казалось, зашла в тупик, пока игрок затерялся где-то на вторых ролях в «Зените». И теперь можно с уверенностью сказать, что перезапуск удался, да ещё как. Впервые для себя Андрей набирал более 10 очков в среднем за матч — с 15,0 очка он стал самым результативным в составе МБА, а также вошёл в забитую легионерами десятку лучших бомбардиров на турнире.

По коэффициенту полезности Зубков вообще оказался вторым (после Джеремайи Мартина из «Уралмаша») с 19,8 балла. Форвард также неоднократно попадал в символическую пятёрку недели, сделал 10 дабл-даблов за сезон, установил его рекорд по индивидуальному количеству подборов (16) и поднялся в топ-4 в истории Единой лиги по подборам за карьеру. Неудивительно, что в результате такого успешного выступления Зубков был удостоен номинации на свой третий Матч всех звёзд. Контракт Андрея с МБА-МАИ был рассчитан на один год — посмотрим, что станет для него следующим шагом.

Что разочаровало

Игроки МБА-МАИ Фото: ПБК МБА-МАИ

Среди молодых игроков МБА-МАИ, у которых уже был опыт выступлений в Единой лиге, ни одного громкого открытия сезона в итоге не нашлось. Барашкова, несмотря на удачную концовку сезона, записать в молодые было бы не совсем правильно — ему в этом году исполнится 27 лет. 26-летний Касаткин немного сдал по сравнению с предыдущим сезоном. Певнев и Белоусов начали больше играть, однако не сотворили сенсации. Паше Исмаилову помешали травмы. Похвалить хочется Макара Коновалова, который наконец закрепился в стартовой пятёрке и в среднем набирал по 10 очков и пять передач за матч. На этом, пожалуй, всё. Этот момент в ходе сезона неоднократно подмечал и сам Василий Карасёв. По его мнению, в нынешних реалиях российского баскетбола развивать молодёжь стало совсем непросто — полную цитату можно найти ниже.

Лучшая история сезона

Евгений Воронов Фото: ПБК МБА-МАИ

Капитан МБА-МАИ Евгений Воронов, которому на днях исполнилось 39 лет, провёл 23-й сезон в своей карьере. Он начал свой профессиональный путь ещё в 2002 году (на год раньше даже Леброна Джеймса) и до сих пор продолжает выступать на достойном уровне. Дебют Воронова состоялся 12 октября 2002 года — он вышел на площадку в составе «Локомотива» из Минеральных Вод. На тот момент цвета команды также защищали Андрей Ведищев, ныне президент и главный тренер «Локомотива-Кубань», и даже Василий Карасёв, под руководством которого Воронов теперь играет в МБА-МАИ.

В недавнем интервью «Чемпионату» Евгений рассказывал, что пока не хочет завершать карьеру и рассчитывает не забрасывать баскетбол до тех пор, пока позволяет здоровье и присутствует мотивация. Ну а на днях стало окончательно известно, что 24-му сезону — быть! Капитан принял решение продлить контракт с МБА-МАИ и остаться в команде ещё на год. Отличная новость для столичного клуба.

Как стать лучше

Игроки МБА-МАИ Фото: ПБК МБА-МАИ

Как известно, МБА-МАИ придерживается идеи развития молодых российских баскетболистов. Поэтому единственное, что может помочь улучшить результаты — это время и работа на удержание перспективных кадров. В организации уже выстроена соответствующая система подготовки, необходимая для достижения максимальных результатов в условиях отсутствия легионеров. Все мы помним, каким оглушительным был дебют москвичей в Лиге ВТБ. Пятое место и прямой выход в четвертьфинал — это был потрясающий результат для команды, которая только начинала свой путь на турнире.

Теперь коллектив как будто бы находится в тени того успеха. Но опыт сезона-2022/2023 показывает, что у МБА есть большой потенциал. В клубе, очевидно, доверяют Василию Карасёву, контракт с которым был продлён в конце апреля. Евгений Воронов привносит столь необходимое ветеранское присутствие в раздевалку. Остаётся только ждать, пока долгосрочная стратегия принесёт свои плоды. На это может уйти год, два или пять — но это не так важно, ведь в конце концов проект московского МБА-МАИ пойдёт на пользу всему российскому баскетболу.

Цитата

Василий Карасёв Фото: ПБК МБА-МАИ

А вот и та самая цитата Василия Карасёва, которой можно охарактеризовать прошедший сезон для МБА-МАИ:

«Зачастую в команду приходят игроки, которые не проходили того отбора, который должны пройти, чтобы выходить на паркет в таких матчах. Где-то эти игроки получают карт-бланш. Складывается ситуация, когда не хватает человека и, мол, давайте этого возьмём. Он вроде неплохой. Он что-то умеет в нападении, что-то — в защите, по ходу сезона может даже что-то показать, но, когда начинается игра кость в кость, его нет. Для этого нужно проходить серьёзный отбор. Однако это беда всего российского баскетбола. В отсутствие тех же турниров среди сборных, клубных соревнований, где можно посмотреть на уровень европейского, американского баскетбола, мы теряем целое поколение».