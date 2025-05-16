«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — это точно будет интересно! Полуфинал Единой лиги. LIVE

Счёт в серии равный между командами! Разве это не замечательно?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 16 мая, в Единой лиге ВТБ продолжается полуфинал между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Пока ЦСКА уже прошёл дальше, обыграв УНИКС со счётом 4-0, счёт в серии между краснодарцами и петербуржцами равный — 2-2. Кто окажется крепче в пятой игре, читайте в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате»!