В нём проснулся хищник. Момент, который зажёг Энтони Эдвардса на великие дела

На табло — середина третьей четверти, «Миннесота» отчаянно цепляется за шанс вернуться после провального отрезка. И тут — грохот, от которого стены дрожат: Жонатан Куминга ловит пас, делает шаг — и с мясом вколачивает сверху через Энтони Эдвардса. Трибуны вскакивают, у «Уорриорз» короткий прилив адреналина. А у Эдвардса — совсем другая реакция. Проходит пара минут — и он начинает жрать этот матч живьём, будто кто-то резко дёрнул рубильник.

Позже в интервью Эдвардс признается: именно этот момент его «завёл». Куминга не просто забил сверху через лидера «Тимбервулвз» — он ещё и подкинул словечко. В ответ получил, возможно, лучший отрезок Эдвардса за всю серию. Не за счёт хайлайтов или сольных проходов, а за счёт диктовки темпа, агрессии и контроля. «Миннесота» дожала — теперь 2-1 в их пользу.

Тренер Крис Финч потом предположит, что настоящим катализатором стал эффектный данк самого Эдвардса на Луни в концовке третьей четверти. Но защитник не согласится: дело не в собственной красоте, а в том, что его попытались сделать слабым звеном. Для Эдвардса это не новость — он не сам себя разогревает, его заводят чужие вызовы. И вот тогда — держитесь.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

До большого перерыва Эдвардс будто играл вполсилы: восемь очков, немного суеты, пара проходов — всё мимо. А вот после — словно включили турборежим: 15 очков в третьей четверти, ещё 13 — в четвёртой. В сумме — 36 (13 из 28 с игры) плюс четыре подбора, четыре передачи и блок-шот. Не космос по цифрам, однако главное — контроль за матчем. Он то душил темп, то резко взрывал его, как только защита «Уорриорз» зевала.

Куминга, по его словам, даже не понял, что стал спусковым крючком. «Я вообще не думал об этом. Просто забил, хотел завести зал», — сказал он после игры. В итоге завёл не только арену. При этом сам Куминга неплохо проявил себя со скамейки: 30 очков (11 из 18 с игры), шесть подборов, три передачи и два блока. Его выход со скамейки стал реальным бустом для «Уорриорз», особенно на фоне отсутствия Карри. Статистически.

Но даже 33 очка от Джимми Батлера — ещё одного спасателя «Голден Стэйт» — ничего не изменили. Оба остались без поддержки, особенно в концовке, когда «Миннесота» начала собирать все подборы, перекрывать «трёшку» и хладнокровно вскрывать «краску». Без Карри, с дырявой ротацией и урезанным составом ждать большего было наивно. Теперь для «Уорриорз» задача проста: дожить до шестой, где, возможно, вернётся главный козырь.

Видео можно посмотреть на канале Minnesota Timberwolves в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Для Эдвардса это шанс закрыть серию на ранней стадии — и сделать это громко. Начало у него было так себе: в первых двух матчах по 21,5 очка с не самой впечатляющей точностью, а финал с «Лейкерс» и вовсе закончился унылыми 15 очками. Однако третий матч напомнил всем, чем он опасен: дело не в цифрах, а в умении перевернуть игру за пару владений, если вдруг поймает кураж.

Теперь перед «Уорриорз» стоит простой, но неприятный вопрос: можно ли удержать Эдвардса в спокойном режиме, не трогая лишний раз? Или любое давление с их стороны — это прямая заявка на очередной всплеск от главной звезды «Тимбервулвз»? Ответ придёт в четвёртой игре, и, если сценарий повторится, шансы на спасение для «Голден Стэйт» станут призрачными.