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Каким будет новый контракт Леброна Джеймса в НБА: останется ли форвард в Лос-Анджелес Лейкерс

Леброн Джеймс может сильно навредить «Лейкерс». Одним решением
Артемий Берстенев
Леброн Джеймс может сильно навредить «Лейкерс»
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Эта песня уже звучала раньше — ничего необычного.

Лос-Анджелесская баскетбольная сага давно ушла дальше самой игры — это уже полноценный голливудский блокбастер с сезонными перезапусками. В главной роли — человек-легенда, для которого нет недостижимых вершин: культ, власть, многомиллионные сделки, мечта сыграть на одной площадке с сыном и абсолютная свобода дёргать за все рычаги судьбы клуба. В этом сериале хватает и неожиданных развязок, и ходов, которые читаются заранее. Один из таких, похоже, снова на подходе: Леброн Джеймс планирует остаться в «Лейкерс» и подписать свежий двухлетний контракт на $ 105 млн. Теоретически — праздник для болельщиков. На деле — очередной замок на дверях чемпионских амбиций.

Леброн Джеймс Подробнее

По инсайдам, Леброн собирается отказаться от своей опции игрока на $ 52,6 млн и заключить новый контракт: деньги те же, но теперь второй год — опция игрока. Ход как по учебнику: максимальный контроль над ситуацией, манёвр под возможный выход на драфт младшего сына Брайса, свобода на 2026 год. Но для «Лейкерс» это — стратегический тупик. Клуб, как и в прошлые годы, снова становится заложником чужих сценариев.

Ставить всё на возрастную суперзвезду — это всегда игра с огнём. Однако в случае с Леброном вопрос уже не столько в его физике: даже в 40 он по-прежнему устраивает шоу на паркете, хотя эру одиночного героизма в плей-офф ему уже не вернуть. Проблема глубже — в цене этого удовольствия и её последствиях. Новый контракт Джеймса окончательно забетонирует финансовые цепи клуба, который и без того балансирует на грани экономической комы. На сезон-2025/2026 у «Лейкерс» перерасход по потолку зарплат уже почти $ 60 млн, и команда по уши увязла в налоговых ловушках. На данный момент у клуба всего $ 4,36 млн пространства в первой налоговой зоне и $ 16,2 млн — во второй. Для сравнения: только Леброн с Дончичем сжирают больше 63% всей зарплатной ведомости.

Если бы Леброн был просто ещё одним баскетболистом, это было бы просто дороговато. Но он — не просто игрок. Это миллиардер, который зарабатывает больше на рекламе и бизнесе, чем на своих трёхочковых: одни рекламные контракты приносят ему больше $ 55 млн в год. С такими деньгами было бы логично ожидать от него жеста в сторону команды, которая мечтает построить вокруг него и Дончича нечто большее, чем унылый плей-офф. Снижение зарплаты ради шанса на усиление? Увы, этого не будет. Прошлым летом Леброн уступил «Лейкерс» какие-то $ 2,7 млн — и то без особого эффекта. Сейчас и такой символики ждать, вероятно, не приходится.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Своего рода точка заморозки развития клуба. Два жирных контракта наглухо захлопнули перед «Лейкерс» двери рынка свободных агентов: никаких подписаний, никакой гибкости, никаких выкупаемых контрактов. Единственный путь хоть как-то усилиться — это обмены, а и тут выбор скуден: Руи Хатимура, Гэйб Винсент, Макси Клебер, Остин Ривз, Далтон Кнехт. Кнехт — пока только потенциальная надежда, Ривза, скорее всего, будут сливать ради хоть какой-то отдачи, остальные либо переоценены, либо просто не представляют ценности.

В итоге вся идея построить вокруг Дончича и Леброна команду рушится о банальную невозможность: денег нет, активов нет, глубины нет. Дончич скоро получит жирное продление, и даже сейчас их дуэт с Леброном превращает попытки собрать нормальный состав в фарс. Ветераны на минималках не вытянут, молодёжь без стабильного опыта — не тот фундамент, чтобы мечтать о титуле.

И снова все дороги ведут к Леброну. Его главный приоритет — не титулы для клуба, а реализация личного плана: сначала сыграть с Бронни — реализовано — а может, потом и с Брайсом. Контракт с опцией — это свобода для него: остаться, уйти, поменять декорации, если что-то не понравится. Для него это максимальный комфорт, для «Лейкерс» — вечное подвешенное состояние. Клуб из года в год не знает, кто реально будет в составе, сколько потребует Джеймс, какие вообще у команды задачи. Это не стабильность, это перманентное ожидание следующего эпизода.

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Фанаты привыкли видеть в Леброне гарантию хайпа, рейтингов и победных серий. Однако реальность последних сезонов куда суровее: шоу есть, громких побед — по минимуму. Клуб всё глубже вязнет в болоте, где каждый шаг — это финансовые оковы, а потолок ограничений упирается не в спорт, а в структуру. Состав буксует: молодёжь либо сбегает, либо сидит без роли, ветераны захлёбываются в объёме заданий. Всё ради одного — чтобы на паркете сиял Леброн. Гений, спору нет, но всё чаще — не как лидер, а как VIP-гость со своим отдельным сценарием внутри клуба.

Контракт на $ 105 млн выглядит логичным шагом в этой саге, однако для «Лейкерс» это, по сути, ещё два года в золотой клетке: без пространства для манёвра, с налоговыми ударами и без малейших шансов на реальное усиление. Всё снова крутится вокруг решений одного человека, который сам уже признаёт: в нынешней комплектации о чемпионстве можно только мечтать.

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