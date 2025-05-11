Крутая вывеска в плей-офф Единой лиги. «Локо» и «Зенит» сражаются в полуфинале! LIVE

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Сегодня, 11 мая, продолжаются полуфинальные матчи плей-офф Единой лиги ВТБ. В этот раз состоится третий матч серии между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». После двух побед санкт-петербуржцев на домашней арене серия переместилась в Краснодар, где хозяева постараются переломить ход противостояния. «Чемпионат» следит за всеми ключевыми событиями этой встречи.