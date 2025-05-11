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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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14:00 Мск
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Единая лига ВТБ, Локомотив-Кубань — Зенит: текстовая онлайн-трансляция матча от 11 мая 2025 года, где смотреть и во сколько начало

Крутая вывеска в плей-офф Единой лиги. «Локо» и «Зенит» сражаются в полуфинале! LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
«Локо» и «Зенит» сражаются в полуфинале! LIVE
Комментарии
Краснодарцы, пора брать реванш!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 11 мая, продолжаются полуфинальные матчи плей-офф Единой лиги ВТБ. В этот раз состоится третий матч серии между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». После двух побед санкт-петербуржцев на домашней арене серия переместилась в Краснодар, где хозяева постараются переломить ход противостояния. «Чемпионат» следит за всеми ключевыми событиями этой встречи.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Запланированный матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
Комментарии
Новости. Баскетбол
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