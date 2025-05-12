Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Единая лига ВТБ, УНИКС — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча от 12 мая 2025, где смотреть и во сколько начало

УНИКС — ЦСКА: полуфинал, в котором нет проходных моментов. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
УНИКС — ЦСКА. LIVE
Комментарии
Продолжаем смотреть Единую лигу.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 12 мая, продолжаются полуфинальные серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В паре «Локомотив-Кубань» – «Зенит» краснодарцы смогли взять одну победу после двух поражений. В Казани же только начинается третий матч, где команда Велимира Перасовича сыграет очень важную встречу. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию и расскажет обо всех главных событиях.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Запланированный матч УНИКС — ЦСКА будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android