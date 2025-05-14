Юная звезда, тренер-легенда, мощная фан-база. Но «Парма» всё равно не превзошла ожиданий

Совсем скоро мы узнаем, кому достанутся медали в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ. Четыре лучшие команды на турнире продолжают бороться за право выйти в финал, а вот для всех остальных чемпионат уже подошёл к концу. И это значит, что настала пора подводить итоги года. Этот материал из серии «Чемпионата» будет посвящён команде из баскетбольного сердца России — пермской «Парме». С чем связано непопадание в шестёрку лучших? И почему не получилось превзойти ожидания? Ответы на насущные вопросы — в этой статье.

Общая оценка

Итоги сезона для «Пармы» Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

В сезон-2024/2025 «Парма» входила в обновлённом составе. Несмотря на попадание в топ-5 регулярного чемпионата несколькими месяцами ранее, клуб лишился почти всех ключевых игроков, включая Ричарда Соломона, Айзею Риза, Би Джей Джонсона, Александра Платунова и других. Организации удалось найти им достойную замену: заявку пополнили трое американцев — Ройс Хэмм, Гарретт Нэвелс и Алекс Хэмилтон, а также несколько российских талантов, в том числе Самсон Руженцев и Александр Захаров. Так в Перми сформировался самый молодой ростер на турнире — его средний возраст составлял всего 24,1 года.

Начало сезона выдалось для «Пармы» весьма нестабильным. Руженцев сломал ногу в матче сборной России, Хэмилтон долго вливался в систему тренера Евгения Пашутина, а яркие победы (например, над «Локомотивом») были омрачены поражениями от прямых конкурентов в борьбе за шестёрку лучших. «Парма» зарекомендовала себя как одна из лучших оборонительных команд на турнире, однако испытывала трудности в нападении и демонстрировала непостоянное выступление, особенно в выездных встречах (чего можно ожидать при такой-то домашней поддержке). Положительная динамика в этом вопросе возникла сразу же, как только в строй в середине декабря вернулся Руженцев. Он быстро закрепился в стартовой пятёрке и заметно преобразил атакующую игру «Пармы», но об этом мы ещё поговорим поподробнее.

С начала календарного года «Парма» уверенно держалась в районе шестого-седьмого мест, несмотря на неудачный отрезок в феврале. Тогда в лазарет вновь отправился Руженцев, а вместе с ним и Хэмилтон, который впоследствии покинул команду. В условиях кадровых потерь вся надежда была на перешедшего из «Уралмаша» Стэнли Уиттакера, у которого фактически не было времени на адаптацию. Стэнли не подвёл: в среднем в регулярном сезоне он набирал по 16 очков и семь передач и даже установил рекорд сезона по перехватам (8).

Несмотря на это, с начала марта «Парма» выиграла всего 5 из 11 встреч и вдобавок ко всему потерпела поражение в решающем матче с «Нижним Новгородом», который определял судьбу седьмого места. Обе команды финишировали с балансом 18-26, но пермяки уступили по дополнительным показателям и лишились преимущества домашней площадки в плей-ин. Хотя это не помешало им пройти МБА-МАИ во втором круге и всё же выйти в плей-офф. Однако восьмой номер посева означал, что соперником «Пармы» в 1/4 финала станет «Зенит» с его рекордной победной серией. Команда Пашутина боролась, однако предсказуемо уступила 0-3 и завершила выступления в постсезоне, повторив результат предыдущего сезона. Можно сказать, что исход предсказуемый — «Парма» не превзошла ожиданий, но и не разочаровала.

Что удивило

Самсон Руженцев Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Самсон Руженцев, перешедший в «Парму» на правах аренды из ЦСКА, провёл лучший сезон в своей карьере. В среднем у него достойные 13,2 очка, 3,8 подбора и 2,4 передачи за игру, а ещё он то и дело выдавал эффектные броски, которые попадали в подборки лучших моментов в Единой лиге. Чего только стоил трёхочковый одной рукой в матче с «Уралмашем», который в итоге позволил перевести встречу в овертайм! В общем, Самсон отлично проявил себя — и это несмотря на травмы, из-за которых он принял участие лишь в 30 (из 44) матчах сезона. Когда Руженцев дебютировал за «Парму», ему потребовалось всего 45 минут на адаптацию. После этого он выдал серию из четырёх результативных встреч, в которых в сумме набрал 91 очко.

Вообще, по ходу сезона Руженцев три раза обновил персональный рекорд по очкам — дважды он делал это в матчах со всё тем же «Зенитом», набрав 29 и 32 очка. Произошло это, кстати, уже в апреле, когда Руженцев вернулся в строй после ещё одной травмы. Для Самсона, имеющего на руках контракт с ЦСКА до 2027 года, этот сезон стал большим шагом вперёд. И это при том, что у 23-летнего баскетболиста всё только начинается — он провёл свой 100-й матч в Единой лиге буквально в конце марта. И если «Парме» удастся продлить его аренду, это станет большим заделом на предстоящий сезон.

Что разочаровало

Гарретт Нэвелс Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

В свете последних новостей возникают подозрения, что в «Парме» назревает ещё одна перестройка. На днях стало известно, что Гаррет Нэвелс покинет клуб и вернётся в «Уралмаш». Нэвелс был самым результативным игроком пермского клуба в прошедшем сезоне (15,8 очка), а его 28 очков в матче плей-ин с МБА-МАИ помогли «Парме» пробиться в плей-офф. Он также удостоился поездки на Матч всех звёзд, где стал победителем и рекордсменом конкурса трёхочковых. Если судить по сезону в целом, в Перми Нэвелс выглядел более стабильно и уверенно, нежели в Екатеринбурге, пускай и потерялся в важной серии с «Зенитом». Американец был важным звеном в нападении «Пармы», и в этом плане его отсутствие гарантированно сказалось бы на командной игре — хочется верить, что в организации смогут найти ему полноценную замену.

Лучшая история сезона

Евгений Пашутин Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

29 января Евгений Пашутин стал самым побеждающим тренером в истории Лиги ВТБ. Тогда «Парма» в овертайме обыграла екатеринбургский «Уралмаш» (88:84 ОТ), и та победа стала 229-й в карьере специалиста. Он обошёл Димитриса Итудиса, на счету которого 228 выигранных матчей. К концу сезона Евгений Юрьевич преодолел отметку в 235 побед — и 54 из них пришлись на прошедшие три сезона в «Парме».

В апреле Пашутин также стал первым наставником, который провёл в турнире более 400 встреч. 400-м для специалиста стал первый матч серии плей-офф с «Зенитом». Не стоит забывать, что сейчас тренеру всего 56 лет — и у него впереди ещё не один сезон на самом высоком уровне.

Как стать лучше

«Парма» Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Как и многие другие «молодые» команды в Единой лиге, «Парма» на протяжении сезона испытывала трудности с ротацией. Остро этот вопрос стоял и в матчах с топовыми соперниками в ходе регулярного чемпионата, и особенно в серии с «Зенитом». У «Пармы» была хорошая стартовая пятёрка Нэвелс — Хэмм — Руженцев — Уиттакер — Захаров, однако играть в таком составе все 40 минут, конечно же, невозможно. Поэтому в какой-то момент Пашутину приходилось выпускать на площадку тех самых неопытных запасных, которые делают «Парму» самой молодой командой турнира. Понятно, что качество игры в эти отрезки заметно проседало, и у оппонентов была возможность наверстать упущенное или, наоборот, нарастить отрыв. И раз уж молодёжи только предстоит набраться опыта, а стартовая пятёрка уже понесла одну потерю, в предстоящее межсезонье «Парме» придётся основательно поработать над глубиной скамейки.

Из этой же проблемы вытекают все остальные сложности, с которыми клуб сталкивался по ходу сезона. «Парма» делает большой упор на игру в обороне и имеет репутацию сильной защитной команды. Но, увы, не все игроки в заявке пермяков обладают навыками, чтобы органично вписаться в подобную систему. И как только на площадке происходит ротация, эта система даёт сбой. Для «Пармы» двигать мяч и контролировать собственное нападение — пока задача не из простых. Ошибки при передачах и в выборе броска преследовали коллектив весь год. Вот и получается, что ни на своей, ни на чужой половине площадки игра время от времени совсем не клеится. Отсюда и нестабильность, и упущенные шансы, и неожиданные поражения. Всё это можно оставить в прошлом благодаря грамотному подбору кадров — в «Парме» есть и опытный тренер, и талантливый костяк. Осталось только закрыть имеющиеся пробелы.

Цитата

Евгений Пашутин Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Если описывать сезон-2024/2025 для «Пармы» одной цитатой, то лучше всего подойдёт сказанное Пашутиным после первого поражения в серии с «Зенитом».

«Это плей-офф. Готовились играть в контролируемый баскетбол, потому что «Зенит» хорошо бежит, использует всю ротацию. Где-то 20 минут получалось. Но я думаю, что сегодня нам не удалась немножко ротация со скамейки. Как только она пошла, сразу пошёл такой глубокий провал. У нас много молодых ребят. Сейчас после игры я им сказал, что они должны выходить от защиты и максимально стараться со скамейки помочь. Не уходить в «-20», а помогать. Поэтому сейчас сделаем выводы. «Зенит» — серьёзный коллектив. Для нас на сегодняшний день невозможно играть с ним в открытый баскетбол. Ещё раз повторю: закрыто, от защиты, контроль ритма — в этом случае будем иметь шансы».