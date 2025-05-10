Леброн, это же приговор! Джеймс уже не тот? Несколько упрямых фактов говорят об этом

Стоило «Лейкерс» проиграть в четвёртый раз «Миннесоте» и вылететь из плей-офф, как чуть ли не первое, на что переключилось внимание болельщиков калифорнийской команды, стало: «А что Леброн?» Нет, речь зашла не о том, что будет делать Джеймс, чтобы принести себе, а заодно и «Лос-Анджелесу» новое чемпионство в следующем сезоне. Вопрос, который на какое-то время был способен затмить поражение «озёрников», мог быть только один – завершит ли карьеру 40-летний Леброн? Его и задали. Ожидаемо Король не дал однозначного ответа, но сам факт появления такой темы на повестке лишний раз напоминает, что Джеймс не такой, каким был ещё хотя бы несколько лет назад.

Если раньше Брон был королём постсезона, завоевавшим четыре перстня и оставлявшим соперников не у дел, то в последние несколько лет дела у него идут не очень. 12 поражений в последних 14 встречах плей-офф. Так чемпионами не становятся. Без сомнения, вина в этой плачевной статистике лежит не только на Леброне. Появление молодых и голодных звёзд, окружение, с которым едва ли можно поймать крупную рыбу, а где-то банальное невезение написали ту картину, которая перед глазами сегодня. Важны, как всегда, детали. И они в случае с Джеймсом, как говорится, налицо.

Помните четвёртый матч серии с «Миннесотой»? Концовка. 33 секунды до конца четвёртой четверти. «Лейкерс» проигрывают одно очко (113:114) и выводят мяч из-за боковой с центра площадки. Счёт в серии 2-1 в пользу «Тимбервулвз». У «озёрников» отличная возможность реализовать «двушку» или «трёшку», чтобы занести игру себе в актив. Вбрасывание было решено доверить Леброну, и… Джеймс мяч потерял. Передачу на Луку безжалостно перехватил Джейден Макдэниелс, а дальше – тот самый фол Короля на Энтони Эдвардсе, которого сначала, казалось, никто не заметил. Два штрафных броска, которые Муравей хладнокровно реализовал. 113:116 и 1-3 – в серии. Два ключевых действия со знаком минус в промежутке в несколько секунд. Леброн, ты ли это?

Перехват мяча после передачи Леброна Фото: Кадр из трансляции

Примечательна также статистика Леброна в четвёртых четвертях четвёртой и пятой игры серии с «Миннесотой». 0 очков в матче №4 (0 из двух с игры) и пять очков во встрече №5 (два из семи с игры). Показатель плюс/минус «-13» и «-6» соответственно. Кажется, это приговор. Леброн уже не мальчик, и заключительные игровые отрезки это подтверждают. Ошибки на фоне усталости и снижение продуктивности здесь проявляются особенно наглядно. Командам, чьи лидеры в решающие отрезки демонстрируют такие показатели, рассчитывать на проход в следующие раунды практически не приходится.

Фол Леброна на Эдвардсе Фото: Кадр из трансляции

Дальше больше – в ходе всех пяти матчей серии с «Миннесотой» показатель «плюс-минус» «Лос-Анджелеса» составлял «+8» в то время, когда Леброн находился на скамейке запасных. Когда же Джеймс был на паркете, этот показатель составлял «-41». Но если это ещё как-то можно объяснить невезением и излишней прытью соперников, то очередной ход Короля, как посчитали многие болельщики и эксперты, был совсем не королевским. Позволить себе шутки и веселье в постсезоне, да ещё в тот момент, когда команда летит «-7» в концовке четвёртой четверти и вот-вот отдаст соперникам игру (третью в серии). Кажется, это не про Джеймса.

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Вот как экс-игрок НБА и чемпион североамериканской лиги 2021 года в составе «Милуоки» Джефф Тиг во время выступления в подкасте Club 520 поделился мыслями на этот счёт: «Леброн уже не играет по-настоящему. Я противостоял ему достаточное количество раз. Теперь ему плевать. Вы когда-нибудь раньше видели, чтобы Брон в разгар матча плей-офф смеялся и шутил?»

Новая встреча – новые проблемы. «Когда нам было нужно, чтобы Леброн взял игру в свои руки в четвёртой четверти, он не смог, не набрав ни одного очка», – возмущался легенда «Лос-Анджелеса» Мэджик Джонсон после четвёртой игры серии.

И всё же ситуация не так плачевна, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на то что в ключевые отрезки плей-офф Леброн, что называется, не затащил, цифры он показал вполне королевские и даже превзошёл свои показатели в регулярке. 24,4 очка, 7,8 подбора и 1,0 перехвата в среднем за матч во время регулярного чемпионата против 25,5 и 9,0 и 2,0 в аналогичных графах статистики в плей-офф говорят, что Брон по-прежнему одно из главных действующих лиц во всей лиге. А ещё в этом году Джеймс:

стал самым возрастным игроком в истории плей-офф, который набирал как минимум 35 очков; в 100-й раз в карьере набрал как минимум 20 очков за половину (ни у кого в истории НБА в плей-офф не набралось и 70 таких игр); вышел на третье место по числу дабл-даблов в постсезоне НБА.

Так что согласитесь, списывать Короля пока рановато. Джеймс всё так же живёт игрой и даже в свободное время не выключается, записывая подкасты, где говорит о прошлом, настоящем и будущем баскетбола. Леброн демонстрирует, что ему не всё равно, и, пожалуй, так и есть.