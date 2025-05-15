Конец эры «Голден Стэйт»? «Миннесота» — очередной полуфиналист плей-офф НБА

Когда Джулиус Рэндл в очередной раз продавил под кольцом и набрал свои чересчур лёгкие два очка — настолько лёгкие, что в плей-офф за это обычно дисквалифицируют, скамейка «Уорриорз» даже не моргнула. Никто не метнулся к судьям, не заорал, не стал выпрашивать тайм-аут. Лица на лавке? Не злость, не паника — просто усталость, как у людей, которые уже знают окончательный приговор. В этот момент стало кристально ясно: никакого чуда, никакого «последнего танца», никакой волшебной сказки от этой версии «Голден Стэйт» не будет. Всё умерло не здесь и не сейчас — просто теперь это стало официально.

«Миннесота» мчала, как будто играла за свою жизнь, метко стреляла, двигалась быстрее, и выглядела голоднее, чем соперник. Стартовый темп — бешеный, но адаптировалась только одна команда. «Уорриорз» честно пытались гонять мяч без травмированного Стефа Карри, но каждый их промах только подчёркивал разницу в классе. В первой четверти всё ещё держалось на Куминге (не верится, что я это пишу) — девять очков, и на этом его матч, в общем-то, закончился. Подзиемски пару раз выстрелил из-за дуги, однако всё это не спасало: вспышки индивидуализма вместо командной атаки не то, на чём строится великое.

А у «Миннесоты» — всё по-другому. Там была видна структура, был план, были акценты — то, что отличает будущих чемпионов. Если Эдвардс не лезет под кольцо, то обязательно найдёт пас на слабую сторону. Если Рэндл получает мяч на дуге, он уже знает, где будет разрез в «краску». Всем этим как по нотам дирижировал престарелый Майк Конли, который стабильно втыкал важнейшие броски, стоило «Уорриорз» хоть чуть-чуть нагнать. Только разница сокращалась до трёх-четырёх очков — дуэт Конли — Рэндл сразу возвращал всё на круги своя.

Энтони Эдвардс провёл матч, как взрослый — без лишнего шума, но с настоящим контролем. Его цифры не для отдельных заголовков: 22 очка, 12 передач, семь подборов, три блока. Однако куда важнее то, что он держал игру за горло. Не лез в тупик изоляций, не торопился геройствовать, а резал защиту пасами, находил своих под кольцом, разыгрывал с холодной головой. Эдвардс стал вторым самым молодым атакующим защитником в истории с 1000 очками в плей-офф — первым был Коби. Без лишней драмы понятно: пацан превращается в лидера. Если уже не превратился.

Бадди Хилд и Энтони Эдвардс Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

Рэндл вышел на паркет с уверенностью старшего брата: выбирал идеальные позиции, лез под кольцо, отдавал нужный пас. С того момента, как он встал в строй «Миннесоты», Крис Финч не дал ни единого повода усомниться в трансфере. И вот сейчас это доверие окупается по полной: 29 очков, восемь подборов, пять передач, минимум мусорных бросков — и постоянная угроза для любого, кто встал на пути. В трудные минуты «Миннесота» просто давала мяч Рэндлу — и получала результат. Влияние на игру, которое невозможно просчитать.

У «Уорриорз» тоже были свои всплески. Подзиемски внезапно вышел главным оружием: 28 очков, 11 из 19 с игры, четыре из шести из-за дуги. Он не тушевался, брал на себя, двигал мяч — смотрелся достойно. Муди тоже ожил в четвёртой четверти, когда команда цеплялась за спасение. Был миг — семь минут до конца, «-9» на табло, вроде бы надежда ещё теплится. Но — «трёха» от Эдвардса, перехват и быстрый отрыв от Макдэниелса. Всё, занавес. Ни эмоций, ни воли, ни сил. Только финальный спурт «Миннесоты» — а «Уорриорз» отправляются в затяжной отпуск.

Куминга стал тем самым слабым звеном: 26 очков с 23 бросков, 0 передач, потерянный ритм и ощущение, что его роль в атаке потерялась где-то между тайм-аутами. Теперь он выходит на рынок как ограниченно свободный агент — и у «Голден Стэйт» главный вопрос лета: стоит ли заливать в него девятизначные суммы? Или проще махнуть рукой и найти обмен на свежий воздух?

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Джимми Батлер, который когда-то грозился набрасывать по 40 «по желанию», снова остался без желания — 17 очков в игре, где от него ждали фейерверка. При ветеранах в составе и травмированном Карри именно Батлер должен был стать акцентом, но остался лишь сноской в протоколе.

Ну вот и всё. Сезон для «Голден Стэйт» закончен: 48-34, проход сквозь плей-ин и бодрая серия с «Хьюстоном», где команда ещё выглядела бойцом. Однако главный сюжет весны — как они обыграли «Миннесоту» в стартовой игре и тут же потеряли Карри из-за травмы. Без него — ни одной победы в четырёх матчах. Ни по делу, ни по настрою.

А «Миннесота» теперь ждёт финала конференции. Время на отдых, восстановление и настройку — ведь впереди или «Оклахома», или «Денвер», и здесь уже нужен совершенно другой уровень. Но если Рэндл продолжит гнуть свою линию, а Эдвардс добавит к ассистам ещё пару матчей с прожаркой, потолок этой команды придётся обсуждать на другом языке. Итог серии: 4-1, и «Тимбервулвз» идут дальше.