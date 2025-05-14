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Единая лига ВТБ, УНИКС — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча от 14 мая 2025, где смотреть и во сколько начало

Сегодня прощаемся с УНИКСом? ЦСКА — в шаге от финала плей-офф Единой лиги. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
ЦСКА — в шаге от финала плей-офф Единой лиги! LIVE
Комментарии
Или казанцы заберут своё наконец?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 14 мая, в Единой лиге ВТБ проходят полуфиналы. В серии «Зенит» — «Локомотив-Кубань» сейчас ничья 2-2, и борьба идёт напряжённая. А ЦСКА уже совсем близко к выходу в финал турнира. Сумеет ли УНИКС дать бой армейцам — следите за этим в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
14 мая 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Запланированный матч УНИКС — ЦСКА будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
Комментарии
Новости. Баскетбол
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