Плохая игра от Йокича и антирекорд в плей-офф НБА. Даже такое бывает

Плей-офф НБА набирает обороты. Настало время четвёртого матча между «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». «Самородки» бьются с лучшей командой регулярки НБА. Главные претенденты на MVP, интрига и интересный баскетбол — всё это в материале «Чемпионата».

Начало для «Денвера» выдалось не лучшим: хотя у хозяев и было несколько хороших попыток для взятия кольца, но реализация подвела. «Оклахома» качественнее двигала мяч, а Шей Гилджес-Александер набрал пять очков за четыре минуты. Гости повели 7:3. Адельман взял тайм-аут, после которого рисунок игры особо не поменялся. «Денвер» мазал абсолютно со всех дистанций, хотя свободных бросков было предостаточно. 14:7 в пользу «Тандер» и вторая остановка игры от Дэвида Адельмана в попытке изменить что-то. Ужасная четверть от хозяев — команда не реализовала ни одного трёхочкового (0 из 13), а с двухочковой дистанции была не лучше (2 из 21). 17:8 — «Оклахома» повела.

Старт второй десятиминутки остался за «Оклахомой». Команда отлично действовала в переходах из обороны в атаку, однако «Денвер» наконец-то включился. «Самородки» стали чаще выходить на линию штрафных. Хозяева сократили отставание до пяти очков — 28:33, а Марк Дэйгнолт решил взять тайм-аут. Только команда во главе с Николой Йокичем подобралась к сопернику, как последовали две «трёшки» от Алекса Карузо и 2+1 — от Гилджес-Александера. Под конец четверти Джокер оформил красоту: реализовал трёхочковый бросок за 0,1 секунды до перерыва. 28:25 — отрезок за «Денвером».

Никола Йокич Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

Команды вышли с большого перерыва в совершенно другом настроении. Игра раскрылась: слэм-данки и аллей-упы с обеих сторон, «трёшки» от Йокича, Кристиана Брауна и Джамала Маррея. «Денвер» сначала вплотную подобрался к сопернику, а после точного дальнего попадания от Аарона Гордона и вовсе вышел вперёд впервые в матче — 53:52. На этом хозяева не остановились. Взаимодействия Йокича и Маррея приносили очень много очков «Денверу». «Окла» немного проснулась, однако заряд, который давали домашние трибуны и Расселл Уэстбрук, позволил «самородкам» забрать четверть со счётом 33:21.

«Оклахома» поняла, что если не прибавить, то будут огромные проблемы. За дело взялись Аарон Уиггинс и Кейсон Уоллес, отправившие в цель три «трёшки» на двоих. Рывок 13:4 от гостей. «Денвер» пытался сократить отставание: Йокич бодался в «краске», зарабатывая на себе фолы, Маррей разбирался с соперниками на дриблинге, проходя заслоны. В концовке всё свелось к большому количеству выходов на линию, особенно со стороны «Наггетс». Гилджес-Александер на последних минутах проявил лидерские качества, набрав несколько важных очков. «Оклахома» забрала четверть со счётом 29:18. Гости одержали победу — 92:87.

Реализация была просто ужасной (35,6% у гостей против 31,3% — у хозяев) с обеих сторон, но «Оклахома» чуть лучше действовала. Йокич набрал 27 очков и 13 подборов. Серб реализовал всего лишь семь бросков из 21. У него такие встречи случаются крайне редко, тем не менее сегодня не хватило монструозного Джокера под кольцом. Гилджес-Александер проявил себя лучше — 25 очков, шесть подборов и шесть передач. Лидер «Оклы» реализовал восемь бросков из 19.

Команды провели самую нерезультативную первую четверть в истории плей-офф НБА, установив новый антирекорд (25 очков на двоих). У обеих команд не шло с бросками, впрочем, борьба была до самого конца. «Оклахома» вела, затем отдала инициативу, а во второй половине сильно прибавила, выиграв матч. Счёт в серии равный (2-2), дальше будет ещё интереснее!