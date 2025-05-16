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Единая лига ВТБ — 2025, Зенит — Локомотив-Кубань: текстовая онлайн трансляция матча от 16 мая, где смотреть и во сколько начало

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — это точно будет интересно! Полуфинал Единой лиги. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Полуфинал Единой лиги. LIVE
Комментарии
Счёт в серии равный между командами! Разве это не замечательно?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 16 мая, в Единой лиге ВТБ продолжается полуфинал между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Пока ЦСКА уже прошёл дальше, обыграв УНИКС со счётом 4-0, счёт в серии между краснодарцами и петербуржцами равный — 2-2. Кто окажется крепче в пятой игре, читайте в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате»!

Плей-оф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Запланированный матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
Комментарии
Новости. Баскетбол
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