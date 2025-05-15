Почему российская баскетболистка осталась вне женской НБА? Есть несколько причин

Когда в новостях мелькает очередная строка об отчислении, обычно это проходит мимо — сухая формулировка, будто зачёркнутое имя в Excel. Но иногда за этим скучным абзацем скрывается куда больше, чем просто борьба за место в составе. Вот и Мария Клюндикова, которую болельщики знают под фамилией Вадеева, снова прощается с WNBA — на этот раз по решению «Лос-Анджелес Спаркс».

Ростер «Спаркс» на 2025 год был забит под завязку ещё до старта сборов. 10 гарантированных контрактов — от матёрых ветеранов до свежих драфтовых звёздочек — оставили тренерам ровно 0 пространства для манёвра. Передняя линия? Тут и Дирика Хэмби, и Азурей Стивенс, и Рики Джексон, и возвращающаяся Кэмерон Бринк. Конкуренция плотнее, чем в подземке в час пик, а каждая минута на паркете — на вес золота. В такой ситуации даже «второй эшелон» грызётся за каждую возможность, и любая новая фигура должна заходить без сучка без задоринки — иначе до свидания.

Но тут вопрос не только в численности. «Спаркс» с наступлением межсезонья вообще решили сыграть ва-банк и перетрясти всё до основания. Громкий приход Келси Плам, сложные многоходовки с обменами, ставка на молодых и амбициозных — всё это настоящая перезагрузка. В такой расстановке Клюндикова, несмотря на опыт и отличное знание кухни клуба, вдруг оказалась в списке тех, с кем проще не связываться. Не потому, что слаба, а потому, что строить будущее решили на других. Есть ещё один нюанс — жёсткие ограничения по заявке. Лига разрастается, появляются новые команды, за свободных агентов идёт настоящая охота, и каждое место в ростере стало на вес биткоина.

И тут не стоит сбрасывать со счетов смену тренерского руля. Линн Робертс, только что заступившая на пост главного, прославилась своей любовью к подвижным, универсальным «большим». Её команды в NCAA летели вперёд, форварды бодро разыгрывали мяч на дуге, а центровые спокойно чувствовали себя на периметре. Это уже дань новым веяниям WNBA, где «большие» должны уметь всё, включая «трёшки» и быстрый пас. Клюндикова — человек совсем другой баскетбольной эпохи: королева «краски», мастер подбора и игры спиной к кольцу. Да, такие навыки по-прежнему в цене, однако под философию Робертс они подходят, как квадрат к кругу. Тренер уважительно отзывалась о россиянке, но в большом спорте уважение — не валюта.

Мария Клюндикова (справа) Фото: Getty Images

Ну и финальный аккорд — деньги. Потолок зарплат никто не отменял, и клубам постоянно приходится лавировать между качеством и бюджетом. Когда на одно место претендуют игроки с похожими возможностями, чаще выживает тот, чей контракт проще вписать в финансовую схему. Клюндикова, только что вернувшаяся из Европы, не была в списке must-have. Иногда всё решает обычная арифметика, даже если она — не главный аргумент.

Теперь — к будущему. Самый очевидный сценарий: возвращение в родной российский клубный баскетбол — УГМК. Там, где её имя не нуждается в представлении, где она снова стала чемпионкой и доказала всё результатом, а не словами. В лиге, где статус звезды — не вопрос, а константа. Правда, есть и обратная сторона медали: уровень хайпа, конкуренции и мирового интереса в российском чемпионате всё ещё далёк от WNBA и Евролиги.

Вариант номер два — остаться в WNBA, но сменить прописку. С такими карьерными 50,6% с игры Клюндикову сложно игнорировать, и, если где-то вдруг случится кадровый голод на позиции центровой — будь то травмы или дыры в ротации — её фамилия вполне может снова всплыть на радарах генеральных менеджеров. Однако это не автоматический билет: летом рынок свободных агентов превращается в битву без правил, и конкуренция там лютая.

Европейские клубы — пожалуй, даже более лакомый кусочек. Турецкие и испанские гранды щедро вкладываются в женский баскетбол, не жалеют ресурсов ради титулов и точно знают, как создать топовые условия для игроков с опытом WNBA. Клюндикова, уже бравшая Евролигу с курским «Динамо» в 2017-м, легко впишется обратно в этот мир. Там она своя — и по стилю, и по уровню.

Азиатские лиги — опция, о которой говорят не так часто, но она вполне реальна. Особенно китайская WCBA, где любят габаритных и опытных европейцев. Здесь ставка на результат и физическую мощь, а не на красивые комбинации. Уровень турнира, конечно, попроще, зато зарплаты — куда как солиднее. Для тех, кому важно сочетать приличную игровую нагрузку с хорошими деньгами — вполне рабочий вариант. Вопрос только, захочет ли Клюндикова идти по такому маршруту.

Сама она уж точно не планирует тихо исчезнуть из баскетбольных радаров. Зачем? В 26 лет для центровой всё только начинается: цифры приличные, имя на слуху, профиль понятен любому скауту. Вопрос лишь в том, рискнёт ли какая-нибудь команда вписать в свою систему «олдскульного большого», когда мода везде на универсалов. А тем временем не стоит забывать: в женской НБА теперь есть новая российская баскетболистка. Анастасия Косу, всего 20 лет, только что задрафтована «Миннесотой Линкс». Её путь только начинается, и следить за ним будет не менее интересно. А Клюндикова? Она ещё не сказала последнего слова — просто решила поменять маршрут.