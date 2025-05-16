Подвели травмы и легионеры. «Нижний Новгород» должен был попадать в топ-6

Совсем скоро мы узнаем, кому достанутся медали в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ. И это значит, что настала пора подводить итоги года. Этот материал из серии «Чемпионата» будет посвящён команде, которая пошумела на старте сезона — «Нижнему Новгороду». Почему не удалось закрепиться в шестёрке сильнейших? И как со своей задачей справился тренер-дебютант? Ответы на насущные вопросы — в этой статье.

Общая оценка

Для «Нижнего Новгорода» сезон-2024/2025 был ознаменован сменой главного тренера. После 13 лет, суммарно проведённых в команде, свой пост оставил Зоран Лукич, а его место в итоге занял Сергей Козин — молодой специалист, бывший ассистентом в «Пари НН» ещё с 2013 года. Вместе с тем в межсезонье состав нижегородского клуба покинули сразу 10 баскетболистов. Но и на трансферном рынке была проделана серьёзная работа: к «Нижнему» присоединились таланты в лице Зака Наталла, Обри Доукинса, Александра Хоменко и других. Так, на старте сезона обновлённый «Пари НН» стал настоящей сенсацией, одержав в первый месяц регулярного чемпионата шесть побед (в том числе над ЦСКА) в восьми матчах. После такого уверенного начала команда даже поднялась на четвёртую строчку в таблице, обойдя УНИКС и пошатнув привычное положение дел.

За игрой нижегородцев было очень приятно наблюдать. У них было разнообразное нападение с классным движением мяча, высокой точностью попаданий и обилием трёхочковых. На своей половине — и особенно на периметре — подопечные Козина смотрелись не менее уверенно, не позволяя даже топовым соперникам свободно набирать очки. Глубина состава помогала поддерживать высокое качество игры на протяжении всего матча. «Нижний Новгород» заслуженно считался сложным оппонентом, и это неоднократно отмечали тренеры команд из топ-4.

Однако период с декабря по январь получился для «Пари НН» крайне тяжёлым. Из-за травм команде приходилось играть сокращённым составом, да ещё и в условиях напряжённого календаря, где выездные матчи шли подряд на протяжении целого месяца. Результаты клуба ухудшились, как и турнирное положение. Потом начала страдать заявка. Ушёл Доукинс, через неделю с травмой выбыл Дмитрий Хвостов. Через месяц ушёл Наталл. Вскоре после — травмированный Кейси Шеперд. Пришёл Матиц Ребец, но задержался всего на два месяца. В аренду был взят Игорь Вольхин — под конец сезона и он выбыл с серьёзной травмой. В общем, уже к февралю от того «Нижнего», который мы наблюдали в начале сезона, мало что осталось. Тем не менее даже в таком виде ему удалось одолеть «Парму» в борьбе за седьмое место, а потом и за выход в плей-офф. В четвертьфинале «Пари НН» ждал грозный ЦСКА. Подопечные Козина боролись, то и дело приближались к сопернику, однако допускали слишком много ошибок и в итоге проиграли 0-3 в серии.

Очень жаль, что во второй половине сезона команду настигла такая полоса неудач. Ведь ещё в сентябре у «Нижнего» было всё, чтобы закрепиться в топ-6 и навязать борьбу в плей-офф. Увы!

Что удивило

Александр Чадов Фото: БК «Пари НН»

Если вычеркнуть Зака Наталла, отыгравшего всего 13 матчей Алекса Хэмилтона и Неманью Джуришича, то самыми эффективными игроками «Пари НН» в этом сезоне стали два россиянина. Это пришедший из МБА-МАИ Александр Хоменко (26 лет) и воспитанник нижегородского баскетбола Александр Чадов (23). Для обоих этот сезон стал лучшим в карьере: Хоменко быстро закрепился в стартовой пятёрке и стал важной частью системы тренера Козина, набирая 8,8 очка при 3,5 подбора, 3,3 передачи и 1,1 перехвата. Запомнились его первый в карьере дабл-дабл (18 очков и 12 подборов против «Самары»), а также 26 очков против ЦСКА — команды, где начинался профессиональный путь Александра.

Чадов зарекомендовал себя как надёжный «большой», который уже готов играть на высочайшем уровне. Именно он стал одним из лидеров нападения в «Пари НН» после отъезда Наталла наряду с Неманьей Джуришичем. Александр несколько раз включался в символическую пятёрку тура в Единой лиге и в среднем набирал 9,0 очка при 4,6 подбора и 1,4 передачи. В целом такой прогресс молодых российских игроков очень радует. В этом году «Нижний Новгород» частично сменил курс и сделал больший упор на иностранцев, но именно отечественные баскетболисты в итоге решили исход сезона.

Что разочаровало

Зак Наталл Фото: БК «Пари НН»

Конечно, самой неприятной оказалась ситуация с уходом Зака Наталла. На момент расторжения контракта он был вторым самым результативным игроком турнира (17,2 очка), а также безусловным лидером и первой опцией нападения «Нижнего Новгорода». Наталл принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги, а немногим после выяснилось, что он уезжает в Китай, откуда получил очень заманчивое предложение. В руководстве клуба рассказывали, что с игроком были проведены «воспитательные беседы», однако всё безрезультатно — сильное желание уехать взяло верх. Да, такие перемены позволили другим игрокам «Пари НН» блеснуть в нападении. Но на важном отрезке сезона команде пришлось перестраиваться и заново привыкать к игре в отсутствие одного из лидеров. Хотя в организации считают, что, если бы Наталл остался, дела обстояли бы куда хуже. Вот что сказал по этому поводу президент Сергей Панов.

«Уход Зака был ожидаемым на протяжении какого-то времени. Наверное, было бы хуже для команды, если бы мы его оставили, потому что сознание Наталла было завёрнуто на то, чтобы уйти. Если телом он был с нами, то головой и ментально — уже нет. Я считаю, что мы выиграли от его ухода. Конечно, если бы он остался в том сознании, в котором был в начале сезона — это один Зак, но, когда у него уже поменялось сознание и он хотел уехать, это было лучшим решением. Ему поступило серьёзное предложение, и он очень хотел уехать, потому что там совсем другие условия. Зак отдал все свои деньги, чтобы уехать. Я не знаю, сколько ему предложили, но своё желание он осуществил».

Да, Наталл был не единственным легионером, покинувшим «Пари НН». И Доукинс — это ещё ладно. Не менее неприятной получилась история с Матицем Ребецем. Вокруг его перехода возник определённый ажиотаж: всё-таки чемпион Европы, тиммейт Луки Дончича по сборной Словении. Приходил Ребец на замену Шеперду, но в итоге как-то не вписался в игру «Нижнего», да ещё и, по слухам, имел натянутые отношения с тренером Козиным. В итоге он провёл в команде всего два месяца, а затем уехал восвояси. В этой ситуации также не обошлось без категоричного высказывания Сергея Панова.

«Когда мы подписывали Ребеца, у нас была острая необходимость в разыгрывающем, на тот момент сразу несколько наших игроков было травмировано. В начале сотрудничества Ребец нам помог, однако потом что-то пошло не так. Пропало его желание играть и тренироваться, поэтому, согласно решению тренерского штаба, мы расторгли контракт. Говорят, что, когда удаляешь нездоровую часть организма, весь организм в итоге оздоравливается, что и показала наша команда, хорошо сыграв без Ребеца».

Лучшая история сезона

Обри Доукинс в матче с ЦСКА Фото: БК «Пари НН»

Помимо выхода в плей-офф, самым ярким событием сезона для «Пари НН», пожалуй, была победа над ЦСКА (77:75), состоявшаяся 5 октября 2024 года. Это был 5-й тур регулярного чемпионата, действующие чемпионы на тот момент имели серию из четырёх уверенных побед, а «Нижний» обидно проиграл «Уралмашу» тремя днями ранее. Встреча проходила в «Нагорном», и уже к большому перерыву от хозяев никто не ждал чуда — преимущество красно-синих достигало отметки в 12 очков. Но в перерыве тренер Козин будто бы вдохнул в команду новую жизнь.

В упорном столкновении «Пари НН» удалось вернуться в игру, и борьба за победу продолжалась до последних секунд. Решающий момент в и без того огненной концовке настал буквально за считаные мгновения до сирены. Дмитрий Хвостов, стоя за боковой, довольно долго искал партнёра для передачи, но вовремя нашёл открывшегося Доукинса, которого не смог сдержать Никита Курбанов. Получив мяч, Обри отправил в кольцо невероятную «трёшку» менее чем за две секунды до окончания основного времени. Это принесло «Нижнему» четвёртую победу над ЦСКА за всю историю противостояния этих команд.

Как стать лучше

Игроки «Пари НН» Фото: БК «Пари НН»

Ещё в начале сезона казалось, что в «Нижнем» разгадали секрет успеха. Широкая ротация, качественный подбор кадров, перспективный тренер, командный баскетбол. Коллектив смотрелся так живо и интересно, что казалось, будто в плей-офф он сможет навязать достойную борьбу любому гранду. Увы, случилась полоса неудач. Зато теперь «Пари НН» не нужно гадать над тем, как же добиться успеха в Единой лиге и начать побеждать. Клубу есть на что оглянуться и равняться. И если в следующем сезоне у «Пари НН» получится воссоздать нечто подобное, мы сможем наблюдать за успехом, которого команда оказалась не по своей воле лишена в этом году.

Уже известно, что Сергей Козин останется на своём посту ещё на год. И это хорошая новость для «Нижнего Новгорода». Что касается формирования состава, тут тоже всё стабильно: генеральный директор Михаил Вельмужов рассказывал, что бюджет в 2025-м останется примерно таким же, что был год назад (в районе 530 млн рублей), хотя баланс немного сместится в пользу коммерческой, а не муниципальной поддержки. Это означает, что «Нижний» сможет продолжать подписывать иностранных игроков примерно в том же объёме. Задержатся они или нет — это уже другая история. Таковы уж реалии лиги: иностранцы приходят и уходят. Но это не значит, что на отдельно взятом отрезке они не принесут пользы.

Цитата

Сергей Козин Фото: БК «Пари НН»

В качестве главной цитаты хочется привести вот такую — она принадлежит Сергею Козину и датируется днём, когда «Нижний», обыграв «Парму», обеспечил себе выход в плей-офф.

«Я считаю, что выход в плей-офф — это успех для нас. В прошлом году у команды не получилось выйти даже в плей-ин, в этом году мы до последнего боролись за шестое место, но, к сожалению, выйти напрямую в плей-офф у нас не получилось. Думаю, что у ребят была мотивация не играть ещё один матч в плей-ин и получить два выходных. Эта мотивация — ответ на вопрос, почему мы так начали игру. Три четверти мы играли отлично, у нас было 25 результативных передач, мы двигали мяч. Смазали чуть-чуть концовку, хорошо, что у нас был такой запас и смогли дожать до победы. Мы вышли в плей-офф, я считаю, что это большой шаг, мы будем бороться за самые высокие места и титулы!»