«Локомотив» сравняется с чемпионом регулярки? Полуфинал Единой лиги с интригой! LIVE
Пусть ничья будет хотя бы в одной паре?
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 13 мая, в Единой лиге ВТБ продолжаются полуфиналы. ЦСКА уже ведёт в серии с УНИКСом со счётом 3-0. А вот в паре «Локомотив-Кубань» — «Зенит» сохраняется интрига. Сумеет ли команда Андрея Ведищева сравнять счёт, сделав его 2-2? Следите за всеми важными событиями в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате»!
Live Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Запланированный матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
Комментарии