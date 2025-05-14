Не верили? А они ворвались в полуфинал НБА

Донован Митчелл снова сверлил табло взглядом, в котором читалась усталость и злость. Восемь сезонов в НБА, и снова ни черта — восьмой год подряд без финала конференции. Трибуны «Кливленда» замолчали не потому, что им всё равно, а потому что они просто не верили в этот абсурд. Ещё пару недель назад «Кавальерс» шли по регулярке, как каток: 64 победы, уверенное доминирование и комфортный отрыв в сегодняшнем пятом матче — «+19»! И вот, всё: сезон сдулся, причём отлетели от команды, которой не давали даже постоянного вида на жительство в плей-офф.

«Индиана» — вечные теневые фигуранты больших баскетбольных разговоров. Нет у них ни россыпи титулов, ни тренеров-легенд, ни медийных монстров в составе. Только Халибёртон — парень, которому, кажется, вообще плевать на все эти понты. Он просто выходит и рубится, настолько чётко и хладнокровно, что этого хватает, чтобы «Пэйсерс» второй год подряд топил Восток до финала. В лиге, где всё решают звёзды, «Индиана» берёт своё характером и… системой?

Матч стартовал по учебнику: хозяева давят, Митчелл разрывает защиту — 13 очков в первой четверти, «Кавс» улетают на «+12» даже без единого дальнего — 31:19. Казалось, сейчас будет показательная порка от первого номера Востока, особенно когда разрыв дорос до 19-ти очков. Но вот здесь и проявляется разница между теми, кто выходит побеждать, и теми, кто играет по инерции.

«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» Фото: Jason Miller/Getty Images

«Индиана» даже не подумала дёргаться. Халибёртон включил режим убийцы — второй четверти хватило, чтобы перевернуть игру с ног на голову. Его «трёшки», включая залетевший с логотипа, заставили комментаторов на секунду потерять дар речи. Пять точных попаданий с периметра, 17 очков до большого перерыва — парень просто сжигал паркет. А «Кливленд» в это время разваливался на глазах: Митчелл остыл (3 из 11, 0 из 5 из-за дуги) и превратился в статиста, а его партнёры и вовсе растворились где-то между линиями — 56:52.

После антракта у «Пэйсерс» был секундный сбой — пара быстрых атак от хозяев, тайм-аут Карлайла — и вот уже «Индиана» врубает турборежим. 11-очковый спурт за три минуты, и гости впервые за матч выходят вперёд. У «Кливленда» началась настоящая паника: не только с бросками беда, но и вся организация рассыпалась в ноль. Митчелл снова начал прихрамывать, будто старые болячки решили напомнить о себе в самый неподходящий момент. Он остался на паркете, но чаще просто сбрасывал мяч и исчезал из эпицентра, а его партнёры будто вообще забыли, что значит брать игру на себя.

Финал третьей четверти стал контрольным выстрелом. «Кавальерс» семь минут (!) не могли попасть ни одного броска — худший провал в сезоне. «Индиана» этим воспользовалась до последней секунды: 31:13 за 12 минут, и уже «+9» перед финальным актом. Это была не феерия, а хладнокровное удушение — чётко, без суеты, по-деловому — 85:76.

Тайриз Халибёртон Фото: Jason Miller/Getty Images

В четвёртой четверти у «Кливленда» мелькнул шанс — рывок 10:2, и вот уже разница тает до минимума. Но это был пик — дальше только обрыв. Халибёртон моментально гасит надежду: точная «трёшка», проносы к кольцу, уверенная работа с Сиакамом и бетонная защита. За полторы минуты до финальной сирены Митчелл ещё раз встряхнул трибуны дальним, но тут же — холодный душ: Нембард пробивает «энд-уан» прямо сквозь Гарлэнда. Разрыв снова нарастает. Финальные атаки «Кавальерс» — это нервная суета и сплошные промахи. Вишенка на торте — четыре подряд ошибки с линии штрафных. Символичный итог.

Далее — строго факты. «Индиана» в 10-й раз выходит в финал Востока, и теперь их компания максимально элитна: «Бостон» (23), «Детройт» (11), «Чикаго» (11), «Майами» (10) и теперь — «Пэйсерс». Всего пять команд на Востоке когда-либо дотягивались до этой цифры. Да-да, та самая «Индиана», которой не давали ни малейшего шанса.

Ещё факт: вся «Индиана» реализует 17 штрафных за матч, а Митчелл в одиночку — 15. И всё равно этого мало, чтобы хотя бы дожить до шестого матча. Его личные 35 баллов и девять подборов растворились в пустоте. Мобли добавил 24 и 11, но вся остальная банда «Кавс» просто наблюдала за происходящим. У «Индианы» — совсем другой разговор: Халибёртон кладёт 31 и раздаёт восемь передач, при этом реализует 10 из 15 с игры и шесть «трёшек», Сиакам — 21 и восемь подборов, Нембард — 18 очков. Здесь каждый чётко знает свою роль и не лезет за лишним движением.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Теперь «Пэйсерс» могут спокойно наблюдать за разборками между «Никс» и «Селтикс». У «Нью-Йорка» уже 3-1 в кармане и травмированный Тейтум у соперника, так что шанс увидеть «Никс» в финале конференции впервые с 1999 года — огромен. Но, если честно, плевать. Всё это уже не имеет значения.

Значит только одно: в финале Востока будет «Индиана». Та самая команда, которую вычёркивали заранее, над которой смеялись ещё до плей-офф, которую хоронили из-за отсутствия звёзд, провалов в регулярке и вечного скепсиса экспертов. Но эти парни выжили, прорвались и снова там, где их видеть никто не ожидал. Причём делают это с такой уверенностью, будто именно они тут хозяева. Да — 4:1 в пользу «Индианы». И это не сон.