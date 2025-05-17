«Чувак, я вижу три кольца». Джордан произнёс эти слова, а потом выдал игру бога

Майкл Джордан не был идеальным. Если бы вдруг понадобилось провести параллель со школой, то Эм Джей предстал бы вовсе не отличником-тихоней, который только и беспокоится о том, как бы его не наругали. Скорее, это отличник, который любил порой пошалить и нисколько этого не стеснялся. Потому что знал, что учителя его любят. Одноклассники его любят. Даже другие забияки его любят или, по крайней мере, уважают. До наших дней дошло бесчисленное число историй о том, как Джордан играл в гольф, курил сигары или ездил в знаменитые казино Атлантик-Сити между сериями плей-офф. Майкл не раз впутывался в сомнительные истории. Но сравниться с той, что рассказал недавно бывший одноклубник Джордана по «Чикаго Буллз» Крэйг Ходжес, пожалуй, мало что сможет.

«У нас была игра в Майами. Помню, мы должны были отправиться на тренировку. Когда мы ехали на автобусе, Майкл такой: «Высадите меня у бара». Он сказал, что собирается выпить пива, и попросил забрать его по пути на игру. И вот, когда мы его забирали, он всё ещё был в спортивном костюме. Знаете, Майкл ведь всегда приезжал на матчи в строгом образе. Он сел в автобус и сказал: «Чувствую себя здорово». От него шёл запах пива. К перерыву у него было уже 30 очков. Во время разминки он такой: «Чувак, я вижу три кольца. Буду бросать в то, что посередине», — сказал Ходжес в подкасте All The Smoke.

И в этом – весь Джордан. Эм Джей никогда не боялся нарушать правила. Ещё на заре карьеры на пару с компанией Nike он нервировал руководство НБА, появляясь на площадке в кроссовках с яркими цветами (по действовавшим тогда правилам раскраска обуви должна была выдерживаться в чёрно-белых тонах). Штрафы будущую легенду лиги тогда нисколько не пугали. Майкл жил игрой, и если он чувствовал себя хорошо, выступая в чёрно-красных кроссовках, то никакие запреты его не остановили бы.

Майкл Джордан, сезон-1991/1992 Фото: Bongarts/Getty Images

Сколько пива выпил Джордан в тот день, о котором рассказал Ходжес, история умалчивает. Но пробыл в баре Его Воздушество целый день. Игра состоялась 16 марта 1992 года, а значит, в тот момент Майклу было 29 лет. Несмотря на то что Эм Джей заложил за воротник, он знатно заложил и в корзину соперников. Встретиться с Его Воздушеством, заправившимся пивом, тогда не посчастливилось «Майами Хит». Дабл-дабл из 37 очков и 13 передач, к которым Майкл добавил девять подборов. Чем не издевательство? Что бы было, если бы Джордан до этого не зависал в баре весь день? Ответ не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Как знать, быть может, несмотря на кажущийся абсурд, пиво только придавало Майклу новых сил. Так, если верить бывшему игроку НХЛ Джереми Рёнику, Эм Джей однажды день напролёт хлестал пенное, а вечером положил полсотни очков. Джордан встретился с Рёником утром, зная, что вечером ему предстоит выйти на площадку. Спортсмены договорились поиграть в гольф.

«Кажется, это был конец сезона для нас и конец сезона – для них. И вот мне звонит Майкл: «Встретимся в Сансет-Ридж пораньше. Можно будет поиграть на 18 лунок. Итак, я встречаюсь с ним в Сансет-Ридж. Мы провели раунд. Я выиграл у него пару тысяч и уже готовлюсь уходить. В тот вечер была запланирован матч «Буллз». Они должны были встретиться с «Кливлендом». Я был уверен, что он уже захочет прощаться. Но нет, Майкл такой: «Нет, давай поиграем ещё». Мы пили весь день. А потом он должен был отправиться на арену, чтобы принять участие во встрече. И я типа валяю дурака, обращаясь к нему: «Позвоню-ка своему букмекеру и все деньги, которые ты мне только что проиграл, поставлю на «Кливленд» сегодня вечером». И тогда он отвечает: «Вот что я тебе скажу. Держу пари, мы выиграем с преимуществом в 20 очков, а я наберу больше 40». Я такой: «По рукам». В итоге засранец выходит на площадку, набирает 52 очка, а «Чикаго» побеждает с преимуществом в 26 очков или что-то в этом роде. Сколько он выпил? Может, 10 банок. Как по мне, он лучший спортсмен, которого я когда-либо видел».

Вероятно, матч, о котором рассказал Рёник, состоялся 28 марта 1992 года (кажется, в тот март Майкл не просыхал). «Чикаго» тогда оказался сильнее «Кливленда» со счётом 126:102. Джордан стал самым результативным игроком в составе обеих команд. Набрал Эм Джей, правда, не 52 очка, а 44, однако это, конечно, ничего не меняет. В тот знаковый день Майкл совместил несколько вещей, которые так обожал: гольф, пиво, пари и сам баскетбол. Более того, потерю денег из-за неудачной игры с клюшкой он компенсировал отличным выступлением на баскетбольном паркете с мячом. Кажется, Майкл был просто обречён на успех. Через пару месяцев он во второй раз стал чемпионом НБА и завоевал приз MVP финальной серии. Но и это было только начало. Как мы знаем сегодня, тогда Джордан только разгонялся. Дальше будут новые трофеи и новые свершения, которые позволят баскетболисту остаться в истории навсегда.