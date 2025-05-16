Йокич и «Денвер» — в седьмом матче! Сегодня у Николы был целый взвод поддержки

Болячки, ушибы, дырявая скамейка и затяжные провалы игроков — такой коктейль обычно отправляет команды в отпуск пораньше. Но плей-офф — это территория хаоса: здесь сюжеты пишут не только звёзды, но и люди из тени — случайные герои. Вот и «Денвер» выдал матч из разряда «ещё не сегодня», сдвинув финал Запада хотя бы на пару дней.

Джамал Маррей утром вообще был вопросом без ответа: на разминке не появился, по виду — скорее больной кандидат на пропуск игры, чем на роль моторчика атаки. Но хватило одной первой атаки, чтобы стало ясно: играть он будет и играть будет злобно. «Трёшка» с фолом — и не просто счёт открыт, а матч сразу пошёл под его дудку. Первый рывок «Денвера» — это сплошной Маррей: 14 из стартовых 18 очков с его подписью. Казалось, что болезнь осталась где-то дома, а на паркете — только драйв.

Но эта волна быстро схлынула. Йокич присел, лидеры ушли отдыхать, и здесь вылезло всё то, о чём говорили весь сезон: лавка «Денвера» — как пробитое колесо. Преимущество таяло на глазах, и «Оклахома» не стала раздумывать — вцепилась в свой шанс, как питбуль. Холмгрен и Уильямс резали защиту с первого шага, каждая минута с резервистами «Денвера» — подарок сопернику. К большому перерыву гости уже вели с двузначной разницей и выглядели так, будто пришли за своим.

В этот момент «Наггетс» буквально вытащил Кристиан Браун. Его вклад — это не просто цифры в протоколе, хотя и они в порядке: 23 очка, 11 подборов, пять передач, три перехвата, три «трёшки». Но суть не в статистике, а в том, когда и как он это сделал. Пока у «Денвера» всё сыпалось, Браун притормозил развал, в одиночку затормозил падение. К большому перерыву отставание сократилось до трёх, и дальше уже пошла совсем другая история — 58:61.

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Третья четверть началась всё с теми же вопросами: Йокичу не хватает воздуха, Маррею — минут передышки, Портеру — здоровой руки. Но тут из ниоткуда вылетает Джулиан Строутер и начинает жарить: раз, два, три — восемь очков подряд и переворот эмоций. Вдруг «Денвер» уже впереди, а 90:82 — первое за долгое время чувство, что всё под контролем.

Концовка, как и положено в плей-офф, — сплошные нервы. Потери на ровном месте, пара дурацких ошибок в переходе, «Оклахома» снова на хвосте. И на сцену выходят детали: огромный блок Пэйтона Уотсона, который обрубил чужой рывок в корне; подбор Уэстбрука — эпизод не для хайлайтов, но решающий. А потом вернулись Йокич и Маррей. И когда оба на паркете, «Денвер» превращается в совершенно другую команду — спокойную, взрослую, хладнокровную. Йокич кладёт две подряд, счёт становится 102:88, и дальше остаётся только грамотно довести дело до победы.

«Оклахома» пыталась вернуться в игру. Гилджес-Александер снова выдал солидный перформанс — 32 очка, минимум ошибок, но всё было видно по нему: выжат как лимон, четыре фола — и каждый контакт в защите уже на грани удаления. Уильямс мазал всё подряд, Холмгрен ловил передачи в неудобных позах. «Тандер» не посыпались, но и не зажглись, как раньше — не хватило того самого энергетического взрыва, который до этого их выносил.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Йокич — как всегда на своей планете: 29 очков, 14 подборов, восемь передач и всего одна потеря. Маррей — 25, плюс семь передач и восемь подборов, и это после ночи, когда он с трудом слёз с кровати. Кристиан Браун между делом стал самым молодым в истории «Денвера» с линией «20+10+5+3» в плей-офф. У него по всем статьям: очков больше, чем у Джейлена Уильямса, подборов — чем у Хартенштайна, перехватов — чем у Карузо, «трёшек» — чем у Шея.

А Строутер выдал с лавки то, чего не хватало весь сезон: 15 очков, 3 из 4 из-за дуги — и это больше, чем у любого снайпера «Оклахомы». Уотсон закрыл тылы, Гордон вовремя подхватывал, даже Портер, играя одной рукой, оставался частью системы. В итоге — 119:107 — будет седьмая игра. Всё решится в Оклахоме. Воскресенье вечером.