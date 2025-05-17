В НБА будет новый чемпион! «Бостон» разбит, а «Нью-Йорк» впервые за 25 лет в полуфинале

В Нью-Йорке — взрыв долгого ожидания, когда город разом вспомнил, что такое настоящая жара плей-офф. Когда Джош Харт в концовке третьей четверти зарядил очередную «трёшку» и тут же бросился в прессинг, «Мэдисон Сквер Гарден» будто распирало от электричества, накопленного за 20 с лишним лет разочарований. Ни одного парня из сегодняшней обоймы «Никс» не было даже в лиге в 2000-м — в последний раз, когда команда доходила до финала Востока. Тогда мобильники только начинали обзаводиться камерами. А сейчас эти камеры снимают, как «Бостон» рассыпается на куски в прямом эфире.

К шестому матчу «Селтикс» пришли побитыми: у них отняли и здоровье Тейтума, и контроль над серией. Они выдали, пожалуй, одну из самых блёклых и унылых игр последних лет — и не только по счёту, но и по мозгам. Местами казалось, будто у «Никс» на каждый мяч по два человека, и все они быстрее, злее и на порядок увереннее.

А вот «Никс» выглядели как бригада, которая пришла заканчивать дело — без лишних разговоров, без сомнений, с холодной решимостью. Карл-Энтони Таунс действовал остро и безошибочно, даже в быстрых отрывах, где раньше терялся. О Джи Ануноби добавил агрессии в атаке, а Микал Бриджес будто стряхнул с себя всю вялость прежних встреч. У «Никс» было именно то, чего не нашлось у «Бостона»: бешеный темп, железная синхронность, минимум брака и максимальная вовлечённость — даже когда на табло уже «+30».

«Селтикс» даже не попытались дать бой. Ни намёка на камбэк, ни капли инстинкта самосохранения. Самая больная мозоль — задняя линия. Джру Холидей за всю серию так и не понял, зачем он на паркете, а Деррик Уайт в важнейшем матче сезона просто растворился, набрав жалкие восемь очков. Всё это только добавило давления на Джейлена Брауна, который героически тянул одеяло атаки на себя, но каждый его проход встречал двойной заслон и стальную хватку Митчелла Робинсона. Атака буксовала — и за ней поползла в тартарары и оборона. Уже к середине второй четверти стало понятно: «Бостон» приехал не на войну, а на экскурсию.

«Нью-Йорк Никс» Фото: Al Bello/Getty Images

Разница с пятой игрой — как небо и земля. Тогда «Никс» сами подарили шанс сопернику, отдали вторую половину и получили по заслугам. Сейчас — просто вырубили свет. Вот с таких матчей и начинается новая эпоха. Просто — взрослый, хищный баскетбол. Командный, заряженный, идеально выстроенный.

В финале конференции «Никс» ждёт «Индиана» — тот самый соперник, что год назад вышвырнул их из плей-офф, добив в седьмом матче. Тогда «Пэйсерс» выжали из себя максимум, а «Никс» споткнулись у самой финишной черты. Но теперь — совсем другой разговор. «Нью-Йорк» стал глубже, умнее, гибче. Они научились менять рисунок по ходу игры и, главное, наказывать каждого, кто позволяет себе слабину.

Для «Индианы» впереди экзамен на взрослость, для «Никс» — шанс доказать, что их предел не заканчивается финалом Востока. В этом плей-офф «Пэйсерс» проиграли всего дважды, но теперь им предстоит столкнуться с обороной такого уровня, какой «Никс» только что продемонстрировали «Бостону». Такой слаженности и жёсткости в защите, особенно на переходах, даже в современной НБА встретишь нечасто.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А вот «Селтикс» отправляются в межсезонье, полное неудобных вопросов. Причём вопросы не только о персоналиях, а о самой сути этой команды. Уязвимость к давящей защите, нехватка надёжных ролевиков в плей-офф, провалы после большого перерыва — всё это уже не спишешь на травмы или усталость. Особенно на фоне возможной долгой реабилитации Тейтума и потолка зарплат, который вот-вот сомкнёт им крышку.

Два домашних провала подряд, где «Селтикс» умудрялись растерять 20-очковое преимущество, стали точкой невозврата. Но если тогда «Бостон» хотя бы бился, то в шестой игре не было и этого. В сухом остатке: 119:81. «Никс» закрывают серию 4-2 и впервые с 2000 года выходят в финал Востока.