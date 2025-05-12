«Встретимся. Но уже вне площадки». «Кливленд» на грани позора — пора спасать честь

Если бы кто-то случайно включил этот матч во второй четверти, понятия не имея о счёте, он бы решил, что смотрит хайлайты одной команды и антирейтинг — другой. Только это был не монтаж, а суровая реальность второго раунда плей-офф Востока. И на битву двух топ-команд конференции это походило примерно так же, как шахматы — на бой подушками.

В таких сериях обычно идёт партия мозга: перестановки, ловушки, ответные ходы. Но «Индиана» даже не стала садиться за доску: сдвинула фигуры по-своему и за одну половину выключила свет «Кливленду». За 24 минуты команда Карлайла не просто разорвала оборону «Кавс» — она записала их в учебники по спортивному разгрому, уничтожив по всем статистическим фронтам. Такой односторонней первой половины в этом плей-офф ещё не видели.

И дело тут не в одной детали. «Пэйсерс» играли дерзко, чётко и с хищной дисциплиной. Главное — они заставили длину соперника работать против самого себя. Схема 3-2 от «Кливленда» с вытянутыми наверх Алленом и Мобли была мертва уже на старте. «Индиана» сразу пошла в пост против медленных игроков на задней линии, а потом — цепочкой вскрывала защиту бросками с дуги. Всё работало: проходы, кроссы, обыгрыши один в один. К середине второй четверти стало ясно: у гостей плана «Б» просто не завезли.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напряжение на площадке росло с каждым владением. Уже в первой четверти Бенедикт Матурин получил неспортивный фол второй степени за удар в грудь ДеАндре Хантера — и тут понеслось: Хантер, не стесняясь, впечатал Матурина в паркет и позже выдал фразу, которая тут же разлетелась по соцсетям: «Встретимся. Но уже вне площадки». Майлз Тёрнер тоже решил не оставаться в стороне — схлопотал технарь в эпицентре кипиша. Этот эпизод не повлиял на игру, но расставил все точки: «Кливленд» разваливался не только физически, но и по нервам.

В лидерах тоже была пропасть. Паскаль Сиакам, который до этого особо не блистал, вдруг стал главным калибром атаки: закрыл игру с 21 очком при фантастических 90% с игры (9 из 10) — такого у «Пэйсерс» не было уже два десятка лет в плей-офф. Фронткорт поддержал его на ура: Оби Топпин зарядил 20 очков с девятью попаданиями из 14, Майлз Тёрнер отгрузил столько же и вообще не промазал из-за дуги (4 из 4). Машина, а не команда.

В то время как «Индиана» куражилась, «Кливленд» просто рассыпался на куски. Донован Митчелл выглядел так, будто сезон уже закончился: 3 из 11 с игры, всего 12 очков и ни одного фирменного взрыва. Во второй половине его уже не было видно: травма левой лодыжки, сообщил после матча Кенни Аткинсон. МРТ впереди, а про его участие в пятой игре остаётся только гадать.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Проблемы у «Кавс» в этом матче разрослись до масштабов катастрофы. К перерыву команда выглядела, мягко говоря, беспомощно: 6:30 по очкам в «краске», 2:10 — на вторых шансах, 15:22 — по подборам. «Пэйсерс» раздавали передачи, будто у них их раздача по акции — 25 на всех, против жалких трёх у «Кливленда». И всё это на фоне 14 потерь — когда у хозяев их всего четыре. Даже броски у гостей летели мимо: 8 попаданий из 32 с игры, 5 из 19 с дуги.

Вторая половина была формальностью — «Пэйсерс» просто доделывали начатое. Ти Джей Макконнелл пришёл, увидел, набрал свои 13 очков и восемь ассистов; Шеппард с Несмитом добавили ещё. А дирижировал этим джазом Тайриз Халибёртон — спокойно, без лишнего напряга, с тем хладнокровием, с каким «Индиана» провела весь матч. 11 очков и пять передач — и уже лидер, даже не напрягаясь.

Для «Кливленда» серия теперь висит на волоске. Одно поражение — и сезон закончился, всё, что строили, летит в тартарары. Особенно если Митчелл не выйдет на пятую игру. В таких сериях ошибок не прощают. А такие позорища, как 39:80 после первой половины, — тем более. Да-да, именно так закончилась первая половина. Финальный счёт 129:109 — тут комментарии излишни.