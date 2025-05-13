«Локомотив» сравняется с чемпионом регулярки? Полуфинал Единой лиги с интригой! LIVE

Пусть ничья будет хотя бы в одной паре?

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Сегодня, 13 мая, в Единой лиге ВТБ продолжаются полуфиналы. ЦСКА уже ведёт в серии с УНИКСом со счётом 3-0. А вот в паре «Локомотив-Кубань» — «Зенит» сохраняется интрига. Сумеет ли команда Андрея Ведищева сравнять счёт, сделав его 2-2? Следите за всеми важными событиями в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате»!