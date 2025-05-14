Сегодня прощаемся с УНИКСом? ЦСКА — в шаге от финала плей-офф Единой лиги. LIVE

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Сегодня, 14 мая, в Единой лиге ВТБ проходят полуфиналы. В серии «Зенит» — «Локомотив-Кубань» сейчас ничья 2-2, и борьба идёт напряжённая. А ЦСКА уже совсем близко к выходу в финал турнира. Сумеет ли УНИКС дать бой армейцам — следите за этим в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».