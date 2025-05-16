«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — это точно будет интересно! Полуфинал Единой лиги. LIVE
Счёт в серии равный между командами! Разве это не замечательно?
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Сегодня, 16 мая, в Единой лиге ВТБ продолжается полуфинал между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Пока ЦСКА уже прошёл дальше, обыграв УНИКС со счётом 4-0, счёт в серии между краснодарцами и петербуржцами равный — 2-2. Кто окажется крепче в пятой игре, читайте в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате»!
Live Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Запланированный матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» будет доступен в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
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