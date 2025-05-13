Полный шок. Чемпионы НБА лишились суперзвезды и балансируют на грани вылета из плей-офф

Если кто-то надеялся на размеренную концовку этой серии, «Никс» быстро развеяли эти иллюзии — здесь слово «комфорт» не в ходу, особенно когда речь о плей-офф. Нью-Йорк умеет устраивать шоу, даже если до лета ещё как до Луны. Трибуны гудели без остановки, «Селтикс» теряли контроль, и игра, начавшаяся под их диктовку, снова превратилась в наглядную демонстрацию того, как быстро рушатся даже самые предсказуемые сценарии. Это, без сомнения, был самый огненный спектакль второго раунда.

«Бостон» стартовал с королевским размахом: рывок 12:0 в концовке первой четверти, 54% с игры в первой половине, дюжина «трёшек» и полное господство на периметре. У «Никс» — всего четыре визита на линию штрафных до самой концовки второй четверти и явные проблемы с ритмом. На большой перерыв хозяева ушли при «-11», и мало кто в этот момент верил, что у «Никс» остались шансы на камбэк — 51:62.

Но уже третий раз за четыре матча «Селтикс» не смогли дожать соперника. Игра, которую они держали в кулаке почти две с половиной четверти, рассыпалась в прах. Стоило Брансону поймать кураж — и всё перевернулось. После тайм-аута — «трёшка», потом проход, и от солидного преимущества гостей остались только воспоминания. С этого момента «Нью-Йорк» взял город и арену под свой контроль.

В оставшиеся 20 минут «Никс» просто разорвали оппонента, выиграв этот отрезок с разницей «+22». Джейлен Брансон выдал очередной мастер-класс: 39 очков и 12 передач — его имя всё громче звучит среди лучших разыгрывающих лиги. Микал Бриджес, который до этого был тенью самого себя, вовремя включился: 10 очков в четвёртой четверти и парочка решающих бросков на старте. Таунс сделал свою работу — 23+11, Ануноби наконец проснулся в атаке. «Нью-Йорк» сделал всё, чтобы перевернуть сценарий, но главным событием матча, увы, это не стало.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На последних минутах четвёртой четверти Джейсон Тейтум попытался резко сменить направление без контакта, и всё закончилось мгновенно: движение, падение, крик боли. Он схватился за правую ногу, не смог подняться и покинул арену на инвалидной коляске. Известный спортивный врач Джесси Морс сразу предположил разрыв ахилла: «После рывка нога сложилась, он тут же схватился за неё, скрутило от боли. Наступить не смог, унесли на коляске. Растяжения, переломы тоже возможны, но маловероятны», — отметил Морс. Слишком уж похоже на ту страшную травму, которую пережил Дэмьен Лиллард из «Милуоки». Такие истории редко заканчиваются быстро.

И особенно обидно, что именно Тейтум до травмы был лучшим на площадке — 42 очка, семь «трёшек», он в одиночку держал «Селтикс» на плаву, когда игра ускользала. Но «Нью-Йорк» поймал волну, отрыв исчез, а финальный спурт 14:2 расставил все точки. Ключевые броски — снова за Брансоном и Бриджесом, а с трибун уже летели крики «Knicks in Five».

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Теперь то, что в апреле казалось чистой фантастикой, вдруг стало на расстоянии вытянутой руки. «Никс» в одном шаге от финала Востока — уже в следующей игре они могут закрыть серию. И скорее всего, их будет ждать «Индиана» — тот самый вариант, который на старте плей-офф воспринимали разве что как анекдот. Уже вовсю вспоминают битвы конца 90-х, и фанаты только надеются, что у микрофона не появится призрак Реджи Миллера.

И всё же, несмотря на праздник в Нью-Йорке, финальный аккорд вышел горьким. Такая серия заслуживала яркой концовки — не инвалидной коляски, не слёз и не досрочного финиша для одной из главных звёзд турнира. Это была лучшая игра серии, но вряд ли кто-то захочет помнить её именно так. Счёт — 3:1 в пользу «Никс». Пятая встреча — в Бостоне, и, похоже, уже без Джейсона Тейтума.