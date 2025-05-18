Что может быть лучше седьмой игры?

Никола Йокич, твой выход! Решающий матч «Денвера» за выход в полуфинал НБА. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 18 мая, продолжается плей-офф НБА. На Востоке уже есть финалисты — это «Нью-Йорк» и «Индиана». На Западе «Миннесота» ждёт, кто станет её соперником — «Денвер» или «Оклахома-Сити». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча между «Наггетс» и «Тандер» и расскажет о самых ярких моментах. Начало встречи — в 22:30 мск.