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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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20:00 Мск
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Единая лига ВТБ, Локомотив-Кубань — Зенит: текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча от 13 мая 2025, где смотреть и начало

«Локомотив» сравняется с чемпионом регулярки? Полуфинал Единой лиги с интригой! LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Полуфинал Единой лиги с интригой! LIVE
Комментарии
Пусть ничья будет хотя бы в одной паре?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 13 мая, в Единой лиге ВТБ продолжаются полуфиналы. ЦСКА уже ведёт в серии с УНИКСом со счётом 3-0. А вот в паре «Локомотив-Кубань» — «Зенит» сохраняется интрига. Сумеет ли команда Андрея Ведищева сравнять счёт, сделав его 2-2? Следите за всеми важными событиями в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате»!

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Запланированный матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
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Новости. Баскетбол
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