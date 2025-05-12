УНИКС — ЦСКА: полуфинал, в котором нет проходных моментов. LIVE

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Сегодня, 12 мая, продолжаются полуфинальные серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В паре «Локомотив-Кубань» – «Зенит» краснодарцы смогли взять одну победу после двух поражений. В Казани же только начинается третий матч, где команда Велимира Перасовича сыграет очень важную встречу. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всех главных событиях.