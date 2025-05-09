Всё, что радует и удручает. Главное — о полуфиналах Единой лиги

Плей-офф Единой лиги ВТБ шумит не на шутку. Позади по два матча в Москве, где ЦСКА встречался с УНИКСом, и Санкт-Петербурге, где «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева хоть не без трудностей, но забрали по две домашних игры. Давайте поговорим об этом поподробнее.

Что радует

Первый матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Начнём с той серии, которая стартовала раньше — «Зенита» и «Локо». Краснодарцы начали ужасно — поражение со счётом 79:106, но во второй игре не просто собрались, а действовали с позиции силы. Вплоть до самой концовки подопечные Андрея Ведищева лидировали в счёте. Петербуржцы впервые во встрече вышли вперёд лишь за четыре минуты до финальной сирены. Это говорит о том, что «Локо» может навязать борьбу лучшей команде регулярке. Правда, нынешняя форма «Зенита» — космос. Команда выиграла 25 матчей кряду в сезоне, установив новый рекорд в Единой лиге. Ранее достижение принадлежало ЦСКА, который в сезоне-2022/2023 одержал 24 победы подряд. Сине-бело-голубые идут катком по своим оппонентам, вытаскивая даже самые сложные встречи. Да-да, команда под руководством Хавьера Паскуаля не всегда без шансов укатывала соперников.

Например, был матч в регулярке с тем же «Локо», когда Георгий Жбанов положил победную «трёшку» за несколько секунд до конца встречи. Аналогичный момент от Жбанова был и в игре с «Пари НН». Один из лучших защитников Единой лиги проявил себя как клатчевый снайпер, этим самым поразив всех. Он будто достал новую стрелу из колчана и сказал: «Я и так умею». Во второй игре полуфинальной серии с «Локо» Георгий снова проявил себя с великолепной стороны: 11 очков в заключительной четверти, включающие в себя три точных «трёшки», и важнейший перехват с ярким слэм-данком, который зарядил партнёров ещё сильнее.

Второй матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Нельзя не упомянуть и геройства Дуэйна Бэйкона, которого гости не могли остановить на протяжении двух встреч кряду. Американец идёт напролом, а единственное, что остаётся — фолить на нём. «Локо» показал характер тем, что сумел лучше настроиться на второй матч и прибавил на обеих сторонах паркета. «Зенит» же не опустил руки и боролся до самого конца, что и привело к победе в зубодробительной встрече. Характер показали обе команды — и это очень радует. Серия переезжает в Краснодар, где будет не протолкнуться — поддержка кубанцам обеспечена.

УНИКС ровным счётом, как и «Локо», сделал выводы после первого поражения. Велимир Перасович решил с первых минут выпустить Джалена Рейнольдса в стартовой пятёрке, когда центровой весь сезон начинал игры со скамейки. Такое решение ввело в ступор армейцев, которые сначала никак не могли остановить казанцев. К тому же в первой половине УНИКС просто отменно смотрелся на обеих половинах, выжимая максимум из каждого момента или ошибки соперника. Правда, ЦСКА — это ЦСКА. Армейцы в заключительные 20 минут игры перестроились. Прежде всего активно включились в обороне. Андреас Пистиолис в большом перерыве явно настроил своих подопечных на борьбу на каждом сантиметре площадки. И ещё зажглись лидеры: Каспер Уэйр и Алекса Аврамович.

Алекса Аврамович и Маркус Кин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Серб и вовсе стал всего лишь вторым игроком в сезоне, который набрал как минимум 30 очков во встрече с УНИКСом. До недавнего матча таким баскетболистом был лишь Дуэйн Бэйкон из «Зенита» (30 и 33 очка). На счету Аврамовича 32 очка во второй полуфинальной встрече и лучший матч в Единой лиге по результативности. Это всё Алекса сделал при невероятном уровне сопротивления и в плей-офф! Мастерство и уровень налицо.

Ещё понравилось то, что команды экспериментируют с атакующими схемами. Если в первой игре акцент делался на борьбу в «краске» и броски внутри трёхочковой, то во второй клубы сделали ставку на дальнюю дистанцию. Получилась некая перестрелка. В составе ЦСКА Каспер Уэйр реализовал шесть бросков с трёхочковой дистанции и Аврамович — четыре, у УНИКСа — пять «трёшек» на счету Кина и по две — у Рейнольдса, Акун-Пёрселла и Найта. ЦСКА и вовсе атаковал из-за дуги даже больше, чем с ближней дистанции — 28 попыток с двухочковой и 32 — с трёхочковой.

Что не радует

Маркос Найт в окружении игроков ЦСКА Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Прежде всего речь об интриге. Конечно, «Локо» и УНИКС могут и обязаны выложиться на максимум на своих домашних паркетах и забрать победы. Правда, первые матчи показали, что их соперники уж очень сильны. Любая осечка при домашних трибунах — уже практически конец серии. А шанс на то, что «Зенит» и ЦСКА могут выцепить одну победу на выезде, есть и немалый. Поэтому не радует то, что серии имеют возможность завершиться быстрее, чем хотелось бы. Баскетбол в плей-офф отличается от того, что мы видели в регулярке. Здесь команды стараются удивить соперника в каждом новом противостоянии и подстраиваются под друг друга. Однако серии могут закончиться, допустим, со счётом 4-1 в пользу фаворитов совершенно спокойно. Хочется верить, что нет, а там — посмотрим.

Не радует и тема с судейством. Конечно, не нас, а прежде всего главных тренеров команд. Андрей Ведищев сказал следующее: «Мы играли хорошо, я горжусь своей командой. В четвертой четверти нам не дали играть в баскетбол. Все контакты, которые были с нами, не фиксировали как нарушение правил. Мы будем жаловаться в лигу. Я поздравляю «Зенит» с победой. Они бились, но в контактной игре у нас было пять фолов, у них – 0. Один Бэйкон бросает 21 штрафной! Мы не понимаем, как против него защищаться, я не понимаю критериев фола», — сказал Ведищев на пресс-конференции после второй встречи серии.

Не остался в стороне и тренер УНИКСа Перасович.

Велимир Перасович главный тренер УНИКСа, чемпион Единой лиги «Поздравляю ЦСКА. Они провели очень хорошую игру. Однако я считаю, что и моя команда также сыграла здорово. По моим ощущениям, сегодня мы должны были выигрывать с преимуществом в 15 очков по ходу матча, чтобы иметь шанс на победу. Но критерии фолов, которые фиксировались нашей команде, помешали нам показать свой баскетбол. На фоне вышесказанного и с учётом качества игроков ЦСКА, с ними было трудно конкурировать».

Правильно ли отработали судейские бригады в матчах, уже будет судить Единая лига. Мы лишь скажем, что рефери должны определиться, какой уровень контакта позволителен, а какой — нет. Выявить некий стандарт, которого необходимо придерживаться на протяжении всей игры, и от этого уже и плясать. Если ты одной команде позволяешь одно, а другой — другое, это всегда будет вызывать вопросы. Вот и у Ведищева с Перасовичем появились в голове мысли по поводу судейства. Очень хочется, чтобы официальные лица не стали предметом раздора, а клубы по-спортивному принципу определили достойных финала и борьбы за чемпионство в Единой лиге. Дальше — ещё интереснее!