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Плей-офф НБА — 2025, Бостон Селтикс — Нью-Йорк Никс, 127:102: результат матча от 15 мая, счёт в серии 3-2 в пользу Нью-Йорка

Кровь на лице — как на табло. «Бостон» уничтожил «Нью-Йорк» без сожаления
Артемий Берстенев
«Бостон» уничтожил «Нью-Йорк» без сожаления
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И сократил отставание в серии. Без Джейсона Тейтума.

Начнём с локтя. Джош Харт получил в лицо в борьбе за мяч — и отправился на скамейку с кровавым лицом. Символично: игра только стартовала, а «Никс» уже выглядели так, будто им хватило. В этом матче их били не только по лицу, но и по самолюбию. Приехали в Бостон, чтобы закрыть серию, а уехали с таким поражением, которое не спишешь на «не наш день». Слишком много деталей в этом разгроме кричали: тут что-то куда серьёзнее.

Травма Джоша Харта

Травма Джоша Харта

Фото: Кадры из трансляции

Проблема даже не в ошибках — хуже: никто не реагировал. Ни игроки, ни тренеры. У «Бостона» всё иначе. Без Тейтума команда стала только злее и свободнее: никаких схем, только голод. Браун получил и мяч, и свободу — воспользовался по максимуму. Корнету дали шанс, и он не подкачал. Но до этого мы ещё дойдём.

Первую половину команды бодались на равных, плей-офф как он есть: Уайт разогрелся с дуги, Браун дирижировал нападением, Корнет с ходу выдал блок и забил. У «Никс» Брансон делал всё, что мог: проходы, броски, организация. Иногда — удачно. На большой перерыв ушли при равном счёте — 59:59. Но после паузы стало ясно: одни готовы умереть за победу, другие просто ждут, когда их кто-то спасёт. У «Бостона» спасателей не было — там вышли на бой все.

Браун вгрызался в каждый мяч, прессинговал по всей площадке, не избегал контакта и цеплялся за защиту так, будто его жизнь от этого зависела. Корнет за одную только третью четверть устроил «Никс» персональный блок-пати: шлёпал сверху, собирал подборы и доводил до ступора их «больших». Пять блоков за четверть! В «краске», которую «Никс» считали своим личным пространством, Корнет просто повесил замок: вход только по пропускам.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Джо Маззулла наконец-то сделал то, о чём ему давно шептал весь Бостон: перестал насильно впихивать Порзингиса, который сейчас больше тормозит, чем помогает — и дышать не может, как сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. Корнет выдал всё, что нужно: движение, вертикаль, плотность в защите.

А Браун, словно почувствовав вкус полной свободы без Тейтума, выдал свой лучший матч серии: 26 очков и 12 передач — личный рекорд по ассистам в плей-офф. Он тащил всё: мяч, темп, защиту. Уайт зарядил 34 очка, Притчард насыпал пять «трёшек», Хорфорд снова был в деле, Хаузер вернулся и включился — у «Селтикс» матч шёл как по нотам.

А у «Никс» всё выглядело не просто уставшим — мёртвым. Брансон слишком рано нахватал шестой фол и вылетел ещё до концовки. Карл-Энтони Таунс снова попал в капкан быстрых фолов. У Харта — рассечение. У скамейки — тишина и пустота.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но дело даже не в цифрах и не в скучной статистике. Главное — это ощущение. «Никс» не играли, не сражались, не грызлись за шанс. Они просто стояли и терпели. Когда разрыв в счёте уполз за 10, 15, 20 — на лицах не было ни ярости, ни страха, ни попытки зацепиться. Только пустые взгляды. Иногда Брансон заигрывал с местной публикой. Ни рывков, ни истерики, ни эмоций. Вот это и было по-настоящему страшно.

Потенциально седьмой матч — худший вариант для «Нью-Йорка». Не потому что они не способны выиграть решающую игру. А потому что психологическая инициатива в таком случае будет не у них — они сами подарили «Бостону» уверенность и наглость. Пятая игра — тот случай, когда поражение весит вдвое больше обычного. Впереди — домашний матч на «Мэдисон Сквер Гарден», где «Нью-Йорк» может закрыть серию. Итог на табло — 127:102. 3-2.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Уайт - 34, Браун - 26, Притчард - 17, Холидэй - 14, Хорфорд - 12, Корнет - 10, Хозер - 6, Кета - 4, Дэвисон - 3, Порзингис - 1, Крэйг, Тиллман, Уолш, Шейерман
Нью-Йорк Никс: Харт - 24, Брансон - 22, Таунс - 19, Макбрайд - 11, Бриджес - 9, Робинсон - 8, Ануноби - 6, Дадье - 2, Шамет - 1, Пэйн, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Хукпорти
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