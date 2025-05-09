Ну кто бы сомневался? «Миннесота» устроила разнос «Голден Стэйт» без Стефена Карри

«Голден Стэйт» вышел на раскатку в привычном ритме — те же резкие передачи, те же движения по дуге, узнаваемые комбинации. На бумаге — всё по-старому. А на деле — ни ритма, ни угрозы, ни Стефена Карри. Вся эта музыка без первого скрипача звучала как караоке, где никто не помнит слов.

«Миннесота» с места в карьер — две «трёхи», и вопрос о победителе уже не стоял. Команда Криса Финча сразу включила свою скорость и мощь, не оставив сопернику ни шанса на воздух. Пока «Уорриорз» судорожно искали нового волшебника, который откроет пространство, «волки» просто делали свою работу — холодно, расчётливо, без сантиментов.

У «Голден Стэйт» есть свои паттерны, выточенные годами. Но без Карри это не система, а жалкая имитация, жесты в пустоте. Даже фирменные движения, которые обычно взрывают защиту, не вызывали никаких эмоций — потому что не было того, кто может наказать с первой же секунды. «Миннесота» защищалась на расслабоне, зная: угроза — фикция.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» Фото: David Berding/Getty Images

Жонатан Куминга рвал и метал, наскрёб 18 очков на чистом характере и парой вспышек таланта. Хилд нашёл пару бросков, Батлер набрал свои 17 на автопилоте. Но в целом это была команда, у которой давно сели батарейки. Попытки вернуться во второй половине выглядели не как отчаянный камбэк, а как привычное движение по инерции.

Даже камбэк «Голден Стэйт» после большого перерыва выглядел как случайная вспышка на дне — рванули 19:6, подобрались на расстояние семи очков, а дальше всё. Всё, что могли — выдали за пару минут, а потом сели на мель: снова потеря ритма, снова пауза, и тут же — очередной хладнокровный удар от «Миннесоты». 11 очков подряд — и баланс сил снова не вызывает вопросов. У Стива Керра не было ни первой скрипки, ни запасного плана, ни даже черновика на случай провала. Как только у «Уорриорз» что-то начиналось, соперник без лишней суеты моментально возвращал себе контроль над сценой.

Показателен момент с Грином: его очередной технический — уже пятый за плей-офф — стал идеальным символом матча. Без Карри даже эмоции «Голден Стэйт» идут вхолостую, превращаясь в пустой шум. На этом фоне «волки» держали себя в руках даже в сложные моменты: Эдвардс получил повреждение, ушёл в раздевалку, но вернулся и выдал 13 очков после перерыва.

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«Голден Стэйт» не проиграл этот матч в какой-то одной четверти — здесь не было драматичного провала или мгновенного обвала. Это было медленное, почти незаметное разложение. Команда, привыкшая жить за счёт одного гения, потеряла компас, как только он остался на скамейке в чёрной толстовке, глядя на всё это безучастно со стороны.

Теперь серия переезжает в Сан-Франциско, и у «Уорриорз» остаётся совсем мало времени, чтобы склеить по кусочкам то, что рассыпалось без своего капитана. Вернётся ли Карри к условно пятой игре — вопрос открытый. Но даже если он выйдет на паркет, никто не даст гарантии, что вместе с ним вернётся и та наглая уверенность, с которой «Голден Стэйт» когда-то диктовал моду всей лиге. На табло — 117:93 в пользу «Миннесоты». Счёт в серии — 1-1.