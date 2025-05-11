Неадекватность легионера «Зенита». Потолок на арене проломил, а команду — подвёл

Представьте такую картину: шёл баскетбольный матч, а в коридорах краснодарского «Баскет-Холла» стояла непривычная тишина, потому что самое важное — на площадке. Но вдруг тишину разорвал глухой удар — будто мешок с картошкой швырнули на бетон. Позже оказалось: это был не мешок. Это был потолок. И пробил его тот, кому «Зенит» доверил самое важное — Винс Хантер, вице-капитан, от которого ждали хладнокровия в решающий момент месяца. Вместо этого он сорвался и оставил команду без стержня, а тренеров — без плана «Б». И всё это — в полуфинале, где любой промах стоит вдвойне.

Игрок «Зенита» Хантер пробил потолок в коридоре после удаления

Третий матч серии с «Локо» должен был стать заявкой на финал: две победы дома, серия из 25 побед кряду — «Зенит» выглядел как машина, которую не остановить. В январе они уже оступались на этом сопернике, но тогда вряд ли кто-то предположил бы, какая в итоге рекордная серия выйдет. Только вот история любит ироничные повторы: команда из Краснодара запустила победную цепочку. И её оборвала.

Когда рушится не тактика, а психология — заметно сразу. Уже во второй четверти матч начал подкидывать искры: напряжение росло с каждой минутой. На этом фоне Хантер стал настоящей пороховой бочкой. Один технический — бывает. Второй — за тот же эпизод? Всё, гейм овер. Прямая дорога в раздевалку — мимо своих, мимо тренера, туда, где команда осталась без одного из важнейших бойцов. А дальше — видео для хайлайтов: удар по потолку, след на истории арены, и ещё больший след на встрече. К концовке стало очевидно: «Зенит» проваливается в трёхсекундной. Мартюк из «Локо» начал разбирать оборону гостей по винтикам — именно там, где должен был стоять Хантер.

Винс Хантер спорит с судьями Фото: Единая лига ВТБ

Но всё глубже одной горячей головы. У Хантера уже был послужной список: вспомните апрель, домашний матч с «Пармой», когда он попытался выяснить отношения с Бэйконом. Сначала — словесная перепалка на тайм-ауте, потом — почти драка с глазу на глаз. Спас только ассистент Паскуаля — Иньиго Зорсано, который встал между ними и не дал превратить конфликт в катастрофу. Повезло. Тогда.

А если копать глубже — история повторяется. Вспомните январь: тогда у Хантера уже рвались нервы. «Зенит» крупно проиграл «Локо» на своей площадке — 98:117. Паскуаль берёт тайм-аут, чтобы навести порядок, а Хантер не ждёт, когда дадут слово, начинает вещать сам. Сначала игрокам, потом — тренеру. В голосе — металл и непримиримость. Снова Зорсано тушит пожар, снова эмоции берут верх, и результат — Хантер до конца встречи больше не выходит на паркет. Судя по всему, урок усвоен не был.

То, что случилось сегодня — не вспышка, а продолжение одной и той же цепочки. Да, горячие головы бывают нужны, однако Хантер — это случай, когда эмоции сжигают и соперника, и свою же команду. Вице-капитан, лидер, тот, кому доверяют слово и на паркете, и за его пределами — сгорает в самый неподходящий момент. Как раз тогда, когда «Зениту» жизненно нужна холодная голова в трёхсекундной.

Винс Хантер, плей-офф Единой лиги ВТБ — 2025 Фото: Единая лига ВТБ

Если смотреть на это просто как на эпизод — это ошибка. Здесь не случайность, а тревожный сигнал. Команда Паскуаля весь сезон шла как отлаженный механизм с игровой точки зрения, но внутри него — деталь, которая взрывается при перегреве. И каждый такой взрыв ломает всю машину. Сегодня это стоило победы. Завтра может стоить всей серии. Отсюда напрашивается вопрос: сколько ещё можно закрывать глаза на такие тревожные сигналы? Когда человек позволяет себе спорить с тренером, устраивать разборки с одноклубниками, оставлять команду в разгар битвы и пробивать потолки — это уже не про страсть к игре и не про лидерский характер. Это лакмус на прочность всей системы.

Важно помнить: в такие моменты раскрывается настоящая глубина команды — не по числу игроков в заявке, а по умению держать удар. Паскуаль строил «Зенит» как проект с амбициями достать до небес. Однако теперь видно: потолок есть не только на паркете. Он есть и в дисциплине, и в культуре. И, увы, он уже пробит — буквально и метафорически. Хантер — не просто один из лидеров. Он квинтэссенция энергетики, драйва, агрессии «Зенита». Но когда эта энергия превращается в урон для команды, а агрессия — в головную боль для тренеров, пора задуматься о ролях и ответственности. Вопрос не только в том, что случилось на паркете. Вопрос в том, кто позволил этой бомбе тикать до взрыва. Оправдывать такое поведение — сомнительная затея.