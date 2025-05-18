Никола Йокич, твой выход! Решающий матч «Денвера» за выход в полуфинал НБА. LIVE
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Что может быть лучше седьмой игры?
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Сегодня, 18 мая, продолжается плей-офф НБА. На Востоке уже есть финалисты — это «Нью-Йорк» и «Индиана». На Западе «Миннесота» ждёт, кто станет её соперником — «Денвер» или «Оклахома-Сити». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию седьмого матча между «Наггетс» и «Тандер» и расскажет о самых ярких моментах. Начало встречи — в 22:30 мск.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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