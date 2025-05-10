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Возраст Леброна Джеймса, карьера Леброна Джеймса, Лос-Анджелес Лейкерс вылетел из плей-офф, баскетбол, НБА, Миннесота Тимбервулвз

Леброн, это же приговор! Джеймс уже не тот? Несколько упрямых фактов говорят об этом
Виталий Весёлый
Леброн Джеймс уже не тот?
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«Ему плевать на игру». Короля начинают списывать. Но есть ли у него козыри в рукаве?

Стоило «Лейкерс» проиграть в четвёртый раз «Миннесоте» и вылететь из плей-офф, как чуть ли не первое, на что переключилось внимание болельщиков калифорнийской команды, стало: «А что Леброн?» Нет, речь зашла не о том, что будет делать Джеймс, чтобы принести себе, а заодно и «Лос-Анджелесу» новое чемпионство в следующем сезоне. Вопрос, который на какое-то время был способен затмить поражение «озёрников», мог быть только один – завершит ли карьеру 40-летний Леброн? Его и задали. Ожидаемо Король не дал однозначного ответа, но сам факт появления такой темы на повестке лишний раз напоминает, что Джеймс не такой, каким был ещё хотя бы несколько лет назад.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Если раньше Брон был королём постсезона, завоевавшим четыре перстня и оставлявшим соперников не у дел, то в последние несколько лет дела у него идут не очень. 12 поражений в последних 14 встречах плей-офф. Так чемпионами не становятся. Без сомнения, вина в этой плачевной статистике лежит не только на Леброне. Появление молодых и голодных звёзд, окружение, с которым едва ли можно поймать крупную рыбу, а где-то банальное невезение написали ту картину, которая перед глазами сегодня. Важны, как всегда, детали. И они в случае с Джеймсом, как говорится, налицо.

Помните четвёртый матч серии с «Миннесотой»? Концовка. 33 секунды до конца четвёртой четверти. «Лейкерс» проигрывают одно очко (113:114) и выводят мяч из-за боковой с центра площадки. Счёт в серии 2-1 в пользу «Тимбервулвз». У «озёрников» отличная возможность реализовать «двушку» или «трёшку», чтобы занести игру себе в актив. Вбрасывание было решено доверить Леброну, и… Джеймс мяч потерял. Передачу на Луку безжалостно перехватил Джейден Макдэниелс, а дальше – тот самый фол Короля на Энтони Эдвардсе, которого сначала, казалось, никто не заметил. Два штрафных броска, которые Муравей хладнокровно реализовал. 113:116 и 1-3 – в серии. Два ключевых действия со знаком минус в промежутке в несколько секунд. Леброн, ты ли это?

Перехват мяча после передачи Леброна

Перехват мяча после передачи Леброна

Фото: Кадр из трансляции

Примечательна также статистика Леброна в четвёртых четвертях четвёртой и пятой игры серии с «Миннесотой». 0 очков в матче №4 (0 из двух с игры) и пять очков во встрече №5 (два из семи с игры). Показатель плюс/минус «-13» и «-6» соответственно. Кажется, это приговор. Леброн уже не мальчик, и заключительные игровые отрезки это подтверждают. Ошибки на фоне усталости и снижение продуктивности здесь проявляются особенно наглядно. Командам, чьи лидеры в решающие отрезки демонстрируют такие показатели, рассчитывать на проход в следующие раунды практически не приходится.

Фол Леброна на Эдвардсе

Фол Леброна на Эдвардсе

Фото: Кадр из трансляции

Дальше больше – в ходе всех пяти матчей серии с «Миннесотой» показатель «плюс-минус» «Лос-Анджелеса» составлял «+8» в то время, когда Леброн находился на скамейке запасных. Когда же Джеймс был на паркете, этот показатель составлял «-41». Но если это ещё как-то можно объяснить невезением и излишней прытью соперников, то очередной ход Короля, как посчитали многие болельщики и эксперты, был совсем не королевским. Позволить себе шутки и веселье в постсезоне, да ещё в тот момент, когда команда летит «-7» в концовке четвёртой четверти и вот-вот отдаст соперникам игру (третью в серии). Кажется, это не про Джеймса.

Видео можно посмотреть в группе AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вот как экс-игрок НБА и чемпион североамериканской лиги 2021 года в составе «Милуоки» Джефф Тиг во время выступления в подкасте Club 520 поделился мыслями на этот счёт: «Леброн уже не играет по-настоящему. Я противостоял ему достаточное количество раз. Теперь ему плевать. Вы когда-нибудь раньше видели, чтобы Брон в разгар матча плей-офф смеялся и шутил?»

Новая встреча – новые проблемы. «Когда нам было нужно, чтобы Леброн взял игру в свои руки в четвёртой четверти, он не смог, не набрав ни одного очка», – возмущался легенда «Лос-Анджелеса» Мэджик Джонсон после четвёртой игры серии.

И всё же ситуация не так плачевна, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на то что в ключевые отрезки плей-офф Леброн, что называется, не затащил, цифры он показал вполне королевские и даже превзошёл свои показатели в регулярке. 24,4 очка, 7,8 подбора и 1,0 перехвата в среднем за матч во время регулярного чемпионата против 25,5 и 9,0 и 2,0 в аналогичных графах статистики в плей-офф говорят, что Брон по-прежнему одно из главных действующих лиц во всей лиге. А ещё в этом году Джеймс:

  1. стал самым возрастным игроком в истории плей-офф, который набирал как минимум 35 очков;
  2. в 100-й раз в карьере набрал как минимум 20 очков за половину (ни у кого в истории НБА в плей-офф не набралось и 70 таких игр);
  3. вышел на третье место по числу дабл-даблов в постсезоне НБА.

Так что согласитесь, списывать Короля пока рановато. Джеймс всё так же живёт игрой и даже в свободное время не выключается, записывая подкасты, где говорит о прошлом, настоящем и будущем баскетбола. Леброн демонстрирует, что ему не всё равно, и, пожалуй, так и есть.

Леброн продолжит карьеру?
Все причины, по которым Леброн Джеймс продолжит карьеру в НБА
Все причины, по которым Леброн Джеймс продолжит карьеру в НБА
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Новости. Баскетбол
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