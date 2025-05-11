Кошмарный случай во Франции. Молодой баскетболист погиб из-за уснувшего водителя

Всё шло по отработанному сценарию: вечерний матч, сонная дорога домой, привычная усталость, полушёпот в салоне. Кто-то уже клевал носом, кто-то растворялся в музыке. И вдруг — глухой удар. Одна секунда, и вместо новой главы — жирная точка. Вместо старта карьеры — обрыв, который не залатать.

Ночью с субботы на воскресенье на трассе A8 под Ле-Канне-де-Мор жизнь выкинула из игры молодёжную команду «Монако». Микроавтобус с баскетболистами разлетелся вдребезги: 17-летний парень, чей путь только начинался, погиб на месте. Его 24-летний товарищ сейчас на волоске между этим и тем светом. В транспорте было шестеро: трое игроков, тренер, водитель и ещё один сотрудник клуба. Остальным повезло немного больше — отделались травмами.

Возвращались после выездной встречи. По сведениям La Provence, около трёх ночи водитель, трезвый и чистый, просто не справился с усталостью — уснул за рулём. Микроавтобус вылетел с трассы и перевернулся. A8 — настоящая полоса препятствий для уставших водителей. Следователи не мнутся — работают на скорости. Прокуратура Драгиньяна уже завела дело: непредумышленное убийство и телесные повреждения. Дело ведёт Эскадрон дорожной безопасности Вар. Микроавтобус отправлен на экспертизу, а водитель, как только придёт в себя, даст показания. Пока всё сводится к банальной, однако смертельно опасной усталости за рулём.

В «Монако» не стали молчать: «L’AS Monaco Basket a la douleur de confirmer le tragique accident…» — клуб подтвердил трагедию официально, выразил соболезнования семье погибшего и пообещал протянуть руку тем, кто оказался в эпицентре беды. Перед матчем основной команды с «Бурк-ан-Брес» сегодня, в воскресенье вечером, на арене прозвучит минута молчания.

БК «Монако» Фото: Getty Images

Французская федерация баскетбола тоже не осталась в стороне. Президент Жан-Пьер Анклер поддержал семью погибшего, клуб и всех, кто пострадал. Его слова — напоминание: такие трагедии ломают не только судьбы отдельных команд, но и бьют по всему баскетбольному сообществу страны. Для «Монако» это один из самых чёрных дней в последние годы. Молодой талант вырван из жизни, его товарищи — в больнице и в шоке, тренеры и персонал не верят в случившееся. Всё это — на ровном месте, на обычной обратной дороге, где никто не ждал беды. Ехали домой, а попали в капкан.

В молодёжных командах никто не считает гонорары. Тут ставки совсем другие: шанс проявить себя, попасть в состав, сделать первый шаг к мечте. Именно на таких выездах рождаются настоящие связи, формируется характер. Потому и удар особенно жесток: такие трагедии обрубают не только чью-то судьбу — они выбивают почву из-под ног у целого поколения, которое начинает свой путь в большом спорте.

На арене наступит тишина. Минута молчания — вроде бы привычный ритуал, однако в этот раз за ней скрывается куда больше: здесь будут думать не только о парне, которого не вернуть, но и о том, как легко рушится всё, что казалось вечным и надёжным. Игроки, тренеры, фанаты — у каждого в голове будет свой немой вопрос: а что, если бы…