«Все желают России вернуться в баскетбольное движение». Кириленко посетил заседание ФИБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко посетил церемонию жеребьёвки квалификационного турнира чемпионата мира — 2027 в Катаре, после чего принял участие в заседании Центрального бюро ФИБА в Бахрейне.

Жеребьёвку провёл, в частности, посланник ФИБА и легендарный баскетболист НБА Кармело Энтони. Трофей был вынесен на сцену бывшим капитаном сборной Германии, выдающимся баскетболистом Дирком Новицки, представляющим действующего чемпиона мира Германию. По итогам жеребьёвки были определены соперники, которые сыграют 420 встреч в шести окнах с ноября 2025 года по март 2027 года.

В интервью «Чемпионату» Андрей Кириленко рассказал про подробности заседания конгресса, общение с бывшими соперниками, оценил плей-офф НБА и Единой лиги ВТБ, а также поделился мнением о лотерее драфта НБА и подготовке к нему россиянина Егора Дёмина.

— Расскажите подробнее о программе конгресса, какие темы обсуждались?

— Конгресс в этот раз собрал рекордное количество участников. Свыше 500 представителей было из более чем сотни стран. Первый раз я видел так много участников. Очень насыщенно, активно всё прошло. Если говорить о программе, огромное количество времени было посвящено системе соревнований, различным чемпионатам мира, как женским, так и мужским. Подводились итоги Олимпийских игр, где были показаны феноменальные цифры у баскетбола. И баскетбол показал лучшую вообще статистику среди других олимпийских видов спорта и стал своеобразной жемчужиной соревнований. Было продано рекордное количество билетов на Олимпийские игры, особенно на финальную часть баскетбола. И речь не только про мужской и женский турниры, но также про 3х3. То есть во всех трёх направлениях были показаны рекордные цифры. Как зрителей, так и билетной программы. Поэтому, конечно же, это дало хорошую пищу для размышления и вообще для позиционирования баскетбола как вида спорта в мире.

— Какие вопросы вызвали наибольший интерес и дискуссии?

— Один из основных моментов, который обозначил генеральный секретарь — это дополнительное участие баскетболистов на Олимпиаде. После последнего Олимпийского собрания были добавлены по четыре команды у мужчин и женщин в баскетболе 3х3, то есть это 32 дополнительных спортсмена, что очень большая редкость для Олимпийских игр, потому что очень неохотно принимаются новые участники, так как уже огромный пул вообще тех, кто принимает участие в Олимпиаде. Из 29 видов спорта только в двух была увеличена эта квота, а 27 получили отказ. И баскетбол оказался в числе счастливчиков, что, конечно же, очень радует. Тем более что до 2023 года я возглавлял комиссию по 3х3. И вот те инициативы, которые мы выдвигали ещё пару лет назад, вот они как раз материализовались.

И, конечно же, большой вопрос был посвящён университетскому баскетболу, который поменял правила. Сейчас молодые игроки, которые едут в университет, имеют возможность получать денежную компенсацию. Не зарплату, а продажу своего имени и своего бренда. (Name, Image and Likeness — «Имя, имидж и образ» позволяет спортсменам извлекать выгоду из собственного бренда и монетизировать своё имя, имидж и сходство. — Прим. «Чемпионата»). И, естественно, это создало сейчас очень большую проблематику в плане переходов, особенно иностранных студентов из Европы, Африки, Азии. Здесь очень тонкая линия, которая должна быть отрегулирована. С одной стороны, мы очень хотим, чтобы ребята, которые приходят в колледжи, зарабатывали деньги. Но с другой — тоже нельзя упустить то, что есть организации или клубы, которые воспитывают своих игроков, и потом они без компенсации уходят, клубы теряют просто права на этих игроков, когда они уходят учиться в университет. Это сейчас очень довольно больной вопрос и для НБА, и для NCAA, и, конечно же, для ФИБА.

— Как посетили в Дохе жеребьёвку квалификации на Кубок мира 2027 года?

— Очень приятные впечатления. Первый раз в Катаре будет проходить чемпионат мира, и действительно вся страна очень серьёзно следит за спортивной составляющей. Несколько лет назад прошёл первый чемпионат мира по водным видам спорта, потом — футбольный чемпионат мира, и вот сейчас одна из ступеней спортивных — это баскетбольный чемпионат мира. И, конечно же, делается всё возможное для того, чтобы он состоялся на самом высоком уровне. Это будет первый чемпионат в истории, который полностью пройдёт в одном месте и на четырёх разных стадионах, причём от одного до другого — полчаса времени. То есть это не будет как-то разбросано в разных местах, а всё-таки в одном и замечательном месте, как Катар.

Конгресс ФИБА Фото: FIBA

— Какие решения или направления были обозначены как приоритетные для ФИБА на ближайшие годы?

— Огромный приоритет отдаётся, как и было в прошлые четыре года, женщинам в спорте. Действительно есть определённый дефицит кадров. Женский баскетбол есть как в 5х5, так и в 3х3, также и в детском направлении. И действительно женский баскетбол никто не может знать лучше самих женщин. Поэтому, конечно же, чувствуется, что есть дефицит, и огромное внимание уделяется подготовке кадров, менеджеров, тренеров. В целом популяризации женского баскетбола. В этом направлении несколько шагов было сделано WNBA. И нам всем хочется, чтобы наша прекрасная половина получала такое заслуженное внимание.

— Какие ключевые выводы вы для себя сделали по итогам конгресса?

— Я подчеркнул бы два момента. Один — более официальный: действительно такие мероприятия, как конгресс, очень важны, потому что зачастую мы общаемся со своими визави по почте, по телефону, не так часто выпадает возможность пообщаться с глазу на глаз и познакомиться для того, чтобы выстраивать доверительные отношения. И действительно здесь появилась возможность всё-таки со многими переговорить, со многими договориться об определённых проектах. Поэтому, конечно же, один из ключевых выводов, что такие события просто необходимы.

Второй вывод, более неофициальный, конечно же, касается нашего положения. Мы сейчас находимся в изоляции и не принимаем участия в официальных турнирах. Общий фон со всеми, с кем общались, говорит о том, что действительно нас ждут и хотели бы, чтобы мы вернулись обратно и полноценно участвовали в турнирах: и в чемпионатах мира, и в чемпионатах Европы. Но все понимают прекрасно, что это сейчас такое больше политическое решение, нежели спортивное. Поэтому все сочувствуют и ждут, желают нам как можно быстрее вернуться полноценно в движение.

— Что из увиденного и услышанного хотели бы привнести в развитие баскетбола в России?

— На самом деле, огромное количество проектов, которые презентует ФИБА, уже существуют у нас. И это очень радует, потому что мы идём в ногу со временем. Но есть парочка проектов, в которых с удовольствием и обязательно нам нужно участвовать. Например, Академия ФИБА. Это касается больше высшего звена менеджеров. Есть возможность заявить пару специалистов для участия. Это даст дополнительные навыки работы на высоком уровне. Я бы очень хотел, чтобы у нас пара человек прошли такие курсы. И ФИБА даёт такую возможность.

Если говорить о наших проектах, например, я вижу, что у нас есть несколько инфраструктурных проектов, которые идут даже с опережением. В ФИБА появляются новинки и какие-то вещи инновационные, которые связаны и с искусственным интеллектом, и с определённым количеством сбора и анализа данных, например, тренировочного процесса. Также по части маркетинга или обслуживания игр. Такие моменты, конечно, очень важны, но это больше рабочий процесс, его просто нужно адаптировать, и в этом плане ФИБА даёт возможность пользоваться этими инструментами. Поэтому мы обязательно будем пользоваться ими у нас.

— В жеребьёвке принимал участие Кармело Энтони. Дирк Новицки и Яо Мин были на конгрессе. Какие ощущения, когда ваши экс-соперники теперь, как и вы, глобально участвуют в жизни мирового баскетбола?

— Были также и Ненад Крстич, и Виктор Саникидзе, Соня Васич из женского баскетбола. На самом деле, конечно, очень приятно видеть ребят, с которыми ты играл и с которыми вместе делил баскетбольный корт. Это даёт дополнительные эмоции, возможность лишний раз вспомнить старые какие-то баталии. Однако сейчас уже, конечно же, каждый на своём посту занимается различными вопросами. Новицки возглавляет комиссию игроков в ФИБА, например. Кто-то возглавляет свои федерации. Естественно, появился шанс с ними и вспомнить былое, но и, в свою очередь, поговорить о насущных делах, каких-то проектах, которые можно осуществить.

Был неожиданный разговор с Яссином Исмаилом. Он сам ко мне подошёл и спросил: «Андрей, ты помнишь меня?». Я ответил: «В принципе, нет, однако что-то в голове крутится, напомни». И он рассказал, что в 1999 году у нас проходил чемпионат мира в Португалии сборных до 19 лет. И я его вспомнил, он был пареньком из Катара, который стал лучшим скорером турнира. Они тогда не вышли из группы. Мы были шестыми. Американская сборная была сильная. Испанцы тогда выиграли мощным поколением: Газоль, Наварро. И вот в результате оказалось, что Яссин в 2014 году в Москве со сборной Катара стал чемпионом мира в баскетболе 3х3. Очень было приятно увидеться и перекинуться парой слов.

Яо Мин (по центру в верхнем ряду), Дирк Новицки (слева в верхнем ряду), Андрей Кириленко (справа в верхнем ряду) Фото: FIBA

— Удалось ли пообщаться с коллегами на предмет взаимодействия в рамках товарищеских игр с нашей сборной?

— Конечно же, игры планируются. Удалось именно поговорить с различными федерациями по поводу товарищеских матчей. Я думаю, что в ближайшее время мы какую-то официальную информацию на эту тему дадим, потому что сейчас у нас есть определённый график, нужны последние согласования.

— Главный тренер сборной Беларуси Ростислав Вергун рассказал, что есть общение с РФБ по товарищеским встречам.

— Это наши ближайшие друзья, соседи. И, естественно, у нас огромное количество проектов, связанных с играми и со сборной Беларуси. Сейчас хочется найти команды, которые не настолько близко, потому что мы с белорусами уже играли очень много за последнее время, но хотим ещё с кем-то играть. Поэтому, помимо сборной Беларуси, ищем ещё альтернативные варианты.

— Следите за развязкой Единой лиги ВТБ? Как вам полуфиналы?

— Конечно. Очень разные два полуфинала. В серии ЦСКА — УНИКС на основе первых двух игр я сделал для себя такую отметку, что вроде бы равные команды и видно, что баскетбол более-менее одинаковый, однако как будто бы у УНИКСа нет искры. Играют, борются, но не взрываются в моменте. И ЦСКА благодаря этому методично доводит игру до победы.

А вот как раз в другой паре и «Локомотив», и «Зенит» здорово играют. Сначала одна команда, потом другая команда взрывается. Постоянно есть смена лидерства. Очень жёстко дают играть судьи в этой серии. Борьба идёт прямо на грани. И, собственно говоря, даже вот такие стычки, которые после игры происходят, это следствие того, что действительно ребята борются, им не всё равно. И, конечно же, для болельщиков это огромное удовольствие — смотреть такие игры.

— Общаетесь ли вы с Егором Дёминым перед драфтом, перед комбайнами? Может, какие-то советы даёте?

— С Егором мы последний раз общались, наверное, полтора месяца назад. Конечно, я слежу за ним через какие-то мини-нарезки, хайлайты, которые мы видим в интернете. Очень рад за него в драфт-комбайне. Он действительно здорово выглядит. И я считаю, что команде, которая его выберет, повезёт очень, потому что они получат себе действительно классного парня, который с правильными ценностями, с хорошей рабочей этикой, однако пока ещё сыроват, но это нормально, он молодой парень и отличный материал для работы. Советов не даю. Если что-то ему понадобится — у него есть мой номер, он всегда может обратиться. Хотя я не очень люблю давать советы. Мне кажется, что он классно идёт своей дорогой, и пусть ей идет. Пусть сам набивает шишки, от этого будет ценнее его опыт.

— «Даллас» получил первый пик драфта, хотя вероятность была менее 2%. Многие считают, что это если не заговор, то компенсация от НБА за обмен Луки Дончича. Как считаете, это возможно?

— Я буду очень разочарован, если окажется, что НБА подтасовывает что-то. Я всё-таки лучшего мнения об этой организации и верю в лучшее. Очень повезло «Далласу», действительно маленький процент шанса был, и этим драфтом, мне кажется, «Маверикс» спасли свой сезон, который получился очень противоречивым: с обменом Луки Дончича, с огромным давлением, которое упало на генерального менеджера многострадального, весь город отвернулся от него. Поэтому приобретение Купера Флэгга, а я не сомневаюсь, что он будет первым номером драфта, оно, конечно, подсластит пилюлю техасской команде. Опять же, повторюсь — я не верю в заговор НБА и хочу верить в лучшее.

— Как вам развязка НБА? «Бостон» вылетел, «Денвер» — на грани. До сезона такое трудно было представить. Какой вы хотели бы видеть финал НБА?

— А почему «Оклахома» не на грани вылета? У них же 3-3 в серии (смеётся). На самом деле может сложиться в этом году уникальная ситуация, когда все лидеры вылетели до финалов конференции. На Востоке это были «Кливленд» и «Бостон», на Западе «Хьюстон» ещё в первом раунде проиграл, и сейчас «Оклахома» может не выйти. Я такого никогда не видел. Конечно же, это интересно смотреть. Очень непредсказуемые игры, и мне кажется, что для баскетбола это очень здорово, когда нет ярко выраженных фаворитов.

Если брать моё предположение, то до начала сезона я верил в финал «Оклахома-Сити» против «Бостона». Хотя даже после травмы Тейтума у «Бостона» были шансы. «Денвер» с великолепным Йокичем вполне могут победить «Оклахому». «Миннесота» великолепно выглядит. «Денвер», «Оклахома» — классная пара. «Нью-Йорк» показал, что может обыгрывать серьёзных соперников. «Индиана» вообще спокойно разобралась с «Кливлендом». Поэтому сейчас даже не возьмусь какие-то предположения делать. На все команды будет интересно посмотреть. В абсолютно разный баскетбол все играют.