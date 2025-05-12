Вот это концовка! УНИКСа хватило на половину, затем включилась магия ЦСКА

Серия переехала в Казань, где местный УНИКС готов сражаться до последнего, лишь бы забрать первый для себя матч. ЦСКА ведёт со счётом 2-0, и выиграть одну из гостевых встреч — то, что можно считать успехом. Как проходила игра под номером три — в материале «Чемпионата».

С первых минут было понятно, что игра станет жёсткой. Уровень контакта был запредельный, но в рамках правил. Россияне в составе УНИКСа стали брать игру на себя: Андрей Лопатин набрал два очка в проходе, Михаил Беленицкий реализовал трёхочковый бросок, а у капитана Дмитрия Кулагина особо не шло (четыре промаха). ЦСКА же не мог преодолеть плотную оборону казанцев. Армейцы набрали всего два очка за пять минут! Андреас Пистиолис не сдержался и взял тайм-аут. Хозяева шикарно двигали мяч и попадали с различных дистанций. Под конец четверти ЦСКА немного включился усилиями Мело Тримбла, Тони Джекири и Каспера Уэйра. Отрезок за УНИКСом — 25:17.

Дэрран Хиллиард закончил первую четверть успешной «трёшкой», недолго думая, во второй с ходу положил ещё одну в цель. УНИКС не собирался останавливаться, разница достигла уже 13 очков, а Пистиолис ещё раз прибегнул к паузе. Казалось бы, у армейцев всё валится из рук, но в самый ответственный момент Семён Антонов и Иван Ухов реализовали два трёхочковых броска. Это дало положительный заряд всем остальным. Заработало нападение: Тримбл проходил к кольцу, находил Джекири в «посте». ЦСКА совершил рывок 14:2. Игра выравнялась, хотя бы в четверти. Под конец десятиминутки Маркус Кин с дальней дистанции положил «трёшку» с диким сопротивлением. Несмотря на шикарное начало, УНИКС забрал отрезок с минимальным преимуществом – 22:21.

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Чемпион проснулся после перерыва. В подтрибунке Пистиолис явно донёс до своих подопечных то, как необходимо действовать. ЦСКА прибавил на обеих сторонах паркета. Амат М’Бай стал лучше проявлять себя, набрав четыре очка кряду. Но и УНИКС не отставал: Исмаэль Бако оформил 2+1, Девон Акун Пёрселл добавил свои два очка. Беленицкий и Кулагин не выпадали из ритма, а Маркос Найт и Джален Рейнольдс периодически взрывались. Тем не менее это не мешало ЦСКА делать разницу. Армейцы практически каждую атаку доводили до логического завершения. Алекса Аврамович и Уэйр расчехлили свои «пушки», а Тримбл приберёг припасы на заключительную четверть. В итоге гости полностью вернулись в игру — 30:24.

Мело Тримбл и Маркус Кин Фото: Единая лига ВТБ

В самом важном игровом отрезке баскетболисты ЦСКА за две минуты посадили соперника на четыре фола. Каждое следующее нарушение пробивалось. Армейцы стали часто пользоваться возможностью выходить на линию штрафных, набирая очки и сокращая отставание. В определённый момент гости уже оказались впереди — 74:73. Лидеры армейцев включились тогда, когда в них нуждалась команда больше всего. Тримбл и Уэйр брали на себя почти все броски, и не зря — ЦСКА повёл со счётом 83:79 за две минуты до конца. Но звёзды УНИКСа не сдавались: Рейнольдс и Найт набрали четыре очка, сравняв счёт — 83:83. Пистиолис взял тайм-аут, когда казанцы разогнались. В следующей же атаке Тримбл нашёл бежавшего под кольцо Ливио Жан-Шарля, который положил лэй-ап в цель. Остаётся всего 30 секунд до конца игры, мяч в руках у Найта, который один в один пытается обыграть Астапковича.

Маркосу не удалось реализовать бросок, однако игроки ЦСКА в борьбе за подбор сфолили на Бако. Исмаэль отправил в цель первый штрафной, а второй — мимо. Но в очередной раз за отскок лучше поборолся игрок УНИКСа — Рейнольдс выцарапал мяч, а на нём нарушили правила армейцы. Счёт 84:85 не в пользу хозяев, Джален может не только сравнять счёт, но и вывести свою команду вперёд. Правда, случается самый маловероятный сценарий. Невероятно опытный и хладнокровный центровой дважды кряду промахнулся… Дальше всё свелось к фолам, и победа досталась ЦСКА — 90:86.

Самым результативным игроком встречи стал Тримбл — 23 очка, шесть подборов и пять передач. Его напарник Уэйр не отставал: 17 очков, шесть подборов и пять передач. В составе казанцев лучшими стали Лопатин — 14 очков, три подбора и столько же передач — и Бако — 14 очков, восемь подборов и четыре передачи. Маркос Найт, которого до начала встречи признали лучшим шестым игроком Единой лиги, набрал 11 очков, шесть подборов и три передачи.

Рейнольдс по ходу этого сезона реализует 77,1% штрафных бросков, но в самый ответственный момент у него сдали нервы. По-другому это никак объяснить нельзя. ЦСКА по ходу игры уступал с разницей в 18 очков. Команда нашла в себе силы вернуться, очень заметно прибавив во второй половине. Армейцы допустили непозволительно много потерь (15), правда, всё равно сумели выиграть этот матч. Тримбл и Уэйр — браво! У Мело особо не шло с дальней дистанции, поэтому он стал чаще идти в «краску», собирая на себе фолы. Перасович грамотно реагировал на ситуации в игре, как и Пистиолис, однако сегодня удача была на стороне ЦСКА. В прошлом году в финале Единой лиги армейцы вели со счётом 3-0, а затем уступили. Увидим ли мы повторение этого сценария или УНИКС проиграет всухую?