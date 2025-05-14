НБА уже гуглит Егора Дёмина. Так чего ждут от российского таланта?

На драфт-комбайне всегда хватает зрелищ: тут и самодовольные звёзды, и ребята, уверенные, что уже схватили удачу за хвост, и те, кто за пару дней выдаёт баскетбольный перформанс жизни, чтобы тут же кануть в небытие. Но иногда встречаются и другие истории. В Чикаго появился разыгрывающий, который не размахивал руками и не требовал к себе внимания, а всё равно оказался в эпицентре обсуждений. И дело здесь не только в графе «место рождения: Россия».

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Егор Дёмин не шумел, он просто вышел и заставил пересмотреть конспекты даже самых прожжённых скаутов — а заодно, возможно, и порядок в мок-драфтах. Если вы вдруг не следили: сезон-2024/2025 он провёл за университет Бригама Янга (BYU) в NCAA. Там его путь был ярким, пусть и не без вопросов, особенно по атаке. Но достаточно было взглянуть на сухие цифры последних замеров: рост — 203,8 см без обуви, вес — 90,3 кг, размах рук — 208,9, вертикалка — 268. Такие данные могли бы украсить анкету любого топ-проспекта, а у Дёмина они сочетаются с координацией, которой позавидует и форвард. Это не обычный высокий парень — это пойнт-гард с размерами лёгкого форварда и подвижностью, которой редко обладают игроки с такими габаритами.

Для сравнения: Дёмин оказался выше даже Купера Флэгга — главного фаворита в борьбе за первый пик драфта. Этого хватило, чтобы соцсети и форумы взорвались: сначала его начали называть «почти разыгрывающий почти под два метра десять», а потом и вовсе — «гигант с мячом». И если лозунги из интернета быстро забываются, то интерес к Егору только подогревается. Сейчас у каждого, кто варится в НБА, к Дёмину есть свои вопросы. И главный — по броску.

Прошлый сезон в BYU показал: стабильность в атаке — пока не его конёк. То не хватало уверенности, то сбивался ритм. Однако самое интересное — не что он говорит о своих слабостях, а как он это делает. «Думаю, многие не ждут от меня точных бросков — ведь в этом сезоне моя игра в атаке была далека от идеала. Но я обязательно докажу скептикам, что они ошибаются, и забью немало мячей», — заявил Дёмин перед комбайном. Никаких оправданий. Просто факт: человек пашет ежедневно, оттачивая бросок сотнями повторений. Без понтов. Без лишних слов.

Бросковая тренировка Дёмина на драфт-комбайне НБА

Скауты и тренеры — ребята прямолинейные: им важна не болтовня, а что ты реально творишь на паркете. И вот тут у Дёмина есть фора. Он не какой-то раздающий передачи — он один из лучших плеймейкеров этого драфта. Видение игры? Космос. Чувство момента и умение отдать пас туда, где появится партнёр, а не просто туда, где тот уже стоит, — соперников по этому уровню можно по пальцам пересчитать. Вот почему по отношению к нему такой ажиотаж. Даже нестабильный бросок не остужает интерес. Один из скаутов вообще рубанул топорно (и это сравнение в итоге стало популярным): «В худшем случае он — Джош Гидди с лучшей атлетикой. Передачи — на элите. Однако сможет ли стабильно набирать очки — вот в чём вопрос». Для кого-то такое сравнение обидно, но если твоя самая плохая версия — это Джош Гидди, то ты уже красавчик.

Сейчас не меньше значения имеют и собеседования. НБА-команды копают в психологии не меньше, чем в технике броска. И здесь на первый план выходит семейная история Дёмина. Его отец прямо сказал «Чемпионату»: «Мы до конца не знаем, что влияет на мнения и ориентиры [скаутов и тренеров], но думаю, что относительно броска мнения скаутов улучшатся. Что касается личных собеседований, уверен, Егор покажет себя хорошо. Даже неожиданно для многих. Всё идёт по плану, Егор работает». Эта уверенность — не показуха, а результат реальной работы.

Пока никто не скажет наверняка, каким пиком уйдёт Дёмин, однако тенденция на драфтовых биржах уже говорит громче любых слухов: CBS Sports видит его на 10-м месте, ESPN ставит на 12-е, Yahoo Sports — на 14-е, USA Today — на 15-е, Sports Illustrated — на 17-е, The Athletic — на 18-е. Разброс немалый, но главное — Егор стабильно в лотерейной тусовке. Всё, что осталось — доказать, что он не случайно там оказался. Дальше — индивидуальные воркауты в клубах и, возможно, несколько «секретных» просмотров. Если покажет себя так же уверенно, как на первых днях комбайна в Чикаго, то возвращение в топ-10 будет не сенсацией, а логичным продолжением.

Егор Дёмин, драфт-комба НБА — 2025 Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

В этом году Дёмин стал не одним из многих участников драфта — он выделился из общей массы. И дело не в российском паспорте. И не в NCAA. Вся фишка в уникальном сочетании скиллов, которые в сегодняшней НБА на вес золота. Лиге нужны универсальные защитники, которые и передачу раздадут, и на фланге закроют, и мяч в концовке не потеряют, и пространство создадут без банальных пик-н-роллов. Егор как раз из этой редкой породы.

На комбайне иногда хватает пары метких бросков, одного крутого собеседования или идеальных антропометрических данных, чтобы резко изменить своё будущее. У Дёмина может совпасть всё. Он не стал героем хайпа на пустом месте — просто оказался тем самым парнем, которого в этом году реально стоит держать в поле зрения.

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