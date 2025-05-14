Йокич тащил в одиночку, остальные — в ауте. Второй подряд провал «Денвера»

Майкл Портер бросает мимо, будто играет в «слепую баскетбольную рулетку». Джамал Маррей выглядит так, будто впервые увидел мяч, а вокруг — хаос, растерянные лица, и за дугой — тишина, что давит сильнее любой защиты. Только редкие глухие удары кирпичей о кольцо напоминают: «Денвер» ещё жив. Но в какой-то момент становится ясно: команда просто разваливается у всех на глазах, включая того единственного, кто держит удар.

Никола Йокич снова берёт всё на себя, как и положено человеку, привыкшему вытаскивать решающие матчи. Он один — как остров здравого смысла в океане паники: броски — в цель, движения — выверены, решения — моментальны. Он играет так, будто уже видел этот фильм и точно знает, чем он закончится, если снова отдать концовку. Но даже его роскошные 44 очка и 15 подборов — всего лишь капля против бездны дезорганизации.

Поначалу всё шло не так уж плохо: третья четверть осталась за дуэтом Йокич — Маррей и к середине второй половины гости уже комфортно вели. Но вместо того чтобы добить противника, «Наггетс» привычно ушли в какую-то свою тёмную зону, где теряются матчи и сыплются мечты о титуле. Семь минут без единого попадания с игры — даже с Йокичем на площадке. Этого хватило «Оклахоме», чтобы включить режим убийцы: всё, что строилось потом и кровью, развалилось за пару владений.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» Фото: Joshua Gateley/Getty Images

На сцену вылетает Лу Дорт — тот самый парень, который в прошлой игре провёл концовку на скамейке. Теперь же он выдал три подряд точнейших выстрела из-за дуги, включив сирену для «Оклахомы»: начинается охота на «Денвер». Дальше дело техники — Джейлен Уильямс хладнокровно кладёт «трёху» за 79 секунд до сирены, Шей Гилджес-Александр вгоняет из-за дуги, и у «Наггетс» не остаётся даже иллюзии надежды.

На фоне этого Йокич смотрится как герой трагедии. Он тащит буквально всё: забивает через любого, кто осмелится встать на пути «Тандер». Вот бросок с отклонением через Холмгрена, вот проход с мяча по всей дуге и какой-то невозможный подбор самому себе. Никола делает невозможное — и всё в молоко. В то время как его партнёры продолжают мазать всё подряд, а Портер заряжает кирпичи даже мимо дужки — его броски летят прямиком в зону отчаяния. По сути, «Денвер» играет вчетвером, а в таком составе против первой команды Запада ловить нечего.

Но дело не просто в неудачной четверти — это уже диагноз. Второй матч подряд «Наггетс» сливают концовку, схемы не работают, замены Адельмана — вхолостую, и тренер упрямо держит провалившихся на паркете. У «Оклахомы» же каждый раз находится новый герой — то Уильямс, то Дорт, то ещё кто-нибудь — и забирает момент себе. Всё просто: когда у тебя один сверхчеловек, а команда — статисты, побеждает тот, у кого система сильнее.

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Не сказать, что у «Денвера» не было шансов, — были, и весьма реальные. Все, кто хоть раз смотрел на эту команду в плей-офф, знают: при счёте 2-2 Йокич с компанией обычно взрывают на полную. До этого матча у них был идеальный баланс — 6-0 в таких ситуациях. Но статистика — это просто цифры, если твои лидеры не способны забить даже из-под кольца.

Теперь серия снова переезжает в Колорадо. Шестой матч — на родном паркете. Теоретически шансы есть. На бумаге — всё ещё можно отыграться. Но, глядя на то, как Йокич тащит в одиночку и как остальные просто существуют рядом, вопрос уже не про цифры на табло. Вопрос: сколько ещё таких героических игр Никола сможет выдавать, прежде чем просто сгорит? Итог на табло: «Оклахома-Сити» забирает пятую — 112:105 — и впервые в серии выходит вперёд — 3-2.