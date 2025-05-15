Скауты НБА в восторге от россиянина! В 19 лет Егор Дёмин уже мыслит как ветеран

Давайте представим. На одном из детских утренников в московской школе учительница спросила: «Кем хочешь стать, когда вырастешь?» Одни мечтали о звёздах, другие — о стартапах, кто-то грезил о шахматных коронах. А Егор Дёмин, не моргнув глазом, наверняка выдал: «Я буду в НБА». Реальность. Прошли годы — теперь уже не учителя, а скауты лучшей баскетбольной лиги мира ловят каждое его слово и следят за каждым движением на паркете. Его момент уже на пороге.

ссылке или кликнув по блоку снизу. Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя поили кликнув по блоку снизу.

Отыграв всего один сезон за университет Бригама Янга (BYU) в NCAA, Дёмин уходит в профессионалы. Его средние цифры не кричат с табло, но дело не в них: 19-летний защитник из России за этот короткий срок взял от студенческого баскетбола максимум. То, на что другим нужны годы, он собрал за 12 месяцев. Теперь Егор готов к взрослой игре как физически, так и умственно и психологически.

Юта превратилась для него из временной остановки в место, где всё наконец обрело смысл. Программа BYU под руководством Кевина Янга — бывшего тренера НБА — оказалась для Дёмина настоящей кузницей. Его не прельщали виды и кампусы — он пришёл за системой, за подходом. Янг не ограничивался тактическими указаниями на игру — он учил мыслить как профессионал НБА. Это прокачало Егора на площадке и помогло глубже разобраться в себе. Такой базис в мире большого баскетбола на вес золота.

На драфт-комбайне в Чикаго, где сбываются (или рушатся) мечты будущих звёзд лиги, Егор Дёмин держит планку, которую сам для себя задал. Его бросковая программа — это не набор сухих цифр: 14 из 30 – с дриблингом, 17 из 25 – с места, уверенные серии на движение и баланс, 80% с линии — именно та надёжность, которую от него ожидают. Эти результаты немного развеяли сомнения, появившиеся после нестабильного сезона в BYU, где были и травмы, и не самый лучший процент реализации.

Бросковая тренировка Дёмина на драфт-комбайне НБА

Но сегодня для Дёмина важнее не как летит мяч, а как его считывают клубы. Он уже успел пообщаться с «Атлантой», «Оклахомой», «Вашингтоном», «Бруклином» и «Сакраменто», впереди новые интервью и воркауты. На этих встречах он не пытается понравиться, не строит из себя товар — он доказывает, почему его игра стоит того, чтобы на неё поставить. Разговор не только о том, как он атакует, но и о том, как он мыслит: теперь для него не каждый свободный бросок — хороший. Он читает ситуацию, оценивает момент, ритм, уместность — детали, которые отделяют просто талантливого парня от того, кто готов брать на себя большую ответственность.

Такая взрослость — редкий гость в мыслях 19-летних, и именно это держит интерес к Дёмину на уровне топ-14 драфта, несмотря на все перепады сезона. В его игре ценится не количество очков, а умение видеть площадку насквозь. Он отдаёт передачи не в уже открытую точку, а туда, где партнёр появится через мгновение. Читать эпизоды наперёд — скилл, который дан не каждому юному таланту. Его иногда сравнивают с Лукой Дончичем — не только за рост и классный пас. Это скорее попытка найти аналогию, чем признание сходства. Сам Дёмин отмахивается: «Лука — это Лука, я — это я. Я не копирую, я собираю детали и строю свою игру».

В этом и есть мудрость: быть собой, а не чьей-то тенью. В НБА не нужны клоны звёзд (Тейтум, привет) — клубы охотятся за уникальностью, особенно в тех, кто только начинает раскрываться. Дёмин не самый прыгучий, не самый меткий, не топ-скорер. Но он один из редких баскетболистов, кто уже сейчас понимает, как функционирует игра, кто мыслит не о ярком сольнике, а о командной «химии». Его спокойствие и рабочий настрой не маска для публики. Это часть его ДНК.

Для Дёмина Юта — место, где он обрёл внутреннее равновесие. В интервью он постоянно подчёркивает, что суть не ограничивается одним баскетболом. Он говорит о людях, о комьюнити, о том самом покое, который редко встречается в жизни молодых профи. Более того, Егор честно признаётся: после карьеры хотел бы осесть в Юте, где-нибудь в горах, по соседству с Трэвисом Хансеном — бывшим игроком BYU, НБА, московского «Динамо» и подмосковных «Химок». Слова, которые слышишь не от каждого студента-спортсмена, привыкшего жить между контрактами и пересадками. Но Дёмин не привык фильтровать мысли — и за эту откровенность его ценят не меньше, чем за результативные передачи.

Сезон в NCAA не принёс ему громких титулов. Однако дал гораздо больше: чёткое направление, осознанность, понимание, куда и зачем двигаться дальше. Поэтому время, проведённое им в BYU, стало для него не формальной строкой в резюме, а настоящим стартом новой главы. Да, впереди новые города, площадки и вызовы. Но именно в Юте он сделал тот самый взрослый шаг, который приближает мечту московского школьника к реальности.

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