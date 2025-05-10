Что нужно сделать «Локо» и УНИКСу для победы в плей-офф? Всё банально, но может сработать

До финала Единой лиги ВТБ остаётся не так уж и много времени. «Зенит», «Локомотив-Кубань», ЦСКА и УНИКС бьются за право выйти в решающую серию сезона, в которой и будет определён чемпион. Но пока полуфинал получается в одну калитку для домашних команд, по крайней мере по счёту (2-0). Что нужно сделать «Локо» и УНИКСу для победы в ближайших матчах? Разбираемся в материале «Чемпионата».

«Локомотив-Кубань»

Краснодарцы после крупного поражения в первой встрече очень сильно прибавили во второй. Команда феноменально провела первую четверть, остановив грозное нападение «Зенита». Лидеру сине-бело-голубых Дуэйну Бэйкону не позволяли чувствовать себя комфортно, сдваиваясь на нём при любой удачной возможности. К тому же подстраховка и в целом защита работали на высочайшем уровне. «Локо» навязал оппоненту быстрый темп, благодаря которому чувствовал себя как рыба в воде. Вторая четверть началась с четырёх очков кряду для подопечных Андрея Ведищева. Казалось, что сейчас феерия кубанцев продолжится, однако «Зенит» ответил рывком 17:0! Оборона «Локо» затрещала по швам, а от былой уверенности команды не осталось и следа.

Но стоит отметить, что Ведищев вернул настроение команды в нужное русло, и перед большим перерывом «Локо» наверстал упущенное, уйдя в подтрибунное помещение лидером — 50:45. Огромные проблемы начались во второй половине. Мяч перестал ходить, следовательно, стало меньше пространства для свободного броска. Игра свелась к «дай мяч лидерам» (Антониусу Кливленду или Патрику Миллеру) и «растяни площадку». Конечно, были проблески командных взаимодействий, но в большинстве своём всё строилось на индивидуальных качествах игроков. Вероятно, это и есть главная проблема, которую нужно решить. Ведищев во время тайм-аутов говорил: «Чаще используйте пик-энд-роллы», однако команда по большей части использовала один заслон, а затем пыталась придумать, как сообразить внятную атаку.

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

У «Локо» отлично получается играть в так называемый «бей-беги» с большим количеством быстрых отрывов. Конечно, вряд ли такая системная команда, как «Зенит», позволит на протяжении всего матча действовать в таком стиле, однако, как только появляется возможность, краснодарцам необходимо лететь изо всех сил. При этом важно стараться из каждого позиционного нападения извлекать выгоду. Много заслонов и движения как на трёхочковой дуге, так и вблизи «краски» заставят соперника не только передавать своим партнёрам соперников, но и могут привести к неравноценному размену. Ещё и просто соперник начнёт уставать, теряя силы.

И, кто бы что ни говорил, но лидерам необходимо проявлять себя лучше с точки зрения реализации бросков. Миллер набрал 22 очка, девять подборов и четыре передачи — шикарный матч, спору нет, однако процент реализации страдает (42,8%). То же самое можно сказать и про Таджера Макколла (30%) и Кливленда (27,2%). «Локо» не позволил Бэйкону разгуляться — лидер «Зенита» реализовал два броска из 12. Тем не менее форвард бросил 21 штрафной, заработав на себе 11 фолов. С этим тоже необходимо что-то делать. В общем, главными ключами к победе будут являться улучшение движения мяча, попытка навязать свой темп, настрой на игру от лидеров и всех остальных, а также качественная защита на протяжении всей встречи. Расслабляться нельзя, так как «Зенит» уже показал, что способен за четверть перевернуть ход всей игры.

УНИКС

Как и «Локо», УНИКС вышел на второй матч в совсем другом настроении и готовности, нежели в первом. Перестановки сделали своё дело: Джален Рейнольдс появился на паркете с первых минут. Центровой прибавил огневой мощи в нападении и отлично действовал в обороне. В целом весь состав казанцев шикарно смотрелся в половине. Особенно в первой четверти, где гости из столицы Татарстана просто забросали армейцев «трёхочковыми» — Маркус Кин, Маркос Найт, Девон Акун-Пёрселл и Рейнольдс — у всех летело будь здоров! Во втором игровом отрезке ЦСКА включил какой-то максимальный уровень сложности. Действующий чемпион организовал рывок 10:0, а УНИКС допустил четыре фола и три потери.

ЦСКА — УНИКС Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Хоть команда после этого и собралась, тайм-ауты Перасовича сделали своё дело, однако звоночек был страшный. УНИКС отлично действовал и во второй половине, но уступил со счётом 87:95. Всё из-за невероятного перформанса от Алексы Аврамовича и Каспера Уэйра. Этот дуэт набрал на двоих 58 очков, а для серба этот матч и вовсе стал самым результативным в Единой лиге (32 очка). Так что же необходимо сделать казанцам, чтобы побороться за победу с ЦСКА? В целом вторая игра от подопечных Перасовича была очень хороша. Команда отменно действовала в нападении, набирая важные очки благодаря лидерам, у которых шёл бросок. Правда, в защите могла сыграть и получше. Понятное дело, полетело у лидеров армейцев, однако нельзя позволять Аврамовичу так свободно проходить в «краску» раз за разом. К тому же Ливио Жан-Шарль и Тони Джекири не реализовали на двоих всего три броска из 10. Да и в целом внутри трёхочковой дуги армейцы чувствовали себя прекрасно — 60,7% реализации с двухочковой дистанции.

Нужно более компактно и плотно действовать в обороне, не позволяя звёздам соперника поймать «горячую руку». К нападению УНИКСа во второй встрече было меньше вопросов, чем к защите, хоть и присутствовало несколько бросков, совершенно выбивающихся из ритма игры, когда лидеры казанцев брали игру на себя. Правда, не стоит забывать, что это плей-офф и без этого никуда. Здесь и должны решать лучшие игроки. Серии переезжают в Краснодар и Казань. Удастся ли «Локо» и УНИКСу забрать победы на домашних паркетах? Шансы на это есть, и немаленькие, но и соперник не дремлет.