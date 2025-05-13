Прощай, «Голден Стэйт». Лидеры спят, а команде светит только отпуск

В третьей четверти Джимми Батлер выглядел так, будто его кто-то подменил — и не просто дублёром, а худшей версией Джеймса Хардена в плей-офф. Девять бросков за матч от главной звезды в отсутствие травмированного Стефена Карри — приговор. В самый ответственный момент серии он устроил мастер-класс по имитации постпраймового Бена Симмонса: пассивный, вялый, с нулевым желанием брать игру в свои руки.

На фоне бешеного Энтони Эдвардса и мощного Джулиуса Рэндла Батлер казался лишним на собственной площадке. Примером для подражания был не он, а Жонатан Куминга — парень, который играет так, будто каждый день слышит: «Сегодня Стеф не выйдет, спасай сам».

Эдвардс после большого перерыва вылетел на паркет с настроем хищника, почуявшего кровь: его рвущаяся вперёд «Миннесота» устроила рывок 17:0 и перевернула игру с ног на голову, а «Уорриорз» просто растворились в хаосе. Дрэймонд Грин пытался держать удар, разгонял игру, лез на щиты и даже вспомнил про бросок, но сил на всех не хватило — «волки» устроили слишком убийственный рывок. В это время Батлер стоял в сторонке и, кажется, забыл, почему его вообще называют Playoff Jimmy.

До большого перерыва «Голден Стэйт» ещё держался на плаву — Грин задавал темп агрессией, Куминга удивлял зрелостью, которой от него явно не ждали. Жонатан был цепким в защите, уверенным и хладнокровным в атаке, читал игру, как опытный ветеран. Он не носился в лобовую на «стену» защиты, а грамотно искал контакты, набирал лёгкие очки с линии и выводил из себя и Назa Рида, и Джейдена Макдэниелса. В первой половине именно он был главным мотором «Уорриорз» в атаке. На этом фоне решение Стива Керра дать Батлеру шесть минут отдыха казалось логичным — Джимми должен был вернуться свежим и злым, чтобы разорвать концовку. Но вместо перезаряженного Playoff Jimmy мы увидели унылую тень.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз» Фото: Ezra Shaw/Getty Images

У «Миннесоты» всё шло по её плану. Джулиус Рэндл продолжал разбирать «Уорриорз» на детали в «краске», доминировал против более лёгких защитников, наказывал бросками издали, когда защита терялась. Подборы, уверенное завершение, грамотное движение — всё говорило о том, что он отлично понимает свою роль и важность своего перехода для «волков». Обмен между «Миннесотой» и «Нью-Йорком», в результате которого Таунс и Рэндл поменялись командами, с каждым днём выглядит всё более гениальным ходом. И если эти две команды когда-нибудь встретятся в финале, победитель сможет смело говорить: это был самый честный и крутой обмен в истории лиги.

К четвёртому матчу «Голден Стэйт» вышел с осознанием: дальше отступать некуда, за спиной уже пропасть. Даже без Карри команда каким-то чудом собрала рабочую ротацию — Грин с Батлером отвечали за опыт, Куминга вносил свежую дерзость. Но эта хрупкая конструкция долго не продержалась. У Грина снова случился провал после бодрого старта. Куминга продолжал тащить: 23 очка за полчаса, 11 попаданий со штрафных, агрессия, стальные нервы. Однако его вклад на щитах и только один «ассист» — это сигнал: выше головы ему прыгнуть не дали.

Самое вкусное началось, когда Керр махнул рукой на всё — за четыре с половиной до финальной сирены на паркет вышли глубочайшие резервы. И тут лавка внезапно ожила: парни будто только этого момента и ждали, чтобы показать зубы. Семь очков подряд без ответа — да, это не повлияло на исход, но кто ожидал такого упрямства от «ноунеймов»? Именно они дали мастер-класс по самоотдаче, напомнив всем: играть до конца — это про характер.

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Эдвардс выдал стабильную, мощную игру — его 30 очков, может, и не выглядят чем-то из разряда «вау», но всё дело в моменте и стиле. Он был тем, кто тащил, когда команде был нужен ответ, и его «трёшки» держали защиту «Уорриорз» в постоянном тонусе. Рэндл добавил свои 31, Макдэниелс оформил дабл-дабл с 13 подборами, а «Миннесота» клепала трёхочковые почти через раз. «Голден Стэйт» на фоне выглядел бледно — меньше 30% из-за дуги. Без Карри такие проценты — приговор. А если ещё и Батлер забывает, что вообще-то идёт плей-офф, итог очевиден.

В сухом остатке — 117:110 в пользу «Миннесоты». Но этот счёт не расскажет всей истории — «Уорриорз» провалились по всем статьям. Три поражения подряд, впереди гостевой матч на вылет. Карри всё ещё не в строю, и, даже если появится, представить прежнего Стефа пока сложно. Теперь поражение не шок, а банальное развитие событий. Команда будто заранее готовилась к оправданиям – «нам не хватило Карри». Пока одни искали причины для поражения, только Куминга реально выглядел как человек, который готов взять ответственность на себя.